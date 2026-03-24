Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’390 0.6%  SPI 17’311 0.6%  Dow 46’208 1.4%  DAX 22’654 1.2%  Euro 0.9127 -0.1%  EStoxx50 5’574 1.3%  Gold 4’418 0.0%  Bitcoin 55’853 0.2%  Dollar 0.7864 0.0%  Öl 101.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novo Nordisk-Aktie gibt nach: Norwegischer Widerstand und Analystenskepsis drücken auf den Kurs
Palantir-Aktie im Zwiespalt: Wenn High-Tech-Profite auf moralische Bedenken treffen
Tiefrote Zahlen in Zürich: SIX meldet Jahresverlust in Millionenhöhe
Puig-Aktie schiesst hoch: Milliarden-Fusion mit Estée Lauder?
Aktien-Boom: Rheinmetalls MARTE-Panzer begeistert - So reagieren HENSOLDT, RENK und TKMS
Suche...

Autodoc Aktie 145862263 / DE000AUTD0C3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.03.2026 09:00:03

EQS-News: AUTODOC festigt europäische Marktführerschaft mit starker Performance im Jahr 2025

Autodoc
0.00 EUR 0%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Autodoc SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
AUTODOC festigt europäische Marktführerschaft mit starker Performance im Jahr 2025

24.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUTODOC festigt europäische Marktführerschaft mit starker Performance im Jahr 2025

Starkes Umsatzwachstum getrieben durch einen Anstieg der Kundenzahlen, deutliches Auftragsplus und weitere Beiträge aus B2B und Marketplace

  • Umsatzerlöse stiegen um 16,3 % auf 1.807,9 Mio. € (2024: 1.555,0 Mio. €)
  • Bereinigtes EBITDA erhöhte sich um 8,1 % auf 163,8 Mio. € (2024: 151,4 Mio. €)
  • Bereinigte EBITDA-Marge von 9,1 %
  • Jahresüberschuss stieg um 59,5 % auf 58,8 Mio. € (2024: 36,9 Mio. €)
  • Aktive Kundenbasis auf 9,3 Millionen erweitert (2024: 8,4 Millionen)
  • Free Cashflow belief sich auf 84,0 Mio. €
  • B2B-Geschäft AUTODOC PRO mehr als verdoppelt auf über 140 Mio. € Jahresumsatz
  • AUTODOC erwartet weiteres Wachstum bei Umsatz und bereinigtem EBITDA im Jahr 2026

Berlin, 24. März 2026 – Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, hat seinen starken Wachstumskurs im vergangenen Jahr fortgesetzt. „Das Jahr 2025 hat erneut die fundamentale Stärke unseres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt, ungeachtet des breiteren makroökonomischen Gegenwinds auf dem gesamten Kontinent“, sagt Dmitri Zadorojnii, CEO von AUTODOC. „Wir sind stolz darauf, ein weiteres Jahr mit robuster Performance vermelden zu können, in dem wir mit 9,3 Millionen aktiven Kunden und 18,9 Millionen Bestellungen ein Allzeithoch erreicht haben. Unser Engagement, ein nahtloses, kundenorientiertes Erlebnis in 27 europäischen Märkten zu bieten, bleibt das Fundament unseres Erfolgs.“

AUTODOC erzielte eine Steigerung der Umsatzerlöse um 16,3 % auf 1.807,9 Mio. €. Dieses Wachstum wurde durch eine starke Online-Präsenz, ein passgenaues Produktangebot und die erfolgreiche Erweiterung des Sortiments vorangetrieben. Das Bruttoergebnis vom Umsatz stieg um 15,4 % auf 756,6 Mio. € (2024: 655,6 Mio. €). Das bereinigte EBITDA stieg um 8,1 % auf 163,8 Mio. €. Der Jahresüberschuss kletterte auf 58,8 Mio. € (2024: 36,9 Mio. €), was einer Steigerung von fast 60 % entspricht. „Diese Zahlen sind ein direktes Abbild dessen, was wir in den letzten Jahren methodisch aufgebaut haben“, sagt Lennart Schmidt, Chief Financial Officer von AUTODOC.

„Diese Ergebnisse zeigen die Skalierbarkeit unserer technologiegetriebenen Plattform und unsere Fähigkeit, das Wachstum sowohl bei B2C- als auch bei B2B-Kunden voranzutreiben“, so Lennart Schmidt weiter. „Im Jahr 2025 haben wir ein Wachstum der Bestellungen von 12,4 % gegenüber dem Vorjahr erreicht, was insgesamt 18,9 Millionen entspricht. Unser Kerngeschäft im Bereich B2C wächst in gesundem Tempo.“ Der durchschnittliche Bestellwert stieg um 3,3 % auf 95,7 €.

