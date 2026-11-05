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05.11.2026 06:58:03

EQS-News: AT&S erzielt Rekordergebnis im zweiten Quartal und bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27

AT & S
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EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
AT&S erzielt Rekordergebnis im zweiten Quartal und bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27

05.11.2026 / 06:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

AT&S erzielt Rekordergebnis im zweiten Quartal und bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27

 

Q2 2026/27

  • Umsatzanstieg von währungsbereinigt 52 % auf 682 Mio. € gegenüber dem Vorjahr
  • EBITDA um 152 % auf 244 Mio. € gestiegen, EBITDA-Marge bei 35,8 %
  • EBIT auf 153 Mio. € verbessert und damit gegenüber dem Vorjahr nahezu verzehnfacht
  • Ergebnis je Aktie von 3,05 € im Quartal

H1 2026/27

  • Umsatzanstieg von währungsbereinigt 46 % auf 1.231 Mio. € gegenüber dem Vorjahr
  • EBITDA um 134 % auf 409 Mio. € gestiegen, EBITDA-Marge bei 33,2 %
  • EBIT von 226 Mio. € nach 0 Mio. € im Vorjahr
  • Ergebnis je Aktie von 3,98 

Ausblick Geschäftsjahr 2026/27

  • Ausblick von 45–55 % währungsbereinigtem Umsatzwachstum bei einer EBITDA-Marge von 32–37 % bestätigt
  • Unverändert hohe Nachfrage in den wesentlichen Endmärkten
  • Kapazitätserweiterungen auf Basis langfristiger Kundenvereinbarungen vollumfänglich im Plan

 

Leoben, 5. November 2026 – „Das zweite Quartal markiert einen Meilenstein in der Geschichte von AT&S. Wir haben den höchsten Quartalsumsatz erzielt, den unser Unternehmen jemals erwirtschaftet hat. Dies unterstreicht sowohl die Stärke unserer Strategie als auch das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Im Rahmen unserer Technologietour im Oktober haben wir sämtliche unserer wichtigsten US-Technologiekunden getroffen. Diese Gespräche haben sowohl die starke Nachfrage nach unseren Lösungen als auch die erheblichen Chancen bestätigt, die vor uns liegen. Während wir unsere Wachstumsstrategie konsequent umsetzen, sind wir überzeugt, auch in den kommenden Jahren profitables Wachstum zu erzielen. Gleichzeitig verlaufen die Erweiterung in Kulim sowie die Upgrades an unseren weiteren Standorten planmässig“, erklärt AT&S CEO Michael Mertin. „Als ich zu AT&S gekommen bin, habe ich ein klares Versprechen abgegeben: Wir halten, was wir versprechen. Die Ergebnisse bestätigen dies eindrucksvoll. Doch hinter diesem Rekord stehen nicht nur Zahlen. Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Fachwissen, Einsatz und Innovationskraft AT&S jeden Tag voranbringen. Ihr Engagement gibt mir grosse Zuversicht, dass unsere besten Jahre noch vor uns liegen.“

 

Zweites Quartal 2026/27

Der Konzernumsatz stieg auf 682 Mio. € (Vorjahr: 447 Mio. €), was einem währungsbereinigten Anstieg von 52 % entspricht. Damit wurde der höchste Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt. Der Anstieg war insbesondere auf die höhere Auslastung sowie die schrittweise Inbetriebnahme neuer Kapazitäten zurückzuführen.

 

Das EBITDA verbesserte sich um 134 % (beziehungsweise währungsbereinigt um 152 %) auf 244 Mio. €. Dieser Anstieg ist vor allem auf höhere Absatzmengen, einen günstigeren Produktmix und ein verbessertes Preisumfeld zurückzuführen. Mit 35,8 % lag die EBITDA-Marge um knapp 13 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund von Anlagenzugängen und Technologie-Upgrades um 6 Mio. € auf 93 Mio. € (14 % des Umsatzes).

 

Das EBIT belief sich auf 153 Mio. € (Vorjahr: 16 Mio. €) und hat sich damit gegenüber dem Vorquartal mehr als verdoppelt. Die EBIT-Marge lag bei 22,4 %. Die Finanzierungskosten blieben mit -24 Mio. € weitgehend unverändert.

