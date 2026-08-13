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13.08.2026 09:00:04

EQS-News: AUTODOC meldet erfreuliche Ergebnisse für das erste Halbjahr

Autodoc
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EQS-News: Autodoc SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
AUTODOC meldet erfreuliche Ergebnisse für das erste Halbjahr

13.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 AUTODOC meldet erfreuliche Ergebnisse für das erste Halbjahr

Der Online-Händler für Fahrzeugersatzteile und -zubehör führt derzeit eine organisatorische Straffung durch, um sich an die neuen Herausforderungen eines sich wandelnden Umfelds anzupassen 

  • Der Umsatz stieg zwischen Januar und Juni um 12,8% auf 1.003,4 Mio. €
  • Das bereinigte EBITDA stieg um 13,7% auf 91,9 Mio. €
  • AUTODOC präzisiert und bestätigt den Ausblick für 2026
  • CEO Dmitri Zadorojnii: „Wir reorganisieren AUTODOC, um auch unter schwierigeren Bedingungen weiterhin effektiv agieren zu können.“

Berlin, 13. August 2026 – Die Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für Kfz-Ersatzteile und -zubehör, steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz und das bereinigte EBITDA im zweistelligen Bereich. „In einem anspruchsvollen Umfeld sind gute Finanzergebnisse keine Selbstverständlichkeit. Sie sind das Ergebnis harter Arbeit, notwendiger Umstrukturierungen und gezielter Effizienzmassnahmen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für den zukünftigen Erfolg, und angesichts des anhaltenden makroökonomischen Drucks sowie der Notwendigkeit, die Chancen von KI zu nutzen, bleibt eine strenge Kostendisziplin unerlässlich“, sagt CEO Dmitri Zadorojnii. Seiner Ansicht nach werden wirtschaftliche Unsicherheiten, geopolitische Verschiebungen und der Strukturwandel die kommenden Jahre prägen, und ihre Auswirkungen lassen sich nur in begrenztem Umfang vorhersagen. „Aus einer Position der Stärke heraus stellen wir AUTODOC heute so auf, dass wir auch unter schwierigeren Bedingungen weiterhin effektiv agieren können.“

Das erste Halbjahr 2026 war geprägt vom weiteren Ausbau des europäischen Vertriebs- und Logistiknetzwerks von AUTODOC. Das Lager des Unternehmens in Belgien ist voll in Betrieb und ermöglicht schnellere Lieferungen in der gesamten Benelux-Region und in Frankreich. Im zweiten Quartal nahm AUTODOC zudem seinen neuen Lagerstandort in Grossbritannien in Betrieb. Es ist das zweite 3PL-Lager nach Belgien. „Die Eröffnung unseres Standorts in Manchester markiert einen wichtigen Schritt in unserer Entwicklung vom globalen Webshop zum lokalen Kraftzentrum“, sagt Zadorojnii. „Ebenso zentral für diese Entwicklung ist die fortschreitende Automatisierung unseres Standorts C27 in Cheb, Tschechien – ein Projekt, das planmässig voranschreitet und unser Logistiknetzwerk stärken wird, sobald es ab 2027 voll betriebsfähig ist. Das Zusammenspiel aus lokaler Präsenz und automatisierter Infrastruktur ermöglicht es uns, Kunden direkter zu bedienen und langfristige operative Widerstandsfähigkeit aufzubauen.“

Digitales Modell für AUTODOC PRO

AUTODOC setzte im ersten Halbjahr 2026 auch die digitale Weiterentwicklung seines B2B-Geschäfts fort und konzentrierte sich dabei auf den Weg zu profitablem Wachstum. Das Unternehmen stellt AUTODOC PRO in den meisten Ländern auf ein digitales Modell um, indem es Abläufe wie den Rückgabeprozess optimiert und die B2B-Interaktionen überwiegend auf die leistungsstarke Online-Plattform verlagert. Infolgedessen wird sich die Gruppe noch stärker auf operative Effizienz konzentrieren und das strategische Gleichgewicht zwischen Wachstum und Rentabilität finden. AUTODOC hat den Beschaffungsprozess für professionelle Werkstätten schneller, skalierbarer und deutlich effizienter gestaltet. Der digitale Wandel ermöglicht unabhängigen Werkstätten in ganz Europa einen nahtlosen Zugang zum passenden Katalog und zu wettbewerbsfähigen Preisen. So kann AUTODOC dieses wichtige Segment agil bedienen.

Zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum

Die Geschäftsentwicklung spiegelt unter anderem die in der Vergangenheit ergriffenen strategischen Massnahmen wider. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,8% auf 1.003,4 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 889,6 Mio. €). Davon entfielen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 921,8 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 825,4 Mio. €; 11,7%) auf das B2C-Segment und 81,6 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 64,2 Mio. €; 27,0%) auf das B2B-Segment. „Unser B2C-Geschäft bleibt das Herzstück und der Motor unseres Unternehmens. Auch wenn sich das Wachstumstempo leicht verlangsamt hat, sind wir zuversichtlich, dass die ergriffenen Massnahmen das künftige Wachstum und die Rentabilität unterstützen werden“, sagt Lennart Schmidt, Finanzvorstand der Autodoc SE.

Das Bruttoergebnis stieg um 11,8% auf 422,9 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 378,1 Mio. €). Das bereinigte EBITDA stieg um 13,7% auf 91,9 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 80,9 Mio. €), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 9,2% (1. Halbjahr 2025: 9,1%) entsprach. „Die ersten sechs Monate des Jahres 2026 unterstreichen die Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens, machen aber auch deutlich, dass proaktive Massnahmen erforderlich sind, um unsere Marktführerschaft zu behaupten. Mit der Einführung unseres Marktplatzes in Polen und dem Ausbau unseres neuen Lagers in Grossbritannien legen wir den Grundstein für zukünftiges Wachstum. Diese Schritte werden uns in eine bessere Position bringen und es uns ermöglichen, ein gesundes Gleichgewicht zwischen finanzieller Stabilität und strategischer Expansion zu finden“, sagt Schmidt.

