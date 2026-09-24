Baader Bank Aktie 251426 / DE0005088108
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24.09.2026 07:30:03
EQS-News: Baader Bank und OSKAR festigen Zusammenarbeit
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EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
Baader Bank und OSKAR festigen Zusammenarbeit
Die Baader Bank arbeitet seit fast zehn Jahren mit der digitalen Plattform OSKAR zusammen. Die Partner intensivieren nun ihre Partnerschaft und bauen sie aus. Die Zusammenarbeit umfasst sowohl die Konto- und Depotführung als auch zukünftig die Handelsinfrastruktur für das neue Produkt Altersvorsorgedepot.
„Die Zusammenarbeit hat bereits über viele Jahre vertrauensvoll funktioniert, und wir freuen uns sehr, auch weiterhin einen starken Partner für unsere digitale Vermögensverwaltung an unserer Seite zu haben. Als nächsten gemeinsamen Schritt werden wir das ab 2027 einsatzbereite Altersvorsorgedepot gemeinsam mit der Baader Bank anbieten“, so Jens Ohr, Mitgründer von OSKAR.
OSKAR ist eine digitale Plattform, die privaten Anlegern über Wertpapierdienstleister den Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht und über die private Anleger ab einem Sparbetrag von 25 Euro pro Monat in ETFs investieren können. Dies umfasst die Einmalanlage und insbesondere auch ETF-Sparpläne. Zudem lassen sich so auch ETF-Sparpläne für Kinder einrichten. Zum Thema Vermögenswirksame Leistungen gibt es ein spezielles Angebot, bei dem die Baader Bank OSKAR seit fast sechs Jahren unterstützt. Der konsequente nächste Schritt der Zusammenarbeit erfolgt nun zur Umsetzung des Altersvorsorgedepots – mit staatlicher Förderung ab 01.01.2027 in Höhe von bis zu 540 Euro pro Jahr sowie einem Kinder-Bonus und einem Bonus für Berufseinsteiger.
„Unsere Partnerschaft mit OSKAR hat eine lange Historie und unterstreicht unsere langfristige Ausrichtung. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe ermöglicht gemeinsame Innovation und Wachstum, so wie wir es künftig auch mit dem Altersvorsorgedepot umsetzen werden“, betont Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank.
Die Intensivierung der Partnerschaft im Depot-, Handels- und Bankgeschäft ist für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart worden und unterstreicht das langfristige und diversifizierte Wachstum der Baader Bank mit ihren bestehenden und neuen B2B-Partnern.
Für weitere Informationen und Medienanfragen:
Marlene Constanze Hartz
T +49 89 5150 1044
Baader Bank AG
25.-26.09.2026 Finance ‘26 (Frankfurt am Main)
Über die Baader Bank AG:
Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleissheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank in den Geschäftsbereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.
24.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleissheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 5150 1044
|Fax:
|+49 89 5150 1111
|E-Mail:
|communications@baaderbank.de
|Internet:
|www.baaderbank.de
|ISIN:
|DE0005088108
|WKN:
|508810
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart
|LEI Code:
|529900JFOPPEDUR61H13
|EQS News ID:
|2404124
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2404124 24.09.2026 CET/CEST
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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