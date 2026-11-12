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AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie 124664792 / AT0000A325L0

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12.11.2026 10:53:43

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Das freiwillige Übernahmeangebot von DNP ist rechtswirksam.

AUSTRIACARD HOLDINGS
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EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Das freiwillige Übernahmeangebot von DNP ist rechtswirksam.

12.11.2026 / 10:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Das freiwillige Übernahmeangebot von DNP ist rechtswirksam.

 

Wien, 12. November 2026

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) informiert in Ergänzung zu den Bekanntmachungen vom 13.05.2026, 12.06.2026, 19.06.2026, 03.08.2026, 26.08.2026 und 27.08.2026 betreffend das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Dai Nippon Printing Co., Ltd. („DNP“) (das „Angebot“) die Anlegeröffentlichkeit darüber, dass gemäss der Mitteilung von DNP vom 12. November 2026 über die Erfüllung der letzten aufschiebenden Bedingung, nämlich der Genehmigung durch die zuständige österreichische Behörde für ausländische Direktinvestitionen (FDI), die österreichische FDI Behörde die beabsichtigte Transaktion mit Wirkung zum 10. November 2026 genehmigt hat. Sämtliche andere zuständige nationale FDI-Prüfbehörden haben ihre Genehmigungen bereits zuvor erteilt. Die aufschiebende Bedingung gemäss Abschnitt 4.1.3. der Angebotsunterlagen wurde somit am 10. November 2026 erfüllt.

Damit sind sämtliche aufschiebenden Bedingungen erfüllt und das Angebot ist nunmehr unbedingt verbindlich.

Die Abwicklung des Angebots in Bezug auf die während der ursprünglichen Annahmefrist angedienten Aktien wird voraussichtlich innerhalb von 10 Handelstagen nach Erfüllung sämtlicher aufschiebender Bedingungen, somit spätestens am 24. November 2026, erfolgen.

Darüber hinaus kann das Angebot noch bis zum Ablauf der Nachfrist (26. November 2026, 17:00 Uhr Wiener Ortszeit bzw. 18:00 Uhr Athener Ortszeit) angenommen werden. Die Abwicklungsbedingungen für Aktien, die während der Nachfrist angedient werden, sind in Abschnitt 5.7 der Angebotsunterlage geregelt.

 

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

 

Emittentin:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

   Lamezanstrasse 4-8

1230 Wien, Österreich

Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 - 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

 

 

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0, AT0000A3UZH4

Börse(n):  Wiener Börse (Prime Market)

   Euronext Athen (Main Market)

 


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstrasse 4-8
1230 Wien
Österreich
E-Mail: marketing@austriacard.com
Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
WKN: A3D5BK
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900QI445M00DK4407
EQS News ID: 2433740

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433740  12.11.2026 CET/CEST

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