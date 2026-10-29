EQS-News: Baader Bank erzielt positives Neunmonatsergebnis vor Steuern im Konzern – Hyphe-Beteiligung und 23-Stunden-Handel als strategische Meilensteine

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Baader Bank erzielt positives Neunmonatsergebnis vor Steuern im Konzern – Hyphe-Beteiligung und 23-Stunden-Handel als strategische Meilensteine



29.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Baader Bank erzielt positives Neunmonatsergebnis vor Steuern im Konzern – Hyphe-Beteiligung und 23-Stunden-Handel als strategische Meilensteine

Alle Angaben sind vorläufige und ungeprüfte Konzernzahlen.

Die Baader Bank erzielt nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein Ergebnis vor Steuern im Konzern von EUR 25,6 Mio. und eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von 10,2 % im Konzern.

Die Gesamterträge liegen im Neunmonatszeitraum bei EUR 191,2 Mio., während die Gesamtaufwendungen auf EUR 165,6 Mio. zurückgehen.

Weitere Innovation des Handelsangebotes durch Ausweitung der Handelszeiten montags bis freitags auf 23 Stunden.

Die Baader Bank erzielt in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein Ergebnis vor Steuern im Konzern von EUR 25,6 Mio. (9M 2025: EUR 57,1 Mio.). Das Konzernergebnis liegt bei EUR 17,9 Mio. (9M 2025: EUR 39,2 Mio.) und das Ergebnis je Aktie nach Steuern bei EUR 0,37 (9M 2025: EUR 0,80).

Die Entwicklung im Berichtszeitraum ist gegenüber dem starken Vorjahreszeitraum vor allem im dritten Quartal von einem normalisierten Marktumfeld geprägt. Die Baader Bank behauptet sich in diesem Umfeld mit einem positiven Quartalsergebnis und einer weiterhin soliden Ertragsbasis. Das Neunmonatsergebnis sowie die einzelnen Ertragskomponenten sind im direkten Vergleich zum Vorjahreszeitraum vor allem durch den Wegfall eines wesentlichen Kooperationspartners zum Jahresbeginn 2026 negativ beeinflusst.

Das Ergebnis aus Handelsgeschäft beläuft sich im Neunmonatszeitraum auf EUR 76,4 Mio. (9M 2025: EUR 95,1 Mio.). Insgesamt haben sich die Handelsumsätze im Neunmonatszeitraum 2026 auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahreszeitraum entwickelt. Im Zuge dessen konnten die Marktanteile der Baader Bank im Market Making – für alle Assetklassen zusammengefasst – gesteigert werden, wenngleich die Margen einem deutlich stärkeren Wettbewerb unterlagen. Das Ergebnis aus Provisionsgeschäft beträgt EUR 73,3 Mio. (9M 2025: EUR 85,4 Mio.). Das Ergebnis aus Zinsgeschäft liefert einen Beitrag von EUR 26,0 Mio. (9M 2025: EUR 31,6 Mio.). Die Umsatzerlöse liegen bei EUR 6,1 Mio. (9M 2025: EUR 9,1 Mio.), während die sonstigen Erträge auf EUR 9,6 Mio. steigen (9M 2025: EUR 7,1 Mio.). Die Gesamterträge belaufen sich auf EUR 191,2 Mio. (9M 2025: EUR 228,4 Mio.) und fallen 16 % geringer aus als im Vergleichszeitraum.

Die Gesamtaufwendungen gehen im Neunmonatszeitraum 2026 auf EUR 165,6 Mio. zurück (9M 2025: EUR 171,3 Mio.). Der Personalaufwand sinkt auf EUR 75,0 Mio. (9M 2025: EUR 82,5 Mio.). Per 30.09.2026 beträgt die Mitarbeiteranzahl (in Vollzeitstellen gerechnet) im Konzern 693 (31.12.2025: 678).

Der Sachaufwand steigt auf EUR 85,3 Mio. (9M 2025: EUR 77,0 Mio.), bedingt durch Investitionen in wesentliche Projekte zur Optimierung der Produktpalette, wie beispielsweise das Altersvorsorgedepot und die Handelszeitausweitung. Der Vorsorgeaufwand geht auf EUR 5,3 Mio. zurück (9M 2025: EUR 11,7 Mio.).

Mit einem positiven Ergebnis haben sowohl die Schweizer Baader-Helvea-Gruppe als auch die Baader und Heins AG zum Neunmonatsergebnis der Baader Bank beigetragen.

Weiterentwicklung durch eine neuerliche Innovation des Handelsangebots und die Beteiligung am Krypto-Anbieter Hyphe

Die Baader Bank setzt den Ausbau ihres Handelsangebots Baader Trading konsequent fort und plant in einem nächsten Schritt die Handelszeiten von Montag bis Freitag auf 23 Stunden auszuweiten. Diese verlängerte Handelszeit soll im Laufe des ersten Quartals 2027 umgesetzt werden und gilt dann montags bis freitags von 00:00 Uhr bis 23:00 Uhr, anstatt wie bislang von 07:30 bis 23:00 Uhr. Der ausserbörsliche Samstagshandel ist unverändert von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr am Samstag bei ausgewählten Partnern verfügbar – mit Ausnahme von Feiertagen.

