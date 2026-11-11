|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.11.2026 16:00:03
EQS-News: Ausweitung der Zusammenarbeit mit IBM: Aqarios-Software jetzt direkt über IBM erhältlich
|
EQS-News: Aqarios Quantum Technologies AG
/ Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung
München, 11.11.2026
Die Vereinbarung baut auf der Aufnahme der Software in den IBM Quantum Functions Catalog (ehemals Qiskit Functions Catalog) im September 2026 auf. Über den Katalog stellen IBM und ausgewählte Partner Anwendungen bereit, die sich direkt auf IBMs Quantenhardware ausführen lassen. IBM zählt zu den führenden Anbietern von Quantencomputern. Die Anwendungen bauen auf Qiskit auf, dem weltweit meistgenutzten Open-Source-Framework für die Programmierung von Quantencomputern.
Das Prinzip ist einfach: Wer mit IBMs Quantencomputern arbeitet, kauft dafür ein Kontingent an Rechenzeit. Einen Teil davon kann er ab sofort direkt für die Software von Aqarios einsetzen. IBM berechnet je Aufruf eine Gebühr, deren Höhe sich nach der Grösse des berechneten Optimierungsproblems richtet, und zahlt Aqarios dafür eine Lizenzgebühr. Die Vergütung von Aqarios wächst damit unmittelbar mit der Nutzung der Software.
Für Kunden fällt damit eine wesentliche Hürde weg. Statt eines eigenen Einkaufsprozesses mit Vertragsverhandlung und Freigaben setzen sie die Software direkt aus ihrem vorhandenen Budget ein. Teams können sie sofort an eigenen Problemstellungen erproben und die Nutzung ausweiten, sobald sie sich bewährt. Dieser niedrigschwellige Zugang hat das Potenzial, die Verbreitung der Software deutlich zu beschleunigen.
Für Aqarios ist das ein wichtiger Schritt zur Skalierung des Softwaregeschäfts. Über IBM erreicht die Software unmittelbar deren bestehende Kunden. Diese beziehen sie selbstständig, ohne dass Aqarios jeden Kunden einzeln akquirieren und vertraglich anbinden muss. Neben Softwarelizenzen für die Luna-Plattform, Kundenprojekten und öffentlich geförderten Forschungsprojekten entsteht so ein weiterer Vertriebsweg für Softwareumsätze im Quantencomputing.
Parallel vergibt die Aqarios GmbH weiterhin direkte Lizenzen. Damit nutzen Unternehmen die Software für einen festen Zeitraum unbegrenzt im Rahmen der vereinbarten Vertragsbedingungen. Wer nach der Erprobung dauerhaft und intensiv mit der Software arbeitet, findet hier das passende Modell.
Über Aqarios
Das deutsche Deeptech-Unternehmen Aqarios Quantum Technologies AG hält 100 % an der Aqarios GmbH, einem 2021 gegründeten Spin-off der LMU München. Aqarios ist ein führender Anbieter anwendungsorientierter Quantensoftware. Mit der selbst entwickelten, proprietären Software-Plattform Luna verbindet sie klassische Optimierung mit Quantencomputing und macht so heutige wie zukünftige Rechentechnologien für die Industrie nutzbar. Unternehmen speziell aus den Bereichen Energie, Finanzen, Logistik, Luftfahrt und Fertigung können damit hochkomplexe betriebliche Aufgaben ohne erforderliche Quantenexpertise lösen und ihre Prozesse effizienter gestalten. Aqarios hat bereits erfolgreich an Anwendungen von DAX-Konzernen und führenden Industrieunternehmen wie BASF, BMW, E.ON, MTU Aero Engines, SAP, Schaeffler und Siemens gearbeitet. Die Anwendungen setzt Aqarios auf Quantencomputern verschiedener Anbieter um, darunter IBM, IonQ und D-Wave. Die Innovationskraft von Aqarios und der Luna-Plattform wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Quantum Effects Award 2025 in der Kategorie Quantencomputing-Software und -Algorithmen auf der gleichnamigen Leitmesse in Stuttgart.
11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aqarios Quantum Technologies AG
|Prinzregentenstr. 120
|81677 München
|Deutschland
|Telefon:
|0 89 6797 1794
|E-Mail:
|info@aqarios.com
|Internet:
|https://aqarios.com/
|ISIN:
|DE000A40UU44
|WKN:
|A40UU4
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, Stuttgart
|LEI Code:
|8945003A3LTMLGKBD790
|EQS News ID:
|2431998
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2431998 11.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aqarios Quantum Technologies AG
Analysen zu Aqarios Quantum Technologies AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit neuen Rekordhochs -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchen Verluste.