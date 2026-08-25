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25.08.2026 07:30:04

EQS-News: Baader Bank und DJE verlängern strategische Partnerschaft

Baader Bank
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EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Kooperation
Baader Bank und DJE verlängern strategische Partnerschaft

25.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Baader Bank und DJE verlängern strategische Partnerschaft

Die Baader Bank bleibt langfristig depotführende Bank und Infrastrukturpartner der digitalen Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG. Die bestehende Zusammenarbeit ist zuletzt um mehrere Jahre verlängert worden. Im Zuge der Verlängerung wurde das Angebot der DJE Kapital AG für Privatanleger zu vergünstigten Konditionen neu aufgestellt.

Vor fast zehn Jahren starteten die beiden Unternehmen mit einem gemeinsamen Konzept für die digitale Vermögensverwaltung der DJE mit Direktinvestitionen in Aktien und Anleihen für Kunden. Dieses gemeinsame Erfolgsmodell entwickelten beide Partner seitdem kontinuierlich weiter und bauten es aus. Im Rahmen der Kooperationsverlängerung haben beide Partner die gemeinsame Zusammenarbeit in der digitalen Vermögensverwaltung zukunftsfähig aufgestellt und arbeiten an strategischen Weiterentwicklungen. Zudem konnten die Depotbankgebühren für Kunden der digitalen Vermögensverwaltung von DJE deutlich gesenkt werden.

„Wir freuen uns sehr darüber, weiterhin einen starken Partner an unserer Seite zu wissen. So können wir auch künftig für unsere Kunden aktiv, zielgerichtet global in Aktien und Anleihen investieren – und das zu einem nun noch besseren Preis“, betont Klaus Pfaller, Leiter von DJE Vermögen (digital).

Die Baader Bank verfügt über umfangreiche Expertise im Depot- und Handelsgeschäft und arbeitet mit einer Vielzahl grosser Vermögensverwalter- und Neobroker-Partner langfristig zusammen. Im Zuge des Kooperationspartner-geschäfts optimiert die Baader Bank gemeinsam mit ihren Partnern konsequent das Produkt- und Handelsangebot unter der Marke Baader Trading. Im Zuge dessen ist u.a. für den Start des Altersvorsorgedepots ab 2027 eine Ausweitung des Dienstleistungsangebots – auch mit Vermögensverwaltern – vorgesehen. Partner profitieren dann von der Infrastruktur und den Prozessen der Baader Bank. Damit setzt die Baader Bank mit ihren bestehenden und auch neuen B2B-Partnern konsequent auf weiteres und diversifiziertes Wachstum.

„Unsere Kooperationspartnerschaft besteht seit inzwischen fast zehn Jahren und beruht auf gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Erfahrungswerten. Wir freuen uns DJE Vermögen (digital) als Kooperationspartner in der Zukunft weiter auf unserer Plattform zu begleiten, Weiterentwicklung zu ermöglichen und die gemeinsame Wachstumsstory fortzusetzen“, so Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz
Senior Manager
Group Communication


T +49 89 5150 1044

Marlene.hartz@baaderbank.de

 

Baader Bank AG
Weihenstephaner Strasse 4
85716 Unterschleissheim, Deutschland
www.baaderbank.de
www.baadertrading.de
 


 

Weitere Termine:

12.09.2026  Börsentag Düsseldorf

21.-24.09.2026  Baader Investment Conference

25.-26.09.2026  Finance ‘26 (Frankfurt am Main)

 

 

Über die Baader Bank AG:
Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleissheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank in den Geschäftsbereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.

 


25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleissheim
Deutschland
Telefon: +49 89 5150 1044
Fax: +49 89 5150 1111
E-Mail: communications@baaderbank.de
Internet: www.baaderbank.de
ISIN: DE0005088108
WKN: 508810
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900JFOPPEDUR61H13
EQS News ID: 2387894

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2387894  25.08.2026 CET/CEST

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