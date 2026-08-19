EQS-News: AUTODOC und Apollo-Fonds schliessen ihre wegweisende Partnerschaft erfolgreich ab

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AUTODOC und Apollo- Fonds schliessen ihre wegweisende Partnerschaft erfolgreich ab



19.08.2026 / 16:51 CET/CEST

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AUTODOC und Apollo-Fonds schliessen ihre wegweisende Partnerschaft erfolgreich ab

Historischer Meilenstein: Gründer übernehmen wieder die vollständige Eigentümerschaft und schliessen damit eine äusserst wirkungsvolle Zusammenarbeit ab

Partnerschaft mit Apollo brachte erhebliche Fortschritte in den Bereichen Unternehmensführung, Berichterstattung und operative Skalierbarkeit

Die drei Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel halten nun wieder indirekt 100 % der Anteile an der Autodoc SE

AUTODOC schlägt als schlankeres, fokussierteres Unternehmen ein neues Kapitel auf – bestens gerüstet für mögliche Optionen am Kapitalmarkt



Berlin, 19. August 2026 – Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, gab heute den erfolgreichen Abschluss des Aktienkaufs von den von Apollo verwalteten Fonds im Rahmen seines „Hybrid Value“-Franchise (die „Apollo-Fonds“) bekannt. Apollo-Fonds hielten gemeinsam mit führenden institutionellen Investoren eine Minderheitsbeteiligung. Mit dem Abschluss dieser Transaktion halten die drei Gründer von AUTODOC – Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel – über ihre Beteiligungsgesellschaft AutoTech GmbH & Co. KG erneut indirekt 100 % an der Autodoc SE.

Dieser Aktienkauf, der – wie im Juli 2026 angekündigt – durch die Platzierung eines Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro finanziert wurde, markiert den Abschluss einer erfolgreichen Partnerschaft. Im April 2024 erwarben die Apollo-Fonds eine Minderheitsbeteiligung an AUTODOC bei einer Unternehmensbewertung von 2,3 Milliarden Euro; damit befand sich das Unternehmen erstmals im gemeinsamen Besitz mit anderen als den Gründern. Die Zusammenarbeit war von Anfang an als zeitlich begrenzt und zielgerichtet konzipiert: Als institutioneller Partner unterstützte Apollo AUTODOC mit strategischer Beratung dabei, den Zugang zu den institutionellen Kapitalmärkten auszubauen und das Unternehmen auf einen möglichen zukünftigen Börsengang vorzubereiten. Diese Ziele wurden gemeinsam in kurzer Folge erreicht, sodass AUTODOC für alle zukünftigen Kapitalmarktoptionen gut aufgestellt ist. Nach Abschluss der Transaktion treten die beiden Apollo-Vertreter im Aufsichtsrat von AUTODOC entsprechend zurück und verlassen das Unternehmen mit dessen aufrichtiger Dankbarkeit für ihre unschätzbare Beratung. Künftig wird der Aufsichtsrat aus den drei Gründern und drei unabhängigen Mitgliedern bestehen.

Strategische Partnerschaft hat AUTODOC für die Fremd- und Eigenkapitalmärkte fit gemacht

„Wir haben AUTODOC von einem aus eigenen Mitteln finanzierten Start-up zum führenden europäischen Autoteilehändler ausgebaut, indem wir die Autoreparatur für alle zugänglich gemacht haben. Nun wieder alleinige Eigentümer zu sein, ist für uns ein stolzer und zutiefst bedeutungsvoller Moment – einer, der unser langfristiges Engagement für die Zukunft des Unternehmens bekräftigt“, sagten die Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir sind dem Apollo-Team aufrichtig dankbar für sein Vertrauen, sein unschätzbares Fachwissen und die enge Partnerschaft in den vergangenen zwei Jahren. Diese Unterstützung war entscheidend für unsere Entwicklung und hat AUTODOC gestärkt, robuster gemacht und gut für die kommenden Jahre aufgestellt. “

„Der Beitrag von Apollo ging weit über das reine Investment hinaus. Gemeinsam haben wir unsere internen Prozesse deutlich optimiert, unsere Unternehmensführung gestärkt und eine leistungsfähigere, skalierbarere Plattform aufgebaut“, sagte Dmitri Zadorojnii, CEO von AUTODOC. „Ich möchte dem gesamten Apollo-Team meinen aufrichtigen Dank für sein Engagement und seine professionelle Beratung aussprechen. Wir gehen nun als hoch fokussierter Marktführer voran und sind bestens gerüstet, unsere unabhängige Position zu nutzen und unseren B2C- und B2B-Kunden in ganz Europa einen aussergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. AUTODOC ändert seine strategische Ausrichtung nicht und ist bereit, die zahlreichen Marktchancen zu nutzen, die wir klar vor uns sehen. Wir werden voll und ganz auf unseren digitalen Charakter setzen und weiterhin die Möglichkeiten von KI sowie vieler anderer Spitzentechnologien nutzen, um unsere Produkte und das Kundenerlebnis auf ein Höchstmass an Exzellenz zu bringen.“