Solide Cashflow-Entwicklung und Aktionärsrenditen

Die starke operative Performance spiegelte sich auch in der Cash-Generierung des Konzerns wider. Der Free Cashflow belief sich auf 84,0 Mio. €. AUTODOC verfügte weiterhin über eine auf Nettobasis schuldenfreie Bilanz und behielt ausreichend finanzielle Flexibilität, um strategische Investitionen zu verfolgen. „Finanzielle Disziplin ist kein Selbstzweck – sie ist das Fundament, das es uns ermöglicht, unabhängig und langfristig handlungsfähig zu bleiben“, sagt Lennart Schmidt. Der Vorstand beabsichtigt, erneut vorzuschlagen, den ausschüttungsfähigen Teil des Jahresüberschusses 2025 (HGB) in Form einer Dividendenzahlung von 70,6 Mio. € für das Geschäftsjahr 2025 an die Aktionäre zurückzugeben.

Der Marketplace-Rollout

AUTODOC hat zudem die Diversifizierung seines Geschäftsmodells mit dem beschleunigten Rollout des AUTODOC MARKETPLACE fortgesetzt, der mittlerweile in 10 Ländern aktiv ist – darunter Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien und das Vereinigte Königreich. Diese Plattform verbindet Kunden mit über 400 lokalen Drittanbietern in mehr als 150 Kategorien. „Unser Marktplatz eröffnet eine völlig neue Dimension der Skalierbarkeit“, sagt Lennart Schmidt.

AUTODOC PRO skaliert stark

AUTODOC PRO zeigte im Jahr 2025 eine signifikante Dynamik, wobei sich der Umsatz in diesem Segment im Vergleich zu 2024 mehr als verdoppelte und allein in Frankreich erstmals die Marke von 100 Mio. € überschritt. Die Expansion wurde in neuen Märkten fortgesetzt, darunter Österreich, Belgien, Deutschland, Italien und die Niederlande. Unterstützt wurde die Entwicklung durch lokale Drop-Shipping-Strategien zur Sicherstellung einer schnellen Lieferung. „AUTODOC PRO hat sich fest als bedeutende Kraft im B2B-Markt etabliert. In Frankreich sind bereits mehr als 50 % der freien Werkstätten an die Plattform angeschlossen“, sagt Dmitri Zadorojnii. Lennart Schmidt fügt hinzu: „Im Jahr 2025 haben wir einen enormen Schritt nach vorne gemacht, um PRO in Frankreich zu etablieren und zu skalieren, während wir gleichzeitig den Rollout in vielen neuen Märkten vorangetrieben haben. Im Jahr 2026 werden wir die bestehenden AUTODOC PRO-Länder weiterentwickeln und uns darauf konzentrieren, unsere professionellen Kunden weiter zufriedenzustellen und zu überzeugen, bevor wir in weitere Länder expandieren.“

Neues Lager in Belgien und Investition in Automatisierung in Tschechien

Um das künftige Wachstum zu unterstützen, hat AUTODOC erfolgreich ein neues 15.000 m² grosses Lager in Gent, Belgien, in Betrieb genommen, das die Servicekapazitäten für Frankreich und die Benelux-Region verbessert. Darüber hinaus hat AUTODOC die Automatisierung seines Logistikzentrums in Cheb, Tschechien, mit der Implementierung eines automatisierten Shuttle-Systems fortgesetzt, das bis Ende 2026 voll einsatzfähig sein wird.

Positive Entwicklung im Jahr 2026

AUTODOC blickt mit grossem Vertrauen auf das Jahr 2026. Die Schwerpunkte liegen weiterhin auf der weiteren Umsetzung strategischer Massnahmen. Dazu gehören Umstrukturierungen, die Bündelung von Kompetenzen sowie die Priorisierung und Realisierung mittel- bis langfristig wertsteigernder Initiativen. Letztere umfassen unter anderem die europäische Skalierung von AUTODOC PRO, den AUTODOC MARKETPLACE und den weiteren Ausbau der Logistikinfrastruktur - etwa durch die Eröffnung des Lagers im Vereinigten Königreich und die Automatisierung des Lagers in Tschechien. Ziel ist es, die Kundenbasis kontinuierlich zu erweitern und gleichzeitig die Margen zu optimieren.

„2026 wird ein Jahr sein, in dem wir beginnen, die ersten Früchte der vielen von uns getroffenen strategischen Entscheidungen zu ernten. Gleichzeitig transformieren wir unsere Supply-Chain-Kapazitäten weiter, um Teile schneller und mit höherer Präzision an unsere Kunden zu liefern“, sagt Dmitri Zadorojnii. Und Lennart Schmidt fügt hinzu: „Im Jahr 2025 haben wir unsere führende Position auf dem europäischen Markt gefestigt, indem wir unsere Reichweite erfolgreich skaliert und mehr als 900.000 neue Kunden begrüsst haben – ein Beweis für unsere wachsende Relevanz und Reputation.“ Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand ein signifikantes Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 11 % bis 16 %, auch basierend auf dem anhaltenden Trend einer steigenden Nachfrage nach Ersatzteilen für PKW und dem wachsenden Anteil des Online-Handels im gesamten Automotive Aftermarket sowie in Verbindung mit den zuvor erläuterten Massnahmen. Für das bereinigte EBITDA erwartet der Vorstand ein Ergebnis zwischen 170 Mio. € und 195 Mio. €. „Wir gehen davon aus, unseren hochprofitablen Wachstumskurs im Jahr 2026 fortzusetzen. Zudem schaffen wir enorme langfristige Chancen auf unserem Weg, den Automotive Aftermarket mit B2C-Kunden, professionellen Werkstätten über AUTODOC PRO und Verkäufern auf unserem MARKETPLACE zu integrieren“, sagt Lennart Schmidt.


