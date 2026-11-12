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12.11.2026 09:00:04

EQS-News: AUTODOC mit solidem Wachstum in den ersten neun Monaten 2026

Autodoc
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EQS-News: Autodoc SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
AUTODOC mit solidem Wachstum in den ersten neun Monaten 2026

12.11.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUTODOC mit solidem Wachstum in den ersten neun Monaten 2026

Europas führender Online-Händler für Fahrzeugersatzteile stärkt Logistik und digitalen Umbau

  • Umsatzerlöse stiegen zwischen Januar und September 2026 um 12,7% auf 1.501,9 Millionen Euro (9M 2025: 1.332,6 Millionen Euro)
  • Das bereinigte EBITDA stieg um 19,8% auf 144,3 Millionen Euro (9M 2025: 120,5 Millionen Euro)
  • Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 9,6% (9M 2025: 9,0%)
  • Die aktive Kundenbasis wuchs in den vergangenen zwölf Monaten auf 9,9 Millionen (12M bis 30. September 2025: 9,1 Millionen)
  • Die Zahl der Bestellungen stieg auf 20,1 Millionen (12M bis 30. September 2025: 18,5 Millionen)
  • Ausblick 2026: Umsatzwachstum im unteren Bereich der Spanne von 11% bis 16%, bereinigtes EBITDA zwischen 170 und 195 Millionen Euro

 

Berlin, 12. November 2026 – Die Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für Fahrzeugersatzteile und -zubehör, hat ihre Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr um 12,7% auf 1.501,9 Millionen Euro gesteigert (9M 2025: 1.332,6 Millionen Euro). Im Zwölfmonatszeitraum bis zum 30. September 2026 stieg die Zahl der Bestellungen auf 20,1 Millionen (12M bis 30. September 2025: 18,5 Millionen) - damit erreichte AUTODOC einen Rekord bei den Bestellungen.

„20 Millionen Bestellungen in zwölf Monaten sind eine grosse Zahl, aber ich denke an die Menschen dahinter. Rund 800.000 Kunden mehr als vor einem Jahr wenden sich heute an uns, wenn es um ihr Auto geht. Dieses Vertrauen ist schwer zu gewinnen und leicht zu verlieren. Deshalb nehmen wir es nie als selbstverständlich hin und behandeln jede Bestellung entsprechend“, sagt CEO Dmitri Zadorojnii.

Finanzergebnisse

Der Umsatzanstieg verteilt sich wie folgt: 1.385,3 Millionen Euro (9M 2025: 1.232,9 Millionen Euro) entfielen auf das B2C-Segment und 116,6 Millionen Euro (9M 2025: 99,8 Millionen Euro) auf das B2B-Segment. Die grössten Absatzmärkte der Gruppe, Frankreich und Deutschland, wuchsen zusammen um 10,0% auf 804,1 Millionen Euro (9M 2025: 731,0 Millionen Euro).

Der Bruttogewinn stieg in den ersten neun Monaten um 11,5% auf 632,0 Millionen Euro (9M 2025: 566,8 Millionen Euro). Die Bruttomarge lag bei 42,1% (9M 2025: 42,5%). Das bereinigte EBITDA legte um 19,8% auf 144,3 Millionen Euro zu, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 9,6% entspricht (9M 2025: 9,0%). Der Pro-forma-Nettogewinn - einschliesslich der Effekte des Term Loan B - betrug 66,0 Millionen Euro (9M 2025: 39,3 Millionen Euro). Der Pro-forma-Free-Cashflow lag bei 130,97 Millionen Euro (9M 2025: 91,7 Millionen Euro). Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 30. September 2026 auf 193,1 Millionen Euro (30. September 2025: 155,3 Millionen Euro).

Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 498,5 Millionen Euro (Q3 2025: 443,0 Millionen Euro), das bereinigte EBITDA auf 52,4 Millionen Euro (Q3 2025: 39,6 Millionen Euro). Daraus ergibt sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 10,5% (Q3 2025: 8,9%). Der Nettogewinn belief sich auf 45,9 Millionen Euro (Q3 2025: 15,0 Millionen Euro).

„Unser Ergebnis im dritten Quartal zeigt konsequente Umsetzung und einen spürbaren operativen Hebel. Das Umsatzwachstum von 12,5% belegt eine robuste Nachfrage, während das stärkere Wachstum beim bereinigten EBITDA für eine nachhaltige Kostendisziplin steht. Indem wir die wesentlichen Kostenblöcke strukturell verbessern und die allgemeinen Verwaltungskosten straffen, schaffen wir ein schlankeres, skalierbares Geschäftsmodell, das Umsatzzuwächse in steigende Profitabilität übersetzt“, sagt CFO Lennart Schmidt.

Mehr aktive Kunden, höhere Bestellwerte

Die Zahl der aktiven Kunden erreichte 9,9 Millionen, ein Plus von 8,6% gegenüber 9,1 Millionen im Vorjahr (12M bis 30. September 2025). Der durchschnittliche Bestellwert lag bei 98,5 Euro (9M 2025: 94,5 Euro).

„Unsere Kundinnen und Kunden bestellen häufiger und geben insgesamt mehr bei uns aus. Ich lese das als klares Vertrauen in unser Sortiment und unseren Service und nicht nur als Suche nach dem niedrigsten Preis“, sagt CEO Dmitri Zadorojnii.

