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27.08.2026 08:25:03

EQS-News: audius steigert Gesamtleistung im ersten Halbjahr deutlich um 23% / EBITDA legt um 17% zu / Wachstums- und Effizienzprogramm gestartet

audius
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EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
audius steigert Gesamtleistung im ersten Halbjahr deutlich um 23% / EBITDA legt um 17% zu / Wachstums- und Effizienzprogramm gestartet

27.08.2026 / 08:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Zweites Quartal mit einer Gesamtleistung von 30,2 Mio. EUR und Wachstum von 9%
  • Gesamtleistung des ersten Halbjahres steigt auf 58,5 Mio. EUR (Vorjahr 47,5 Mio. EUR)
  • EBITDA erreicht im ersten Halbjahr 3,3 Mio. EUR (Vorjahr 2,9 Mio. EUR)
  • Wachstums- und Effizienzprogramm gestartet

Wie bereits am 21. August vorab berichtet, konnte die audius Gruppe im ersten Halbjahr ihre Gesamtleistung trotz eines herausfordernden Umfeldes erneut sehr deutlich steigern. Das Halbjahr zeigte dabei eine sehr konstante Entwicklung in beiden Quartalen. Die Gesamtleistung im zweiten Quartal lag mit 30,2 Mio. EUR 9% über dem Vorjahreswert von 27,8 Mio. EUR. Dabei ist hervorzuheben, dass im zweiten Quartal 2025 ein deutlich erhöhter Umsatz aufgrund eines Hardwaregeschäfts mit vergleichbar niedriger Marge enthalten war, welcher in etwa 3,5 Mio. EUR betragen hatte. Bereinigt um diesen Effekt zeigt sich, dass audius im zweiten Quartal des laufenden Jahres neben dem Wachstum aus den vorjährigen Akquisitionen auch organisch weiter um rund 9% zulegen konnte. Das Wachstum erfolgte überwiegend im Bereich Software/Cloud.

Da wie beschrieben die niedrig-margigen Hardwareumsätze rückläufig waren, legte das Rohergebnis überproportional zur Gesamtleistung um 35,1% auf 44,1 Mio. EUR (Rohergebnis HJ1 2025: 32,6 Mio. EUR). 

Das operative Ergebnis EBITDA lag bei 3,3 Mio. EUR (EBITDA HJ1 2025: 2,9 Mio. EUR). Damit erreichte audius im Berichtszeitraum eine EBITDA-Marge von 5,7%. Das EBIT erreichte im ersten Halbjahr einen Wert von 1,8 Mio. EUR (EBIT HJ1 2025: 1,6 Mio. EUR). Hier zeigten sich wiederum leicht gestiegene Abschreibungen auf Firmenwerte von insgesamt rund 0,7 Mio. EUR. 
Das Ergebnis je Aktie nach Minderheiten lag aufgrund eines weiterhin starken Ergebnisses der Tochtergesellschaft proMX und der damit verbundenen Minderheitenanteile bei 0,11 EUR (Vorjahr 0,10 EUR).
Der Auftragsbestand zum 30.06.2026 legte sowohl organisch als auch anorganisch deutlich auf 103,1 Mio. EUR (Stand 30.06.2025: 84,6 Mio. EUR).

In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld entwickelten sich die Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe unterschiedlich dynamisch. Während einige Bereiche ihre erfolgreiche Entwicklung mit teils deutlichen Zuwächsen fortsetzen konnten, war der Bereich IT-Service von unerwarteten Schwankungen bei einzelnen Schlüsselkunden betroffen, was sich sowohl auf die Gesamtleistung als auch auf die Ergebnisentwicklung auswirkte.

audius hat sowohl ein Wachstums- als auch Effizienzprogramm auf den Weg gebracht. audius fokussiert sich stark auf Wachstum mit Kunden der kritischen Infrastruktur. Zum einen versprechen die relevanten Branchen langfristige Budgets, zum anderen wird audius so die Abhängigkeit von unsicheren Branchen noch weiter reduzieren. Die Aktivitäten zeigen bereits erste Vertriebserfolge und lassen insbesondere für die Folgejahre weiteres organisches Wachstum erwarten. Auf der anderen Seite beabsichtigt audius zukünftig neben dem Dienstleistungsgeschäft und der Softwareentwicklung auch noch deutlich stärker im Infrastrukturbetrieb aktiv zu werden. Hierzu wurden im ersten Halbjahr weitere umfangreiche Investitionen insbesondere in die eigenen hochsicheren, souveränen Rechenzentren und die audius private.AI- Plattform getätigt, die ebenfalls mittlerweile erste Erfolge aufweisen und für wiederkehrende Umsätze sorgen werden. Die genannten Investitionen wurden dabei nicht aktiviert, sondern sind aufwandswirksam im laufenden Geschäftsjahr.

Neben dem Wachstumsprogramm fokussiert audius auch verstärkt auf die interne Effizienz durch KI und Automatisierung. Auch hier kommen die eigenen Lösungsansätze sowie Rechenzentren zum Einsatz und garantieren eine sehr gut kalkulierbare Kostenstruktur. Zur mittelfristigen Steigerung der Marge wurden in den vergangenen Monaten auch diverse Restrukturierungen im Personal vorgenommen, die in den kommenden Monaten ihre Wirkung entfalten werden.

Damit sieht sich audius sehr gut aufgestellt zukünftig nicht nur weiter organisch zu wachsen, sondern auch bei der Ergebnismarge deutlich zuzulegen.

Wie bereits vermeldet, werden diese Effekte im laufenden Jahr jedoch nicht mehr ausreichend greifen. Angesichts dessen hat der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr angepasst. Wie kommuniziert, wird nun erwartet, dass die Gesamtleistung bei rund 120 Mio. EUR liegen wird.  Für das EBITDA erwartet das Unternehmen einen Wert in einer Bandbreite von 8 bis 9 Mio. EUR erwartet (zuvor Gesamtleistung mehr als 125 Mio. EUR und EBITDA mehr als 10 Mio. EUR). 

Der Halbjahresbericht ist ab sofort auf der Webseite unter diesem [LINK] abrufbar.


Weiterhin wird die Gesellschaft die Entwicklung heute Donnerstag, 27. August 2026, um 10 Uhr in einen Earningscall erläutern.

Interessierte Investoren melden sich unter diesem [LINK] an.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

audius SE
Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359
ir@audius.de

https://www.audius.de/de

 

 


27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: audius SE
Mercedesstr. 31
71384 Weinstadt
Deutschland
E-Mail: ir@audius.de
Internet: https://www.audius.de/de
ISIN: DE000A40ET13
WKN: A40ET1
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
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