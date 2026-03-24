EQS-News: AUTODOC festigt europäische Marktführerschaft mit starker Performance im Jahr 2025

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AUTODOC festigt europäische Marktführerschaft mit starker Performance im Jahr 2025



24.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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AUTODOC festigt europäische Marktführerschaft mit starker Performance im Jahr 2025

Starkes Umsatzwachstum getrieben durch einen Anstieg der Kundenzahlen, deutliches Auftragsplus und weitere Beiträge aus B2B und Marketplace

Umsatzerlöse stiegen um 16,3 % auf 1.807,9 Mio. € (2024: 1.555,0 Mio. €)

Bereinigtes EBITDA erhöhte sich um 8,1 % auf 163,8 Mio. € (2024: 151,4 Mio. €)

Bereinigte EBITDA-Marge von 9,1 %

Jahresüberschuss stieg um 59,5 % auf 58,8 Mio. € (2024: 36,9 Mio. €)

Aktive Kundenbasis auf 9,3 Millionen erweitert (2024: 8,4 Millionen)

Free Cashflow belief sich auf 84,0 Mio. €

B2B-Geschäft AUTODOC PRO mehr als verdoppelt auf über 140 Mio. € Jahresumsatz

AUTODOC erwartet weiteres Wachstum bei Umsatz und bereinigtem EBITDA im Jahr 2026

Berlin, 24. März 2026 – Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, hat seinen starken Wachstumskurs im vergangenen Jahr fortgesetzt. „Das Jahr 2025 hat erneut die fundamentale Stärke unseres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt, ungeachtet des breiteren makroökonomischen Gegenwinds auf dem gesamten Kontinent“, sagt Dmitri Zadorojnii, CEO von AUTODOC. „Wir sind stolz darauf, ein weiteres Jahr mit robuster Performance vermelden zu können, in dem wir mit 9,3 Millionen aktiven Kunden und 18,9 Millionen Bestellungen ein Allzeithoch erreicht haben. Unser Engagement, ein nahtloses, kundenorientiertes Erlebnis in 27 europäischen Märkten zu bieten, bleibt das Fundament unseres Erfolgs.“

AUTODOC erzielte eine Steigerung der Umsatzerlöse um 16,3 % auf 1.807,9 Mio. €. Dieses Wachstum wurde durch eine starke Online-Präsenz, ein passgenaues Produktangebot und die erfolgreiche Erweiterung des Sortiments vorangetrieben. Das Bruttoergebnis vom Umsatz stieg um 15,4 % auf 756,6 Mio. € (2024: 655,6 Mio. €). Das bereinigte EBITDA stieg um 8,1 % auf 163,8 Mio. €. Der Jahresüberschuss kletterte auf 58,8 Mio. € (2024: 36,9 Mio. €), was einer Steigerung von fast 60 % entspricht. „Diese Zahlen sind ein direktes Abbild dessen, was wir in den letzten Jahren methodisch aufgebaut haben“, sagt Lennart Schmidt, Chief Financial Officer von AUTODOC.

„Diese Ergebnisse zeigen die Skalierbarkeit unserer technologiegetriebenen Plattform und unsere Fähigkeit, das Wachstum sowohl bei B2C- als auch bei B2B-Kunden voranzutreiben“, so Lennart Schmidt weiter. „Im Jahr 2025 haben wir ein Wachstum der Bestellungen von 12,4 % gegenüber dem Vorjahr erreicht, was insgesamt 18,9 Millionen entspricht. Unser Kerngeschäft im Bereich B2C wächst in gesundem Tempo.“ Der durchschnittliche Bestellwert stieg um 3,3 % auf 95,7 €.

Solide Cashflow-Entwicklung und Aktionärsrenditen

Die starke operative Performance spiegelte sich auch in der Cash-Generierung des Konzerns wider. Der Free Cashflow belief sich auf 84,0 Mio. €. AUTODOC verfügte weiterhin über eine auf Nettobasis schuldenfreie Bilanz und behielt ausreichend finanzielle Flexibilität, um strategische Investitionen zu verfolgen. „Finanzielle Disziplin ist kein Selbstzweck – sie ist das Fundament, das es uns ermöglicht, unabhängig und langfristig handlungsfähig zu bleiben“, sagt Lennart Schmidt. Der Vorstand beabsichtigt, erneut vorzuschlagen, den ausschüttungsfähigen Teil des Jahresüberschusses 2025 (HGB) in Form einer Dividendenzahlung von 70,6 Mio. € für das Geschäftsjahr 2025 an die Aktionäre zurückzugeben.

Der Marketplace-Rollout

AUTODOC hat zudem die Diversifizierung seines Geschäftsmodells mit dem beschleunigten Rollout des AUTODOC MARKETPLACE fortgesetzt, der mittlerweile in 10 Ländern aktiv ist – darunter Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien und das Vereinigte Königreich. Diese Plattform verbindet Kunden mit über 400 lokalen Drittanbietern in mehr als 150 Kategorien. „Unser Marktplatz eröffnet eine völlig neue Dimension der Skalierbarkeit“, sagt Lennart Schmidt.

