EQS-News: Auf dem Weg zu einer europäischen Mond-Infrastruktur: ESA beauftragt OHB mit OASIS-Studien

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Auf dem Weg zu einer europäischen Mond-Infrastruktur: ESA beauftragt OHB mit OASIS-Studien



19.10.2026 / 11:16 CET/CEST

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Bremen, 19. Oktober 2026. Europa arbeitet an der nächsten Generation der Mondexploration: Mit OASIS (Outpost for Advanced Scientific Investigation Station) soll eine gemeinsame Infrastruktur entstehen, die wissenschaftliche Experimente und Technologiedemonstrationen langfristig auf der Mondoberfläche unterstützt. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat die OHB System AG, ein Tochterunternehmen des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB SE, mit den entsprechenden Machbarkeits- und Vorentwurfsstudien beauftragt.



„Mit OASIS denken wir Mondexploration einen Schritt weiter. Europa untersucht nicht nur einzelne Missionen zum Mond, sondern die Infrastruktur, die langfristige wissenschaftliche Forschung und technologische Innovation überhaupt erst ermöglicht“, sagt Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE. „Mit OASIS schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Wissenschaft und Technologie künftig über einzelne Missionen hinaus langfristig auf der Mondoberfläche betrieben werden können.“



Mit OASIS untersucht Europa einen Ansatz, der mit der Rolle von Forschungsstationen oder Versorgungsnetzen auf der Erde vergleichbar ist. Künftige Mondnutzlasten könnten auf gemeinsame Infrastruktur und zentrale Dienste zurückgreifen, statt Energieversorgung, Kommunikation und Datensysteme für jede Mission erneut entwickeln und transportieren zu müssen. Wissenschaftler und Entwickler können sich dadurch stärker auf ihre eigentlichen Forschungs- und Technologieziele konzentrieren.



Die Plattform soll zentrale Dienste wie Energieversorgung, Kommunikation und Datenspeicherung für mehrere Nutzlasten bereitstellen und damit langfristige wissenschaftliche und technologische Aktivitäten auf der Mondoberfläche ermöglichen. Während des Mondtages erzeugte und gespeicherte Energie soll dabei helfen, Nutzlasten auch durch die rund zweiwöchige Mondnacht zu bringen. Durch die gemeinsame Nutzung zentraler Infrastruktur können Komplexität, Masse und Kosten künftiger Mondmissionen deutlich reduziert werden.



Als Hauptauftragnehmer der laufenden ESA-Studien verantwortet OHB die Entwicklung des Gesamtkonzepts und arbeitet gemeinsam mit Partnern an den Systemanforderungen und der Vorentwurfsphase. Das modulare und erweiterbare Konzept ist darauf ausgelegt, künftig verschiedene wissenschaftliche Instrumente, Technologiedemonstratoren und robotische Systeme zu unterstützen und damit die Grundlage für langfristige Forschung und Exploration auf der Mondoberfläche zu schaffen.



OASIS ist Teil einer umfassenderen europäischen Vision für die Erforschung des Mondes. In der aktuellen Referenzarchitektur könnte die Infrastruktur mit dem europäischen Mondlander Argonaut auf einer Ariane-6-Rakete zum Mond transportiert werden. Für Kommunikations- und Datendienste soll die europäische Mondkommunikationsinfrastruktur Moonlight genutzt werden, zunächst über Lunar Pathfinder. OASIS würde damit wichtige europäische Raumfahrtprogramme auf und um den Mond miteinander verbinden.

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