„Apollo hat AUTODOC in einer entscheidenden Zeit erstklassige Kapitalmarktexpertise zur Seite gestellt“, sagte Lennart Schmidt, CFO von AUTODOC. „Die Umgestaltung unserer Finanzberichterstattung, die Professionalisierung unserer Prozesse, die Vorbereitung auf den Kapitalmarkt und der Einstieg in die institutionellen Kreditmärkte haben einen nahtlosen Übergang zu unserer neuen Kapitalstruktur ermöglicht. Es war eine Freude, mit dem Apollo-Team zusammenzuarbeiten und von dessen strategischer Beratung zu profitieren. Der erstmalige Zugang von AUTODOC zu den institutionellen Kreditmärkten markiert einen weiteren wichtigen Schritt bei der fortlaufenden Professionalisierung des Unternehmens und bereitet uns auf zukünftige Vorhaben vor, einschliesslich eines möglichen Börsengangs, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist.“

„Es war uns eine Ehre, in dieser Phase des Wandels mit den Gründern und dem Managementteam von AUTODOC zusammenzuarbeiten“, sagte Jeremy Honeth, Partner bei Hybrid Value bei Apollo. „AUTODOC hat seine Position als Europas führende digitale Plattform für Kfz-Teile gefestigt und seine klare Kapitalmarkttauglichkeit unter Beweis gestellt. Wir sind stolz darauf, das Unternehmen auf diesem Weg unterstützt zu haben, und wünschen dem gesamten Team viel Erfolg beim Start in die nächste Wachstumsphase.“

Ausblick

AUTODOC bleibt seinem langfristigen Ziel treu, Europas führendes Technologie-Ökosystem für den Kfz-Ersatzteilmarkt zu werden – durch die Kombination von KI-gestützten Funktionen, datengestützter Entscheidungsfindung und einem verbesserten digitalen Erlebnis sowohl für Verbraucher als auch für professionelle Partner. Ein zukünftiger Börsengang steht weiterhin auf der Agenda des Unternehmens, vorbehaltlich der allgemeinen Marktbedingungen.



Über AUTODOC

AUTODOC ist die führende rein digitale Plattform für Kfz-Ersatzteile in Europa. Das Unternehmen, das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel gegründet wurde, hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der spannendsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Seit November 2022 ist das Unternehmen als europäische Aktiengesellschaft Autodoc SE tätig. Der Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Produktsortiment von AUTODOC rund 7,8 Millionen Artikel von rund 2.700 Markenherstellern – darunter Pkw-, Lkw- und Motorradteile, Reifen sowie verwandte Produkte wie Werkzeuge, Zubehör, Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien – und hat sich im Laufe der Zeit deutlich vergrössert. Im Jahr 2025 erzielte AUTODOC einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro (2024: 1,6 Milliarden Euro). AUTODOC betreibt Online-Shops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter an 13 Standorten: Belgien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, den Niederlanden, Polen, Portugal, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich.



Über Apollo

Apollo ist ein wachstumsstarker, weltweit tätiger Verwalter alternativer Vermögenswerte. In unserem Vermögensverwaltungsgeschäft sind wir bestrebt, unseren Kunden an jedem Punkt des Risiko-Rendite-Spektrums – von Investment-Grade-Anleihen bis hin zu Private Equity – Überrenditen zu bieten. Seit mehr als drei Jahrzehnten erfüllen wir mit unserer Anlageexpertise auf unserer vollständig integrierten Plattform die finanziellen Renditeerwartungen unserer Kunden und bieten Unternehmen innovative Kapitallösungen für ihr Wachstum. Über Athene, unseren Geschäftsbereich für Altersvorsorge, sind wir darauf spezialisiert, Kunden dabei zu unterstützen, finanzielle Sicherheit zu erlangen, indem wir eine Reihe von Altersvorsorgeprodukten anbieten und als Lösungsanbieter für institutionelle Kunden fungieren. Unser geduldiger, kreativer und sachkundiger Ansatz beim Investieren bringt unsere Kunden, die Unternehmen, in die wir investieren, unsere Mitarbeiter und die Gemeinschaften, auf die wir Einfluss nehmen, in Einklang, um Chancen zu erweitern und positive Ergebnisse zu erzielen. Zum 30. Juni 2026 verwaltete Apollo ein Vermögen von rund 1,05 Billionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.apollo.com.

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