 

Der Konzerngewinn erreichte 125 Mio. €, nachdem im zweiten Quartal des Vorjahres noch ein Verlust von 8 Mio. € ausgewiesen worden war. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 3,05 € (Vorjahr: -0,31 €).

 

Erstes Halbjahr 2026/27

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte sich der Konzernumsatz um 45 % (beziehungsweise währungsbereinigt um 46 %) auf 1,2 Mrd. € (Vorjahr: 846 Mio. €).

 

Das EBITDA verbesserte sich um 134 % (währungsbereinigt um 156 %) von 175 Mio. € auf 409 Mio. €. Die EBITDA-Marge belief sich auf 33,2 % und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 20,6 %. Die Abschreibungen erhöhten sich um 10 Mio. € auf 185 Mio. € (15 % des Umsatzes).

 

Das EBIT stieg von 0 Mio. € auf 226 Mio. €. Die EBIT-Marge betrug 18,4 % (Vorjahr: 0 %). Das Finanzergebnis verbesserte sich von -67 Mio. € im Vorjahr auf -56 Mio. €, was insbesondere auf positive Wechselkurseffekte zurückzuführen war.

 

Der Konzerngewinn von 166 Mio. € (Vorjahr: -63 Mio. €) resultierte in einem Ergebnis je Aktie von 3,98 €
(Vorjahr: -1,86 €).

 

Die Nettoinvestitionen stiegen von 84 Mio. € im Vorjahr auf 111 Mio. €. Der Grossteil der Investitionen entfiel auf die Standorte Kulim, Leoben und Chongqing. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 100 Mio. € und lag damit unter dem Vorjahreswert von 209 Mio. €. Dies war insbesondere auf den Anstieg des Working Capitals infolge des starken Geschäftswachstums, auf vorsorglich erhöhte Lagerbestände sowie auf die Reduktion des internationalen Factoring-Programms zurückzuführen. Der operative Free Cashflow lag mit -11 Mio. € leicht im negativen Bereich (Vorjahr: 125 Mio. €). Bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umfang des Factoring-Programms hätte der operative Free Cashflow rund 120 Mio. € betragen.

 

Kennzahlen
in Mio. € (sofern nicht anders angegeben)   Q2 2026/27   Q2 2025/26   Veränderung
in %		   H1 2026/27   H1 2025/26   Veränderung
in %
Umsatzerlöse   681,9   447,4   52,4 %   1.230,6   846,3   45,4 %
EBITDA   244,0   104,1   >100 %   409,0   174,7   >100 %
EBITDA-Marge (in %)   35,8 %   23,3 %     33,2 %   20,6 %  
EBIT   153,0   16,3   >100 %   226,4   0,0   >100 %
EBIT-Marge (in %)   22,4 %   3,7 %     18,4 %    
Konzernergebnis   125,4   (7,6)   >100 %   166,2   (63,5)   >100 %
ROCE (in %)   n.a.   n.a.     17,7 %   0,3 %  
Nettoinvestitionen   (76,2)   (30,7)   (>100 %)   (111,0)   (84,3)   (31,6 %)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   60,5   25,5   >100 %   100,4   209,4   (52,1 %)
Ergebnis je Aktie (in €)   3,05   (0,31)   >100 %   3,98   (1,86)   >100 %
Mitarbeiterstand (Anzahl)1   15.460   12.953   19,4 %   15.014   12.876   16,6 %
1 Inkl. Leihpersonal, Durchschnitt. Zum Stichtag 30. September 2026: 15.657

 

 

 

AT&S tilgt Hybridanleihe vorzeitig

AT&S hat die ausstehende Hybridanleihe aus dem Jahr 2022 mit einem Nominalvolumen von 350 Mio. € am 22. Oktober 2026 zum ersten möglichen Kündigungstermin vollständig zurückgezahlt. Die Rückzahlung erfolgte nach der erfolgreichen Platzierung der im Jahr 2026 begebenen wandelbaren Hybridanleihe.

 

Durch diese Refinanzierungstransaktion wird AT&S seine laufenden Finanzierungskosten deutlich reduzieren. Der Kupon des neuen Finanzierungsinstruments liegt rund 50 % unter jenem der Hybridanleihe aus dem Jahr 2022. Dadurch wird das langfristige Finanzierungsprofil des Unternehmens zusätzlich gestärkt.

