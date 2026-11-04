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04.11.2026 07:30:04
EQS-News: ASTA Energy Solutions AG sichert sich ersten US-Langzeitvertrag und eröffnet Sales Office in den USA
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EQS-News: ASTA Energy Solutions AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Auftragseingänge
ASTA Energy Solutions AG sichert sich ersten US-Langzeitvertrag und eröffnet Sales Office in den USA
Oed (Österreich), 4. November 2026 – Die ASTA Energy Solutions AG („ASTA“), ein führender Hersteller von Kupferwicklungs- und Leiterkomponenten, hat mit der Virginia Transformer Corporation, einem der führenden nordamerikanischen Hersteller von Leistungstransformatoren, einen Langzeitvertrag (Long-Term Agreement, LTA) mit einer Laufzeit bis inklusive 2029 abgeschlossen. Es ist der erste Langzeitvertrag von ASTA für den US-Markt.
Virginia Transformer zählt seit vielen Jahren zu den Kunden von ASTA – bisher auf Basis einzelner Aufträge. Der neue Vertrag folgt der bewährten Struktur der bestehenden ASTA-LTAs: In einem Markt, in dem hohe Nachfrage auf begrenzte Produktionskapazitäten trifft, sichert sich der Kunde langfristig Liefermengen. ASTA gewinnt im Gegenzug Planungssicherheit für den laufenden Ausbau seiner Werke.
Der US-Markt ist für ASTA ein wichtiger Wachstumsmarkt: Netzausbau, steigender Strombedarf und der Zubau neuer Erzeugungskapazitäten treiben dort die Nachfrage nach Leistungstransformatoren. Aktuell erzielt ASTA einen einstelligen Prozentanteil des Konzernumsatzes in den USA.
Wie angekündigt hat ASTA im vierten Quartal 2026 über den weiteren Weg in den US-Markt entschieden: In einem ersten Schritt eröffnet das Unternehmen im ersten Quartal 2027 ein eigenes Sales Office in den USA und verstärkt die Marktbearbeitung vor Ort deutlich. Die Belieferung der US-Kunden erfolgt weiterhin aus dem globalen Produktionsnetzwerk, dessen Kapazität derzeit an allen Standorten planmässig ausgebaut wird.
Mittel- bis langfristig bleibt eine eigene Fertigungspräsenz in den USA über eine Akquisition eine strategische Option. Das Unternehmen beobachtet den Markt dafür weiterhin aktiv. Voraussetzung ist, dass ein solches Investment die Qualitätsstandards von ASTA erfüllt und eine dem Standort angemessene Rendite erwarten lässt. Priorität hat derzeit der Hochlauf der bestehenden Werke.
Karl Schäcke, CEO der ASTA Energy Solutions AG: „Der erste Langzeitvertrag in den USA mit einem Partner, der uns seit vielen Jahren vertraut, ist ein starkes Signal. Es bestätigt unseren Weg: Wir wachsen gemeinsam mit unseren Kunden, partnerschaftlich und mit Augenmass. Eine Fertigung in den USA schliessen wir für die Zukunft nicht aus – sie muss aber zu unseren Ansprüchen an Qualität und Rendite passen. Mit dem eigenen Sales Office rücken wir jetzt näher an unsere US-Kunden heran und beliefern sie aus unserem bewährten Produktionsnetzwerk.“
Über ASTA Energy Solutions AG
Christoph Rainer
Head of Investor Relations
ASTA Energy Solutions AG
Phone: +43 664 8080 5500
Email: ir@astagroup.com
04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Telefon:
|+43 2632 700
|E-Mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|ISIN:
|AT100ASTA001
|WKN:
|A4214T
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|EQS News ID:
|2427764
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2427764 04.11.2026 CET/CEST
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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