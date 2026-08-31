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31.08.2026 07:30:03

EQS-News: Baader Bank adjustiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Baader Bank
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EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Baader Bank adjustiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

31.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Baader Bank adjustiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 passt der Vorstand der Baader Bank auf Basis der aktuellen Marktentwicklung die Prognose des Vorsteuerergebnisses an.

Der Vorstand erwartet nach wie vor für das laufende Geschäftsjahr 2026 sowohl für die Baader Bank AG als auch für den Baader Bank Konzern ein Ergebnis vor Steuern, das deutlich unterhalb des Niveaus des Vorjahres 2025 liegt. Auf Basis der aktuellen Marktentwicklungen und des für das verbleibend Geschäftsjahr erwarteten Geschäftsverlaufs, geht der Vorstand jedoch nun davon aus, dass das Vorsteuerergebnis für das Gesamtjahr 2026 spürbar oberhalb des für das erste Halbjahr 2026 kommunizierten Ergebnisses vor Steuern liegt. Die Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity) nach Steuern wird für das Gesamtjahr 2026 unterhalb der des 1. Halbjahres erwartet.

Für das 1. Halbjahr 2026 hat die Baader Bank ein Vorsteuerergebnis in Höhe von EUR 22,4 Mio. und damit ein stabiles Konzernergebnis durch diversifiziertes Wachstum erzielen können. Die Eigenkapitalrendite nach Steuern lag im ersten Halbjahr 2026 bei 13,1 %.

Die Baader Bank präsentiert sich heute im Rahmen der Herbstkonferenz zahlreichen Investoren, Analysten und Pressevertretern. Vom 31. August bis 1. September 2026 findet die jährliche Herbstkonferenz in Frankfurt am Main statt. Für die Baader Bank vor Ort sind der CEO Oliver Riedel sowie der CFO Kai Göhring. Zudem wird sich die Baader Bank auch im Rahmen der diesjährigen Baader Investment Conference vor Investoren und Analysten präsentieren. Diese findet vom 21. bis 24. September in München statt.

In Anbetracht von unabwägbaren, exogenen Einflussfaktoren können zuverlässige Prognosen zur Geschäftsentwicklung nach Einschätzung des Vorstands nur unter Einschränkungen erstellt werden. Die zukunftsbezogenen Aussagen, Erwartungen und Prognosen zur künftigen Entwicklung der Baader Bank beruhen daher auf den zum Veröffentlichungszeitpunkt im Unternehmen verfügbaren Informationen und Erkenntnissen.

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz
Senior Manager
Group Communication

T +49 89 5150 1044
Marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG
Weihenstephaner Strasse 4
85716 Unterschleissheim, Deutschland
www.baaderbank.de
www.baadertrading.de
 

Weitere Termine:
12.09.2026  Börsentag Düsseldorf
21.-24.09.2026  Baader Investment Conference
25.-26.09.2026  Finance ‘26 (Frankfurt am Main)

 

 

Über die Baader Bank AG:
Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleissheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank in den Geschäftsbereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.

 


31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleissheim
Deutschland
Telefon: +49 89 5150 1044
Fax: +49 89 5150 1111
E-Mail: communications@baaderbank.de
Internet: www.baaderbank.de
ISIN: DE0005088108
WKN: 508810
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900JFOPPEDUR61H13
EQS News ID: 2390660

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2390660  31.08.2026 CET/CEST

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