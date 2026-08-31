Baader Bank Aktie 251426 / DE0005088108
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31.08.2026 07:30:03
EQS-News: Baader Bank adjustiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026
|
EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Prognoseänderung
Baader Bank adjustiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 passt der Vorstand der Baader Bank auf Basis der aktuellen Marktentwicklung die Prognose des Vorsteuerergebnisses an.
Für weitere Informationen und Medienanfragen:
Marlene Constanze Hartz
Baader Bank AG
Weitere Termine:
Über die Baader Bank AG:
31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleissheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 5150 1044
|Fax:
|+49 89 5150 1111
|E-Mail:
|communications@baaderbank.de
|Internet:
|www.baaderbank.de
|ISIN:
|DE0005088108
|WKN:
|508810
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JFOPPEDUR61H13
|EQS News ID:
|2390660
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2390660 31.08.2026 CET/CEST
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