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22.09.2026 09:16:03

EQS-News: AT&S und Marvell Technology bauen Zusammenarbeit bei KI-Infrastruktur der nächsten Generation aus

AT & S
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EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Vereinbarung
AT&S und Marvell Technology bauen Zusammenarbeit bei KI-Infrastruktur der nächsten Generation aus

22.09.2026 / 09:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AT&S und Marvell Technology bauen Zusammenarbeit bei KI-Infrastruktur der nächsten Generation aus

 

Langfristige Vereinbarung erweitert die Kapazitäten für moderne IC-Substrate und unterstützt die steigende Nachfrage im Bereich KI-Infrastruktur.

 

Leoben, 22. August 2026 – AT&S baut die Zusammenarbeit mit dem Silicon-Valley-Unternehmen Marvell Technology, einem führenden Anbieter von Halbleiterlösungen für Dateninfrastruktur, weiter aus. Im Rahmen der Kooperation erhöht AT&S seine Kapazitäten für moderne IC-Substrate, die in KI- und Cloud-Infrastrukturen der nächsten Generation zum Einsatz kommen. Die Vereinbarung knüpft an die bestehende Zusammenarbeit der beiden Unternehmen an und unterstützt den steigenden Bedarf von Marvell Technology an hochentwickelten Substraten, der durch den weltweiten Ausbau von KI-Infrastrukturen entsteht. Marvell Technology ist der zusätzliche Kunde, den AT&S im Zusammenhang mit der bereits angekündigten Erweiterung des Produktionsstandorts in Kulim, Malaysia, genannt hat.

 

Die Vereinbarung repräsentiert die nächste Phase der strategischen Zusammenarbeit zwischen AT&S und Marvell Technology und unterstreicht die wachsende Bedeutung moderner IC-Substrattechnologien, wenn Halbleiterdesigns grösser und komplexer werden. Wie bereits angekündigt, umfasst der Ausbau des Standorts Kulim die vollständige Bestückung von Werk 2 sowie den Bau einer neuen Produktionsanlage für IC-Substrat-Kerne und Advanced Packaging. Derart langfristige Kundenvereinbarungen sichern die Investition nachhaltig ab. Die zusätzlichen Kapazitäten ermöglichen es AT&S, die steigende Nachfrage nach modernen Packaging-Lösungen zu bedienen.

 

Langfristige Partnerschaft als Basis für Wachstum

„Heute erreichen wir einen Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit Marvell Technology. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen – mit führenden Technologien, exzellenter Fertigung und langfristigen Partnerschaften“, sagt Michael Mertin, CEO von AT&S. „Marvell Technology zählt zu den führenden Innovationstreibern der Halbleiterindustrie in den Bereichen KI- und Dateninfrastruktur. Gemeinsam sind wir hervorragend aufgestellt, um die grossen Chancen zu nutzen, die der weltweite Ausbau der Datenzentren eröffnet. Diese Partnerschaft steht für unser gemeinsames Ziel, Innovationen voranzutreiben, nachhaltigen Mehrwert zu schaffen und langfristig erfolgreich am Markt zu sein.“

 

„Durch das Wachstum unseres Rechenzentrumsgeschäfts wird es für uns immer wichtiger, langfristig Produktionskapazitäten und neuste technologische Fähigkeiten für unsere Kunden zu sichern“, sagt Vinay Krishna, Senior Vice President und Chief Supply Chain Officer bei Marvell Technology. „Die erweiterte Zusammenarbeit mit AT&S stärkt die Basis unserer Lieferkette und schafft die Voraussetzungen dafür, unsere Produktion von zunehmend komplexen Halbleiterlösungen auszubauen. Damit können wir die erheblichen Wachstumschancen nutzen, die sich aus dem rasanten Ausbau von KI-Infrastrukturen ergeben.“

 

Struktureller Wandel in der Halbleiterindustrie

Der Ausbau erfolgt vor dem Hintergrund stark steigender Investitionen in Datenzentren, die eine enorme Nachfrage nach fortschrittlicheren Halbleitertechnologien nach sich ziehen. Da KI-Systeme grösser und komplexer werden, verändern sich auch die Halbleiterarchitekturen. Gefragt sind Lösungen, die mehr Leistung, höhere Energieeffizienz und bessere Skalierbarkeit ermöglichen.

 

Diese schnelle Entwicklung der Halbleiterfertigungstechnik verändert auch die Nachfrage im Bereich IC-Substrate grundlegend. Der Übergang von monolithischen Mikrochips zu Chiplet-basierten Designs erhöht den Bedarf an modernen Substrattechnologien für ein breiteres Spektrum von Halbleiterlösungen. Dazu zählen kundenspezifische Beschleunigerkarten ebenso wie zunehmend komplexe heterogene Rechnerarchitekturen.

 

Gleichzeitig legen Kunden grösseren Wert auf Leistung, Energieeffizienz und die Optimierung des Gesamtsystems. Dadurch werden zunehmend grössere Substratformate, höherer Integrationsdichten, mehr Lagen und kürzere Innovationszyklen gefordert. Bei diesen Anforderungsprofilen kann AT&S mit ausgeprägten technologischen Stärken punkten.

 

Langfristige Kundenvereinbarungen sichern Wachstum ab

Nachhaltige Kundenvereinbarungen bilden die Grundlage für den Ausbau in Kulim, schaffen Planungssicherheit für das künftige Wachstum und ermöglichen zugleich eine disziplinierte Investitionsstrategie. „Die Partnerschaften, die diesen Ausbau absichern, schaffen eine solide Basis für unsere Wachstumsstrategie und ermöglichen es uns, gemeinsam mit unseren Kunden in jene Technologien und Kapazitäten zu investieren, die im Zeitalter der KI benötigt werden. Unser Ziel bleibt es, langfristig Wert zu schaffen und gleichzeitig unsere finanzielle Flexibilität sowie eine starke Bilanz zu erhalten“, sagt Gerrit Steen, CFO von AT&S.

 

 

 

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein globales Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungslösungen für digitale Schlüsselindustrien: KI-Infrastruktur, High-Performance-Computing, mobile Endgeräte, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 15.000 Mitarbeiter. Weitere Infos unter www.ats.net

 

 

 

Medien-Download:

Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie Bildmaterial zu AT&S.

 

Medienkontakt AT&S:

Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13
8700 Leoben / Österreich
www.ats.net

 

 

 


 

 


22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Telefon: +43 (1) 3842200-0
E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net
ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02
WKN: 922230
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321
EQS News ID: 2402726

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2402726  22.09.2026 CET/CEST

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