Logistik, Marketplace und AUTODOC PRO

Im dritten Quartal 2026 baute AUTODOC sein Logistiknetz weiter aus. Die Automatisierung des Standorts C27 in Cheb (Tschechien) soll das Logistiknetzwerk ab 2027 stärken.

Im Juli hat das Unternehmen seinen AUTODOC MARKETPLACE auf Polen ausgeweitet. Nach erfolgreichen Starts in zehn europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich und das Vereinigte Königreich, ist dieser Schritt eine logische Fortsetzung der digitalen Transformation des europäischen Automobil-Aftermarkets.

AUTODOC trieb im dritten Quartal die digitale Transformation seines B2B-Geschäfts weiter voran. Dies folgt auf die Reorganisation des B2B-Bereichs in Belgien, Deutschland, Italien und den Niederlanden zu Beginn dieses Jahres.

„Schritte wie die Öffnung des Marktplatzes in Polen und die weitgehend digitale Ausrichtung des B2B-Geschäfts in den meisten Ländern legen die Grundlage für langfristiges Wachstum und eine noch stärkere Profitabilität. Das gilt auch für die Automatisierung in Cheb, die ab 2027 Wirkung zeigen wird. Wir schaffen nachhaltigen Wert über mehrere Jahre und nicht mit Blick auf einzelne kurzfristige Ziele“, sagt CEO Dmitri Zadorojnii.

AUTODOC bestätigt Prognose für 2026

Nach den Ergebnissen der ersten neun Monate 2026 bestätigt AUTODOC die zuletzt veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2026. Das Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum im unteren Bereich der Spanne von 11% bis 16%. Treiber sind die Umstellung des B2B-Geschäfts auf ein überwiegend digitales Betriebsmodell in den meisten Ländern, konsequent umgesetzte Massnahmen zur Kundengewinnung und, in geringerem Masse, die weitere Ausweitung des Marketplace-Modells in europäischen Märkten. Das bereinigte EBITDA wird weiterhin zwischen 170,0 und 195,0 Millionen Euro erwartet. Dies spiegelt einen konsequenten Fokus auf operative Effizienz und ein ausgewogenes Verhältnis von nachhaltigem Wachstum und steigender Profitabilität wider. Die Zahl der Bestellungen soll im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Unterstützt wird dies durch den weiteren Ausbau der Logistikinfrastruktur, einschliesslich des vollständigen operativen Starts des Standorts nahe Manchester im Vereinigten Königreich im zweiten Quartal.

„Wir stärken unsere Widerstandsfähigkeit weiter und machen neue Herausforderungen zu Chancen für nachhaltiges Wachstum, Innovation und langfristige Wertschöpfung“, sagt Schmidt.

 

  9M 2025 9M 2026 %
Umsatzerlöse 1,332.6 1,501.9 12.7%
Bruttoergebnis 566.8 632.0 11.5%
Bereinigtes EBITDA 120.5 144.3 19.8%
Bereinigte EBITDA-Marge 9.0% 9.6% 0.6%p
Pro-forma Nettoergebnis 39.3 66.0 67.7%
Free Cashflow 74.2 112.7 51.9%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 155.3 193.1 24.4%
       
       
  Q3 2025 Q3 2026 %
Umsatzerlöse 443.0 498.5 12.5%
Bruttoergebnis 188.6 209.1 10.8%
Bereinigtes EBITDA 39.6 52.4 32.3%
Bereinigte EBITDA-Marge 8.9% 10.5% 1.6%p
Pro-forma Nettoergebnis 15.0 18.0 20.0%

 

Über AUTODOC

AUTODOC ist die führende digitale Pure-Play-Plattform für Kfz-Ersatzteile in Europa. Das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel gegründete Unternehmen hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der spannendsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Seit November 2022 firmiert das Unternehmen als Europäische Gesellschaft Autodoc SE. Der Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Sortiment von AUTODOC rund 7,8 Mio. Artikelnummern von etwa 2.700 Markenherstellern – darunter Teile für Pkw, Lkw und Motorräder, Reifen sowie ergänzende Produkte wie Werkzeuge, Zubehör, Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien – und wurde im Laufe der Zeit deutlich erweitert. Im Jahr 2025 erwirtschaftete AUTODOC Umsatzerlöse in Höhe von 1,8 Mrd. € (2024: 1,6 Mrd. €). AUTODOC betreibt Onlineshops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeitende an 13 Standorten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechien, Ukraine und das Vereinigte Königreich.

Pressekontakt 

Stefanie Steiner 

Director Investor Relations

Mobil: +49 151 5562 1476 

E-Mail: s.steiner@autodoc.eu 

www.autodoc.group

 

Marco Dalan 

newskontor - Agentur für Kommunikation

Tel: +49 211 86394933 

Mobil: +49 171 7614905

E-Mail: marco.dalan@newskontor.de


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Autodoc SE
Josef-Orlopp-Strasse 55
10365 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 208478264
E-Mail: info@autodoc.de
Internet: https://www.autodoc.group
ISIN: DE000AUTD0C3
WKN: AUTD0C
LEI Code: 391200ANBU7IVMH30G90
EQS News ID: 2433296

Börsengang geplant. / Intended to be listed.
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433296  12.11.2026 CET/CEST

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