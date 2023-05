EQS-News: Basler AG: Ergebnis heutige Hauptversammlung

EQS-News: Basler AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Corporate News Ergebnis heutige Hauptversammlung Ahrensburg, den 26.05.2023 Die Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen hat heute die reguläre Hauptversammlung 2023 abgehalten. Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Idorsia AG 125933219 49.00 % 20.00 % AMS AG / Infineon Technologies AG 125933066 55.00 % 19.00 % AMS AG / VAT Group 125934649 53.00 % 18.00 % Das Unternehmen hat auf der heute Nachmittag in Hamburg abgehaltenen Hauptversammlung die Aktionäre über das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 informiert, einen Ausblick für 2023 gegeben und über eine Vielzahl von Themen abstimmen lassen. Den zur Abstimmung gestellten Punkten wurde mit großer Mehrheit der Stimmen zugestimmt. Detaillierte Informationen zur Hauptversammlung sowie die Ergebnisse der Abstimmung sind unter https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/investoren/Hauptversammlung/Hauptversammlung 2023/ veröffentlicht. Weiterhin nehmen mit dem heutigen Tag Frau Tanja Schley sowie Herr Alexander Jürn als Arbeitnehmervertreter ihre Arbeit im Aufsichtsrat auf. Diese wurden kürzlich von den Arbeitnehmern der Basler AG gewählt und folgen auf Dorothea Brandes, deren vierjährige Amtszeit mit dem heutigen Tag ausläuft und sich nicht wieder hat aufstellen lassen, sowie auf Dr. Marco Grimm, der bereits Ende Februar 2023 das Unternehmen verlassen hat. Norbert Basler wird auch in Zukunft den Vorsitz des Aufsichtsrats innehaben sowie Hr. Horst W. Garbrecht weiterhin die Position des stellvertretenden Vorsitzenden bekleiden. ------------------------------------------------------------------ Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt über 1000 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

