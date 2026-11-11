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11.11.2026 16:00:03

EQS-News: Ausweitung der Zusammenarbeit mit IBM: Aqarios-Software jetzt direkt über IBM erhältlich

Aqarios Quantum Technologies
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EQS-News: Aqarios Quantum Technologies AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung
Ausweitung der Zusammenarbeit mit IBM: Aqarios-Software jetzt direkt über IBM erhältlich

11.11.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 11.11.2026
  • Weitere Vereinbarung mit IBM, aufbauend auf der Aufnahme in den IBM Quantum Functions Catalog im September 2026
  • IBM bietet die Software von Aqarios seinen Kunden direkt über die eigene Plattform an und rechnet die Nutzung selbst ab
  • Aqarios erhält für jeden Aufruf eine Lizenzgebühr, die Vergütung wächst mit der Nutzung
  • Skalierbarer Vertriebsweg: Kunden von IBM können die Software ohne eigenen Einkauf bei Aqarios beziehen
Die Aqarios Quantum Technologies AG gibt bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Aqarios GmbH eine weitere Vereinbarung mit IBM geschlossen hat. Mit ihr bietet IBM die Quantenoptimierungssoftware „Constrained Quantum Optimizer“ von Aqarios seinen Kunden ab sofort direkt über die IBM Quantum Platform an und rechnet die Nutzung selbst ab. Wer Rechenzeit auf den Quantencomputern von IBM einkauft, kann die Software damit direkt im Rahmen des bestehenden IBM-Vertrags mitbeziehen und nutzen.

Die Vereinbarung baut auf der Aufnahme der Software in den IBM Quantum Functions Catalog (ehemals Qiskit Functions Catalog) im September 2026 auf. Über den Katalog stellen IBM und ausgewählte Partner Anwendungen bereit, die sich direkt auf IBMs Quantenhardware ausführen lassen. IBM zählt zu den führenden Anbietern von Quantencomputern. Die Anwendungen bauen auf Qiskit auf, dem weltweit meistgenutzten Open-Source-Framework für die Programmierung von Quantencomputern.

Das Prinzip ist einfach: Wer mit IBMs Quantencomputern arbeitet, kauft dafür ein Kontingent an Rechenzeit. Einen Teil davon kann er ab sofort direkt für die Software von Aqarios einsetzen. IBM berechnet je Aufruf eine Gebühr, deren Höhe sich nach der Grösse des berechneten Optimierungsproblems richtet, und zahlt Aqarios dafür eine Lizenzgebühr. Die Vergütung von Aqarios wächst damit unmittelbar mit der Nutzung der Software.

Für Kunden fällt damit eine wesentliche Hürde weg. Statt eines eigenen Einkaufsprozesses mit Vertragsverhandlung und Freigaben setzen sie die Software direkt aus ihrem vorhandenen Budget ein. Teams können sie sofort an eigenen Problemstellungen erproben und die Nutzung ausweiten, sobald sie sich bewährt. Dieser niedrigschwellige Zugang hat das Potenzial, die Verbreitung der Software deutlich zu beschleunigen.

Für Aqarios ist das ein wichtiger Schritt zur Skalierung des Softwaregeschäfts. Über IBM erreicht die Software unmittelbar deren bestehende Kunden. Diese beziehen sie selbstständig, ohne dass Aqarios jeden Kunden einzeln akquirieren und vertraglich anbinden muss. Neben Softwarelizenzen für die Luna-Plattform, Kundenprojekten und öffentlich geförderten Forschungsprojekten entsteht so ein weiterer Vertriebsweg für Softwareumsätze im Quantencomputing.

Parallel vergibt die Aqarios GmbH weiterhin direkte Lizenzen. Damit nutzen Unternehmen die Software für einen festen Zeitraum unbegrenzt im Rahmen der vereinbarten Vertragsbedingungen. Wer nach der Erprobung dauerhaft und intensiv mit der Software arbeitet, findet hier das passende Modell.

Über Aqarios
Das deutsche Deeptech-Unternehmen Aqarios Quantum Technologies AG hält 100 % an der Aqarios GmbH, einem 2021 gegründeten Spin-off der LMU München. Aqarios ist ein führender Anbieter anwendungsorientierter Quantensoftware. Mit der selbst entwickelten, proprietären Software-Plattform Luna verbindet sie klassische Optimierung mit Quantencomputing und macht so heutige wie zukünftige Rechentechnologien für die Industrie nutzbar. Unternehmen speziell aus den Bereichen Energie, Finanzen, Logistik, Luftfahrt und Fertigung können damit hochkomplexe betriebliche Aufgaben ohne erforderliche Quantenexpertise lösen und ihre Prozesse effizienter gestalten. Aqarios hat bereits erfolgreich an Anwendungen von DAX-Konzernen und führenden Industrieunternehmen wie BASF, BMW, E.ON, MTU Aero Engines, SAP, Schaeffler und Siemens gearbeitet. Die Anwendungen setzt Aqarios auf Quantencomputern verschiedener Anbieter um, darunter IBM, IonQ und D-Wave. Die Innovationskraft von Aqarios und der Luna-Plattform wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Quantum Effects Award 2025 in der Kategorie Quantencomputing-Software und -Algorithmen auf der gleichnamigen Leitmesse in Stuttgart.

11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aqarios Quantum Technologies AG
Prinzregentenstr. 120
81677 München
Deutschland
Telefon: 0 89 6797 1794
E-Mail: info@aqarios.com
Internet: https://aqarios.com/
ISIN: DE000A40UU44
WKN: A40UU4
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, Stuttgart
LEI Code: 8945003A3LTMLGKBD790
EQS News ID: 2431998

 
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2431998  11.11.2026 CET/CEST

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