 

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Beginn des Geschäftsjahres deutlich und belief sich Ende September 2026 auf 5.566 Mio. €. Hauptursachen dafür waren die begebene Hybrid-Wandelschuldverschreibung sowie der Anstieg der vertraglichen Kundenverbindlichkeiten. Die Eigenkapitalquote stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 23,9 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Hybridanleihe aus dem Jahr 2022 zum 30. September 2026 von Eigenkapital in Fremdkapital umgegliedert wurde. Unter Berücksichtigung der anschliessenden Rückzahlung der Hybridanleihe hätte die Eigenkapitalquote 25,5 % betragen.

 

Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 827 Mio. € (31. März 2026: 738 Mio. €). Darüber hinaus standen nicht genutzte Kreditlinien in Höhe von 91 Mio. € zur Verfügung. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA der vergangenen zwölf Monate verbesserte sich von 3,2 zum 31. März 2026 auf 2,0. Dies ist auf den deutlichen EBITDA-Anstieg bei gleichzeitig nahezu unveränderter Nettoverschuldung zurückzuführen.

 

Erweiterung in Kulim

Im Juni kündigte AT&S die Erweiterung seines Produktionsstandorts in Kulim auf Basis von Vereinbarungen mit seinem Kunden AMD sowie einem weiteren führenden Technologieunternehmen an. Aufbauend auf dem erfolgreichen Hochlauf von Werk 1 umfasst die Erweiterung die Ausstattung der bestehenden Gebäudestruktur von Werk 2 sowie den Bau einer neuen Produktionsstätte für IC-Substrate-Cores und hochentwickelte Leiterplatten. Gestützt auf diese langfristigen Kundenvereinbarungen werden mit den geplanten Investitionen von 1,5 bis 2,0 Mrd. € zusätzliche Kapazitäten geschaffen, um die steigende Nachfrage nach modernen IC-Substraten und Packaging-Lösungen zu bedienen.

 

Im September gab AT&S zudem eine erweiterte Zusammenarbeit mit Marvell Technology bekannt, um die Kapazitäten für fortschrittliche IC-Substrate für die nächste Generation von KI- und Cloud-Infrastrukturen weiter auszubauen. Die Vereinbarung baut auf der bestehenden Partnerschaft auf und unterstützt die steigende Nachfrage von Marvell Technology nach modernen Substratlösungen im Zuge der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen.

 

Ausblick 2026/27

Wie bereits erwähnt, erweitert AT&S aktuell seine Kapazitäten im Geschäftsbereich Microelectronics und erwartet daraus bereits im laufenden Geschäftsjahr positive Umsatz- und Ergebniseffekte. Auch an den Standorten des Geschäftsbereichs Electronics Solutions investiert das Unternehmen derzeit wie geplant gemeinsam mit den Kunden in neue Produkte und Technologien, welche ab der 2. Jahreshälfte zunehmend zum Umsatz beitragen werden. Die Schwerpunkte liegen hier bei der Leistungselektronik für KI-Systeme, Optical Transceiver sowie komplexe Leiterplatten für Advanced Testing.

 

 

Vor diesem Hintergrund bestätigt AT&S den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 und erwartet weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45 bis 55 % gegenüber dem Vorjahr. Die erwartete EBITDA-Marge von 32 bis 37 % bedeutet eine weitere deutliche Verbesserung der Profitabilität. Das Management plant für 2026/27 Investitionen in Höhe von rund 1,0 bis 1,2 Mrd. € und geht von einem positiven operativen Free Cashflow aus.

 

Die Prognose berücksichtigt keine wesentliche Verschlechterung der geopolitischen Lage sowie der derzeit angespannten Versorgungssituation bei bestimmten Materialien. Das Management verfolgt die Entwicklungen weiterhin sehr aufmerksam, um jederzeit auf Veränderungen reagieren zu können.

 

 

 

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein globales Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungslösungen für digitale Schlüsselindustrien: KI-Infrastruktur, High-Performance-Computing, mobile Endgeräte, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 15.000 Mitarbeiter. Weitere Infos unter www.ats.net

 

 

Medien-Download:

Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie Bildmaterial zu AT&S.

 

 

 


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Telefon: +43 (1) 3842200-0
E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net
ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02
WKN: 922230
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321
EQS News ID: 2428772

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2428772  05.11.2026 CET/CEST

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