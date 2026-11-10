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10.11.2026 07:30:03

EQS-News: AUTO1 Group ernennt Jörg Pietzner zum Chief Financial Officer

AUTO1
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EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Personalie
AUTO1 Group ernennt Jörg Pietzner zum Chief Financial Officer

10.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUTO1 Group ernennt Jörg Pietzner zum Chief Financial Officer

  • Jörg Pietzner, derzeit Managing Director Financial Accounting & Controlling bei der Deutschen Börse AG, wird zum 1. Januar 2027 Chief Financial Officer (CFO) und Vorstandsmitglied der AUTO1 Group.
  • Pietzner verfügt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Kapitalmärkte, Investor Relations und Kommunikation bei der Deutschen Börse, UniCredit und Goldman Sachs.

Berlin, 10. November 2026 AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Jörg Pietzner mit Wirkung zum 1. Januar 2027 zum Chief Financial Officer (CFO) und Vorstandsmitglied bestellt hat.

Jörg Pietzner wechselt von der Deutschen Börse AG, wo er als Managing Director Financial Accounting & Controlling tätig ist. In dieser Funktion verantwortet er die Finanzberichterstattung, das regulatorische Meldewesen, das Rechnungswesen, das Controlling sowie zentrale Finanzprozesse. Zur Deutschen Börse kam er 2022 als Head of Group Strategy, M&A und Chief of Staff und arbeitete eng mit dem CEO zusammen an der Konzernstrategie. Zuvor war Pietzner mehr als zwölf Jahre bei UniCredit tätig. Von 2017 bis 2021 war er Head of Group Investor Relations der UniCredit in Mailand. Davor leitete er bei der UniCredit Bank in München die Bereiche Corporate Strategy & Communication sowie Regulatory Affairs und war anschliessend Head of Senior Risk Management. Pietzner begann seine Karriere 2001 bei Goldman Sachs in Frankfurt und London. Er hat Diplome in Mathematik und Physik der Freien Universität Berlin.

Jörg Pietzner war seit Juni 2026 Mitglied des Aufsichtsrats der AUTO1 Group. Dadurch verfügt er über ein fundiertes Verständnis des Geschäftsmodells und der Wachstumsstrategie der Gruppe.

Hakan Koç, Vorsitzender des Aufsichtsrats der AUTO1 Group: „Wir haben einen CFO gesucht, der eine stringente Finanzsteuerung und Kapitalmarkterfahrung mit umfassender Expertise in den Bereichen Finanzierung und Risikomanagement verbindet. All diese Kompetenzen sind für unsere nächste Wachstumsphase zentral. Jörg Pietzner bringt genau diese Erfahrung aus seiner Zeit bei der Deutschen Börse und aus seinen früheren Führungspositionen mit. Seine Vertrautheit mit unserem Unternehmen und Geschäftsmodell ist ein zusätzlicher Vorteil und ermöglicht einen reibungslosen Start.“

Christian Bertermann, CEO der AUTO1 Group: „Ich heisse Jörg herzlich im Vorstand willkommen. Er verbindet ausgeprägte Führungskompetenz im Finanzbereich mit einem klaren Verständnis für unser einzigartiges Geschäftsmodell. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Jörg unsere kürzlich vorgestellte langfristige Strategie und unsere damit verbundenen Ziele als Team umzusetzen.“

Jörg Pietzner, designierter CFO der AUTO1 Group: „Während meiner Zeit im Aufsichtsrat habe ich die Stärke des Geschäftsmodells der AUTO1 Group und die Leistungsfähigkeit des Teams erlebt und gleichzeitig gesehen, welche Möglichkeiten vor uns liegen. Der europäische Gebrauchtwagenmarkt bietet enormes Potenzial und ich bin überzeugt, dass der Ausbau der Fahrzeugfinanzierung zu den grössten Wachstumstreibern der Gruppe zählt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Christian und dem gesamten Team profitables Wachstum voranzutreiben und langfristigen Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.“

Bis zum Amtsantritt von Jörg Pietzner leitet Christian Bertermann die Finanzorganisation weiterhin gemeinsam mit dem bewährten Führungsteam im Finanzbereich.

 

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas grösste Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

 

 

Investor Relations Kontakte

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

 

Maria Shevtsova

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0) 170 556 9259

Email: ir@auto1-group.com

 

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

 

 

 


10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUTO1 Group SE
Bergmannstrasse 72
10961 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@auto1-group.com
Internet: https://ir.auto1-group.com
ISIN: DE000A2LQ884
WKN: A2LQ88
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate BSX
LEI Code: 391200S2LPXG5ZD5G304
EQS News ID: 2431186

 
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2431186  10.11.2026 CET/CEST

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