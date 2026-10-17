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17.10.2026 18:00:04

EQS-News: Baader Bank weitet Handelszeiten ab Q1 2027 auf 23 Stunden aus

Baader Bank
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EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Baader Bank weitet Handelszeiten ab Q1 2027 auf 23 Stunden aus

17.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Baader Bank weitet Handelszeiten ab Q1 2027 auf 23 Stunden aus

Die Baader Bank setzt den Ausbau ihres Handelsangebots (‚Baader Trading‘) konsequent fort: Wie der CEO der Baader Bank, Oliver Riedel, heute anlässlich der Baader Trading Days in München an diesem Wochenende bekanntgab, werden in einem nächsten Schritt die Handelszeiten von Montag bis Freitag auf 23 Stunden erweitert. Der ausserbörsliche Samstagshandel bleibt weiterhin bestehen. Damit setzt die Baader Bank mit Baader Trading nach der Verlängerung der wöchentlichen Handelszeiten und dem Start des Samstagshandels in den letzten drei Jahren ein weiteres Ausrufezeichen in 2027.

Die verlängerte Handelszeit soll im Laufe des ersten Quartals 2027 umgesetzt werden und gilt dann montags bis freitags von 00:00 Uhr bis 23:00 Uhr, anstatt wie bislang von 07:30 bis 23:00 Uhr. Der ausserbörsliche Samstagshandel ist unverändert von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr am Samstag verfügbar – mit Ausnahme von Feiertagen.

Es können zunächst Wertpapiere aus einem ausgewählten Universum von inländischen und ausländischen Aktien und ETFs zu den neuen Handelszeiten gehandelt werden. Ab dem ersten Quartal 2027 bietet „Baader Trading“ damit als erster Handelsplatz den Handel v.a. mit europäischen Aktien über den verlängerten börsentäglichen Handelszeitraum hinaus. Weitere Details zum Handelsstart „23-5“, dem handelbaren Universum, den Handelsusancen sowie zu den Partnern werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Handelszeitverlängerung als Wettbewerbsvorteil

Mit der Ausweitung auf 23 Handelsstunden an fünf Tagen schafft die Baader Bank noch umfassendere Möglichkeiten für den Wertpapierhandel und reagiert auf das wachsende Bedürfnis nach flexiblen Zugangszeiten zum Kapitalmarkt - insbesondere zu den bislang klassischen Schliesszeiten, in denen auf Entwicklungen aus anderen Zeitzonen nicht zeitnah reagiert werden konnte. Ergänzend steht Anlegerinnen und Anlegern der bereits etablierte Samstagshandel weiterhin zur Verfügung. Damit entwickelt die Baader Bank ihr Handelsangebot schrittweise weiter und stärkt ihre Position als leistungsfähiger Partner für den Wertpapierhandel.

„Die Ausweitung unserer Handelszeiten ist ein weiterer konsequenter Schritt im Wettbewerb, um einen flexiblen Marktzugang zu schaffen, und wir reagieren damit passgenau auf die Bedürfnisse moderner Anleger. Wir stärken unser Handelsangebot rund um den Wertpapierhandel und stellen damit auch unseren Partnern eine zukunftsfähige Plattform zur Verfügung“, betont Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Mit dem erweiterten Handelsangebot unter der Marke „Baader Trading“ verbindet die Baader Bank technologische Leistungsfähigkeit mit einem innovativen Marktzugang.

 

 

 

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz
Senior Manager
Group Communication
T +49 89 5150 1044

Marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG
Weihenstephaner Strasse 4
85716 Unterschleissheim, Deutschland
www.baaderbank.de
www.baadertrading.de

Weitere Termine:

24.10.2026  Börsentag Nürnberg

21.11.2026   Börsentag Hamburg

23.11.2026  Deutsches Eigenkapitalforum

  

Über die Baader Bank AG:
Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleissheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank in den Geschäftsbereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.


17.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleissheim
Deutschland
Telefon: +49 89 5150 1044
Fax: +49 89 5150 1111
E-Mail: communications@baaderbank.de
Internet: www.baaderbank.de
ISIN: DE0005088108
WKN: 508810
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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2417484  17.10.2026 CET/CEST

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