Es können zunächst Wertpapiere aus einem ausgewählten Universum von inländischen und ausländischen Aktien und ETFs zu den neuen Handelszeiten gehandelt werden. Ab dem ersten Quartal 2027 bietet Baader Trading damit als erster Handelsplatz den Handel v. a. mit europäischen Aktien über den verlängerten börsentäglichen Handelszeitraum hinaus. Weitere Details zum Handelsstart „23-5“, dem handelbaren Universum, den Handelsusancen sowie zu den Partnern werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Im Verlauf des Geschäftsjahres legt die Baader Bank ihren Fokus auf die Vermarktungsinitiative für das Handelsangebot unter der Marke Baader Trading. Neben der Steigerung der Markenbekanntheit und der Etablierung digitaler Kanäle wie vor allem der Kurswebsite www.baadertrading.de, steht dabei die kontinuierliche Optimierung des Handelsangebots in Zusammenarbeit mit den zahlreichen Handelspartnern im Mittelpunkt. Dazu zählen auch die jüngsten Angebote rund um den Wochenendhandel und ein zweitägiges Messe- und Konferenz-Event für Privatanleger, die Baader Trading Days.

Zudem hat die Baader Bank im Berichtszeitraum zuletzt die neuen bzw. erweiterten Kooperationen im B2B2C-Geschäft sowohl mit RoboMarkets als auch mit OSKAR bekanntgegeben. Ebenfalls wurde die strategische Partnerschaft mit DJE Kapital verlängert und auf nächste Schritte der Zusammenarbeit ausgerichtet.

Ein weiterer strategischer Schritt im vergangenen Quartal war der Ausbau des strategischen Angebots im Handel mit digitalen Assets und Krypto-Produkten im Rahmen einer Beteiligung i.H.v. 9,9 % am Krypto-Geschäftspartner Hyphe. Das Unternehmen ist auf den Handel mit digitalen Vermögenswerten (Kryptowährungen) und tokenisierten Wertpapieren spezialisiert. Die Baader Bank agiert im Kryptohandel als Finanzkommissionär, wobei die Verwahrung der Kryptowerte durch den zugelassenen Kryptoverwahrer Tangany GmbH erfolgt, an dem die Baader Bank seit September 2025 ebenfalls mit 9,9 % beteiligt ist. Mit der jetzigen Beteiligung verstärkt die Baader Bank ihren Fokus auf den Ausbau des bestehenden Krypto-Handelssetups.

Die Baader Bank und Hyphe arbeiten seit 2023 erfolgreich für das Krypto-Angebot der Baader Bank zusammen, einem 24/7-Trading-Angebot, das Anleger über ausgewählte Kooperationspartner von Baader Trading nutzen.

Solide Eigenkapitalbasis

Die Bilanzsumme der Baader Bank ist zum 30.09.2026 gegenüber dem Jahresende 2025 auf EUR 3,5 Mrd. gestiegen. Das Eigenkapital steigt zum 30.09.2026 auf EUR 241,1 Mio. (31.12.2025: EUR 232,9 Mio.), die Eigenmittel unter Berücksichtigung des Fonds für allgemeine Bankrisiken belaufen sich auf EUR 332,5 Mio. (31.12.2025: EUR 320,2 Mio.). Die Eigenkapitalrendite nach Steuern beträgt nach neun Monaten 10,2 % (9M 2025: 27,6 %). Die vorläufige Gesamtkapitalquote beträgt 22,94 % zum 30.09.2026.

Mit dieser weiterhin soliden Kapitalbasis verfügt die Baader Bank über ausreichende Kapazitäten, um gezielt in Wachstum sowie weitere Innovationen für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit, auch für ihre angebundenen Partner, sowie echten Mehrwehrt für die gemeinsamen B2B2C-Kunden zu erzielen.

Kennzahlenübersicht Baader Bank Konzern 9M 2026

vorläufige und ungeprüfte Konzernzahlen

9 Monate

(01.01.-30.09.) in Mio. € 2026 2025 Delta Ergebnis aus Zinsgeschäft 26,0 31,6 -5,7 Ergebnis aus Provisionsgeschäft 73,3 85,4 -12,2 Ergebnis aus Handelsgeschäft 76,4 95,1 -18,8 Umsatzerlöse 6,1 9,1 -3,1 Sonstige Erträge 9,6 7,1 2,5 Gesamterträge 191,2 228,4 -37,2 Personalaufwand 75,0 82,5 -7,6 Sachaufwand 85,3 77,0 8,2 Vorsorgeaufwand 5,3 11,7 -6,4 Gesamtaufwendungen 165,6 171,3 -5,7 Ergebnis vor Steuern (EBT) 25,6 57,1 -31,5 Steuern 7,8 18,1 -10,3 Minderheiten 0,0 -0,2 0,2 Konzernergebnis 17,9 39,2 -21,4 Ergebnis je Aktie in EUR 0,37 0,80 -0,44 Eigenkapitalrendite nach Steuern in % 10,2 27,6 -17,4

per Stichtag 30.09.2026 31.12.2025 Delta Bilanzsumme in Mio. € 3.510 3.235 275 Eigenkapital in Mio. € 241,1 232,9 8,2 Gesamtkapitalquote in % (vorläufig) 22,94 22,29 -

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz

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Group Communication

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Marlene.hartz@baaderbank.de



Baader Bank AG

Weihenstephaner Strasse 4

85716 Unterschleissheim, Deutschland

www.baaderbank.de

www.baadertrading.de



Weitere Termine:



21.11.2026 Börsentag Hamburg

23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

Über die Baader Bank AG:



Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleissheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank in den Geschäftsbereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.