Dies spiegelt sich unter anderem in der Liquiditätsentwicklung wider. Der freie Cashflow belief sich im ersten Halbjahr auf 115,0 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 82,7 Mio. €), was im zweiten Quartal 2026 eine Dividendenausschüttung in Höhe von 70,6 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 59,5 Mio. €) ermöglichte. Dennoch stieg der Kassenbestand Ende Juni auf 182,5 Mio. € (30.06.2025: 136,2 Mio. €). „Unser robuster Free Cashflow versetzt uns in die Lage, alle unsere strategischen Initiativen aus eigenen Mitteln zu finanzieren“, sagt Lennart Schmidt.

Mehr Bestellungen, mehr aktive Kunden und höhere Bestellwerte

Die Anzahl der Bestellungen stieg von 9,4 Millionen (1. Halbjahr 2025) auf 10,2 Millionen im ersten Halbjahr 2026. AUTODOC misst seinen wirtschaftlichen Erfolg auch an der Entwicklung der Anzahl aktiver Kunden. In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2026 gaben Kunden 19,8 Millionen Bestellungen auf, verglichen mit 17,9 Millionen im vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum. In den letzten zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2026 belief sich die Zahl der aktiven Kunden auf 9,7 Millionen. Dies entspricht einem Zuwachs von 0,9 Millionen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025. Der durchschnittliche Bestellwert stieg von 94,4 € in den letzten zwölf Monaten zum 30. Juni 2025 auf 97,2 € im gleichen Zeitraum 2026.

Ausblick für 2026 präzisiert und bestätigt

In einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld mit geopolitischer Volatilität rechnet AUTODOC weiterhin mit einem Umsatzwachstum im unteren Bereich der Spanne von 11% bis 16%. Grund dafür ist die strategische Entscheidung, das B2B-Geschäft auf ein überwiegend digitales Betriebsmodell umzustellen, wobei das Wachstum durch die konsequente Umsetzung optimierter Massnahmen zur Kundenakquise sowie in geringerem Masse durch den weiteren Ausbau des MARKETPLACE-Modells auf den europäischen Märkten gestützt wird. „Aufgrund unserer konsequenten Fokussierung auf operative Effizienz und eines ausgewogenen Ansatzes zwischen nachhaltigem Wachstum und steigender Rentabilität erwarten wir weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen 170,0 Mio. € und 195,0 Mio. €“, so Schmidt. Die Anzahl der Bestellungen wird voraussichtlich im hohen einstelligen Prozentbereich steigen, was durch den weiteren Ausbau der Logistikinfrastruktur ermöglicht wird, einschliesslich der vollständigen Inbetriebnahme des Lagers nahe Manchester (Grossbritannien) im zweiten Quartal. Schmidt: „Wir halten weiterhin an unserer Vision fest, das führende europäische Tech-Ökosystem zu sein, das den Kfz-Ersatzteilmarkt vernetzt, und nutzen dabei unsere KI-Fähigkeiten, um datengestützte Entscheidungen zu fördern und das digitale Kundenerlebnis zu verbessern.“

 

Finanzkennzahlen

  6M 2025 6M 2026 %
Umsatzerlöse 889.6 1,003.4 12.8%
Bruttoergebnis 378.1 422.9 11.8%
Bereinigtes EBITDA 80.9 91.9 13.7%
Bereinigte EBITDA-Marge 9.1% 9.2% 0.1%pp
Nettoergebnis 24.4 48.0 97.0%
Free Cashflow 82.7 115.0 39.1%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 136.2 182.5 34.0%
 
  Q2 2025 Q2 2026 %
Umsatzerlöse 462.3 518.5 12.2%
Bruttoergebnis 199.0 218.5 9.8%
Bereinigtes EBITDA 46.9 52.5 11.9%
Bereinigte EBITDA-Marge 10.2% 10.1% 0.0%pp
Nettoergebnis 13.5 25.8 91.7%

 

Über AUTODOC

AUTODOC ist die führende rein digitale Plattform für Kfz-Ersatzteile in Europa. Das Unternehmen, das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel gegründet wurde, hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der spannendsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Seit November 2022 ist das Unternehmen als europäische Aktiengesellschaft Autodoc SE tätig. Der Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum 31. Dezember 2025 umfasst das Produktsortiment von AUTODOC rund 7,8 Millionen Artikel von rund 2.700 Markenherstellern – darunter Pkw-, Lkw- und Motorradteile, Reifen sowie verwandte Produkte wie Werkzeuge, Zubehör, Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien – und hat sich im Laufe der Zeit deutlich vergrössert. Im Jahr 2025 erzielte AUTODOC einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro (2024: 1,6 Milliarden Euro). AUTODOC betreibt Online-Shops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter an 13 Standorten: Belgien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, den Niederlanden, Polen, Portugal, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich.


Investorenkontakt

Stefanie Steiner

Director Investor Relations

Telefon: +49 30 208476524 

Mobil: +49 151 55621476

E-Mail: s.steiner@autodoc.eu

https://ir.autodoc.group


13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Autodoc SE
Josef-Orlopp-Strasse 55
10365 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 208478264
E-Mail: info@autodoc.de
Internet: https://www.autodoc.group
ISIN: DE000AUTD0C3
WKN: AUTD0C
LEI Code: 391200ANBU7IVMH30G90
EQS News ID: 2382052

Börsengang geplant. / Intended to be listed.
 
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2382052  13.08.2026 CET/CEST

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