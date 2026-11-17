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17.11.2026 07:30:03
EQS-News: ASTA Energy Solutions AG übertrifft nach neun Monaten bereits das Ergebnis des Gesamtjahres 2025
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EQS-News: ASTA Energy Solutions AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
ASTA Energy Solutions AG übertrifft nach neun Monaten bereits das Ergebnis des Gesamtjahres 2025
Oed (Österreich), 17. November 2026 – Die ASTA Energy Solutions AG („ASTA“) hat nach neun Monaten das operative Ergebnis des gesamten Vorjahres bereits übertroffen: Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten drei Quartalen 2026 um 39,3 % auf EUR 51,0 Mio. und liegt damit über dem Wert des Geschäftsjahres 2025 von EUR 48,6 Mio. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 23,3 % auf EUR 649,0 Mio., das Nettoergebnis verdoppelte sich auf EUR 32,9 Mio. Die Nachfrage liegt in allen Absatzregionen weiterhin über den verfügbaren Kapazitäten. Mit dem planmässigen Ausbau des Produktionsnetzwerks schafft ASTA die Voraussetzungen, dieses Nachfragepotenzial zunehmend in zusätzliches profitables Wachstum umzusetzen. Zugleich verbesserte sich der Produktmix zugunsten margenstarker Aufträge. „Wir haben beim Börsengang im Jänner gesagt, was wir vorhaben: Kapazitäten ausbauen, langfristige Kundenpartnerschaften abschliessen, Recycling stärken. Nach neun Monaten zeigen die Zahlen, dass wir diesen Plan konsequent umsetzen. Mit diesem Rückenwind gehen wir ins Schlussquartal und wollen unser erstes Börsenjahr mit einem Rekordergebnis abschliessen“, sagt Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Energy Solutions AG.
17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Telefon:
|+43 2632 700
|E-Mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|ISIN:
|AT100ASTA001
|WKN:
|A4214T
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|EQS News ID:
|2436184
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2436184 17.11.2026 CET/CEST
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