Finanzkennzahlen 

  12M 2024 12M 2025 %
Umsatzerlöse 1,555.0 1,807.9 16.3%
Bruttoergebnis 655.6 756.6 15.4%
Bereinigtes EBITDA 151.4 163.8 8.1%
Bereinigte EBITDA-Marge 9.7% 9.1% -0.7%pp
Nettoergebnis 36.9 58.8 59.5%
Free Cashflow 125.3 84.0 -33.0%
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 88.3 146.2 65.7%
 
  Q4 2024 Q4 2025 %
Umsatzerlöse 415.9 475.3 14.3%
Bruttoergebnis 171.2 189.8 10.8%
Bereinigtes EBITDA 40.2 43.3 7.6%
Bereinigte EBITDA-Marge 9.7% 9.1% -0.6%pp
Nettoergebnis 8.8 19.5 121.7%

 

 

Über AUTODOC

AUTODOC ist die führende digitale Pure-Play-Plattform für Kfz-Ersatzteile in Europa. Das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel gegründete Unternehmen hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der spannendsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Seit November 2022 firmiert das Unternehmen als Europäische Gesellschaft Autodoc SE. Der Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Sortiment von AUTODOC rund 7,8 Mio. Artikelnummern von etwa 2.700 Markenherstellern – darunter Teile für Pkw, Lkw und Motorräder, Reifen sowie ergänzende Produkte wie Werkzeuge, Zubehör, Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien – und wurde im Laufe der Zeit deutlich erweitert. Im Jahr 2025 erwirtschaftete AUTODOC Umsatzerlöse in Höhe von 1,8 Mrd. € (2024: 1,6 Mrd. €). AUTODOC betreibt Onlineshops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeitende an 13 Standorten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechien, Ukraine und das Vereinigte Königreich.
 

Investorenkontakt

Stefanie Steiner 

Director of Investor Relations   

Mobil: +49 151 55621476 

E-Mail: s.steiner@autodoc.eu

https://ir.autodoc.group 
 

Pressekontakt 

Tina Rodriguez 

Director of Communications 

Mobil: +49 160 99051581 

E-Mail: t.rodriguez@autodoc.eu

 www.autodoc.group

 

Marco Dalan 

newskontor - Agentur für Kommunikation

Tel.: +49 211 86394933 

Mobil: +49 171 7614905

E-Mail: marco.dalan@newskontor.de


24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Autodoc SE
Josef-Orlopp-Strasse 55
10365 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 208478264
E-Mail: info@autodoc.de
Internet: https://www.autodoc.group
ISIN: DE000AUTD0C3
WKN: AUTD0C
EQS News ID: 2296286

Börsengang geplant. / Intended to be listed.
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2296286  24.03.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Autodoc SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Autodoc SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Inside Trading & Investment

07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Tagesumkehr zum Wochenstart
23.03.26 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen im Fokus
23.03.26 SMI steuert auf schwächstes Monatsergebnis seit 2002 zu
23.03.26 Accelleron gibt Vollgas
20.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
19.03.26 US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’034.17 19.10 B84SAU
Short 13’298.06 13.54 B8RSFU
Short 13’784.11 8.86 SZ3BMU
SMI-Kurs: 12’389.68 23.03.2026 17:31:05
Long 12’012.46 19.87 SRQB1U
Long 11’736.35 13.84 S7MBDU
Long 11’249.63 8.96 SQZB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie verliert: Konzern sieht Fortschritte beim F126-Grossprojekt - auch RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
Gold sicher verkaufen: So sollte man sich auf den Gang zum Händler vorbereiten
Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Montagvormittag Verluste
Diese Länder produzieren am meisten Gold
Sonova-Aktie tiefrot: Trennung von Consumer-Sparte und neue Wachstumsziele
UBS-Chef warnt: Nahost-Krise bleibt Dauerbelastung für die Börsen
Lufthansa-Aktie dreht ins Plus: Massiver Ausbau am Drehkreuz München geplant
Equinor-Aktie mit kräftigem Kursplus: Starke Zahlen und neue Ölfunde beflügeln
Aufschläge in Zürich: mittags Gewinne im SMI

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.