AUTODOC PRO skaliert stark

AUTODOC PRO zeigte im Jahr 2025 eine signifikante Dynamik, wobei sich der Umsatz in diesem Segment im Vergleich zu 2024 mehr als verdoppelte und allein in Frankreich erstmals die Marke von 100 Mio. € überschritt. Die Expansion wurde in neuen Märkten fortgesetzt, darunter Österreich, Belgien, Deutschland, Italien und die Niederlande. Unterstützt wurde die Entwicklung durch lokale Drop-Shipping-Strategien zur Sicherstellung einer schnellen Lieferung. „AUTODOC PRO hat sich fest als bedeutende Kraft im B2B-Markt etabliert. In Frankreich sind bereits mehr als 50 % der freien Werkstätten an die Plattform angeschlossen“, sagt Dmitri Zadorojnii. Lennart Schmidt fügt hinzu: „Im Jahr 2025 haben wir einen enormen Schritt nach vorne gemacht, um PRO in Frankreich zu etablieren und zu skalieren, während wir gleichzeitig den Rollout in vielen neuen Märkten vorangetrieben haben. Im Jahr 2026 werden wir die bestehenden AUTODOC PRO-Länder weiterentwickeln und uns darauf konzentrieren, unsere professionellen Kunden weiter zufriedenzustellen und zu überzeugen, bevor wir in weitere Länder expandieren.“

Neues Lager in Belgien und Investition in Automatisierung in Tschechien

Um das künftige Wachstum zu unterstützen, hat AUTODOC erfolgreich ein neues 15.000 m² grosses Lager in Gent, Belgien, in Betrieb genommen, das die Servicekapazitäten für Frankreich und die Benelux-Region verbessert. Darüber hinaus hat AUTODOC die Automatisierung seines Logistikzentrums in Cheb, Tschechien, mit der Implementierung eines automatisierten Shuttle-Systems fortgesetzt, das bis Ende 2026 voll einsatzfähig sein wird.

Positive Entwicklung im Jahr 2026

AUTODOC blickt mit grossem Vertrauen auf das Jahr 2026. Die Schwerpunkte liegen weiterhin auf der weiteren Umsetzung strategischer Massnahmen. Dazu gehören Umstrukturierungen, die Bündelung von Kompetenzen sowie die Priorisierung und Realisierung mittel- bis langfristig wertsteigernder Initiativen. Letztere umfassen unter anderem die europäische Skalierung von AUTODOC PRO, den AUTODOC MARKETPLACE und den weiteren Ausbau der Logistikinfrastruktur - etwa durch die Eröffnung des Lagers im Vereinigten Königreich und die Automatisierung des Lagers in Tschechien. Ziel ist es, die Kundenbasis kontinuierlich zu erweitern und gleichzeitig die Margen zu optimieren.

„2026 wird ein Jahr sein, in dem wir beginnen, die ersten Früchte der vielen von uns getroffenen strategischen Entscheidungen zu ernten. Gleichzeitig transformieren wir unsere Supply-Chain-Kapazitäten weiter, um Teile schneller und mit höherer Präzision an unsere Kunden zu liefern“, sagt Dmitri Zadorojnii. Und Lennart Schmidt fügt hinzu: „Im Jahr 2025 haben wir unsere führende Position auf dem europäischen Markt gefestigt, indem wir unsere Reichweite erfolgreich skaliert und mehr als 900.000 neue Kunden begrüsst haben – ein Beweis für unsere wachsende Relevanz und Reputation.“ Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand ein signifikantes Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 11 % bis 16 %, auch basierend auf dem anhaltenden Trend einer steigenden Nachfrage nach Ersatzteilen für PKW und dem wachsenden Anteil des Online-Handels im gesamten Automotive Aftermarket sowie in Verbindung mit den zuvor erläuterten Massnahmen. Für das bereinigte EBITDA erwartet der Vorstand ein Ergebnis zwischen 170 Mio. € und 195 Mio. €. „Wir gehen davon aus, unseren hochprofitablen Wachstumskurs im Jahr 2026 fortzusetzen. Zudem schaffen wir enorme langfristige Chancen auf unserem Weg, den Automotive Aftermarket mit B2C-Kunden, professionellen Werkstätten über AUTODOC PRO und Verkäufern auf unserem MARKETPLACE zu integrieren“, sagt Lennart Schmidt.



Finanzkennzahlen

12M 2024 12M 2025 % Umsatzerlöse 1,555.0 1,807.9 16.3% Bruttoergebnis 655.6 756.6 15.4% Bereinigtes EBITDA 151.4 163.8 8.1% Bereinigte EBITDA-Marge 9.7% 9.1% -0.7%pp Nettoergebnis 36.9 58.8 59.5% Free Cashflow 125.3 84.0 -33.0% Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 88.3 146.2 65.7%

Q4 2024 Q4 2025 % Umsatzerlöse 415.9 475.3 14.3% Bruttoergebnis 171.2 189.8 10.8% Bereinigtes EBITDA 40.2 43.3 7.6% Bereinigte EBITDA-Marge 9.7% 9.1% -0.6%pp Nettoergebnis 8.8 19.5 121.7%

Über AUTODOC

AUTODOC ist die führende digitale Pure-Play-Plattform für Kfz-Ersatzteile in Europa. Das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel gegründete Unternehmen hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der spannendsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Seit November 2022 firmiert das Unternehmen als Europäische Gesellschaft Autodoc SE. Der Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Sortiment von AUTODOC rund 7,8 Mio. Artikelnummern von etwa 2.700 Markenherstellern – darunter Teile für Pkw, Lkw und Motorräder, Reifen sowie ergänzende Produkte wie Werkzeuge, Zubehör, Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien – und wurde im Laufe der Zeit deutlich erweitert. Im Jahr 2025 erwirtschaftete AUTODOC Umsatzerlöse in Höhe von 1,8 Mrd. € (2024: 1,6 Mrd. €). AUTODOC betreibt Onlineshops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeitende an 13 Standorten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechien, Ukraine und das Vereinigte Königreich.



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