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AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie 124664792 / AT0000A325L0

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03.08.2026 10:16:34

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Erfüllung der aufschiebenden Bedingung betreffend die kartellrechtlichen Freigaben im Zusammenhang mit dem freiwilligen Übernahmeangebot von DNP

AUSTRIACARD HOLDINGS
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EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Erfüllung der aufschiebenden Bedingung betreffend die kartellrechtlichen Freigaben im Zusammenhang mit dem freiwilligen Übernahmeangebot von DNP

03.08.2026 / 10:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Erfüllung der aufschiebenden Bedingung betreffend die kartellrechtlichen Freigaben im Zusammenhang mit dem freiwilligen Übernahmeangebot von DNP

 

Wien, 3. August 2026

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt im Anschluss an die Mitteilungen vom 13.05.2026, 12.06.2026 und 19.06.2026 im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Dai Nippon Printing Co., Ltd. („DNP“) (das „Angebot“) bekannt, dass gemäss der Mitteilung von DNP vom 3. August 2026 die in Abschnitt 4.1.2 der Angebotsunterlage vorgesehene aufschiebende Bedingung der kartellrechtlichen Freigaben am 30. Juli 2026 erfüllt wurde.

 

Konkret hat die türkische Wettbewerbsbehörde die beabsichtigte Transaktion mit Wirkung zum 30. Juli 2026 freigegeben. Sämtliche anderen in Abschnitt 4.1.2 der Angebotsunterlage genannten zuständigen Wettbewerbsbehörden in Österreich und Deutschland haben ihre Freigabeentscheidungen bereits zuvor erteilt bzw. ist die jeweils gesetzliche Wartefrist bereits zuvor abgelaufen, sodass die beabsichtigte Transaktion als freigegeben gilt.

 

Die Annahmefrist für das Angebot endet am 21. August 2026 um 17:00 Uhr Ortszeit Wien bzw. 18:00 Uhr Ortszeit Athen.

 

ÜBER DIE AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation, um ihren Kunden sichere und transparente Lösungen zu bieten. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Smartcards, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt weltweit 2.360 Mitarbeiter und ist sowohl an der Euronext Athen als auch an der Wiener Börse unter dem Symbol ACAG notiert.

 

Emmittent:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

   Lamezanstrasse 4-8

1230 Vienna, Austria

Ansprechpartner: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 – 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0

Börse(n):  Vienna Stock Exchange (prime market)

   Euronext Athens Exchange (main market)


03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstrasse 4-8
1230 Wien
Österreich
E-Mail: marketing@austriacard.com
Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
WKN: A3D5BK
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900QI445M00DK4407
EQS News ID: 2375850

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2375850  03.08.2026 CET/CEST

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