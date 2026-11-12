|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 11:30:03
EQS-News: artec technologies AG stärkt Position im BOS- und KRITIS-Markt durch ISO/IEC 27001-Zertifizierung und gewinnt Auftrag
|
EQS-News: artec technologies AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge/Sonstiges
artec technologies AG stärkt Position im BOS- und KRITIS-Markt durch ISO/IEC 27001-Zertifizierung und gewinnt Auftrag
Diepholz, 12. November 2026: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) hat die international anerkannte ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung für ihr Informationssicherheitsmanagementsystem erhalten. Mit der erfolgreichen Zertifizierung durch die QAS International GmbH stärkt die artec ihre Wettbewerbsposition und schafft eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme an anspruchsvollen nationalen und internationalen Ausschreibungsverfahren, insbesondere im Behörden- und Sicherheitssektor. Gerade Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) stellen hohe Anforderungen an den Schutz sensibler Informationen. Die Zertifizierung schafft einen international anerkannten Nachweis für das Informationssicherheitsmanagement des Unternehmens und unterstützt damit die weitere Erschliessung sicherheitskritischer Märkte.
Die ISO/IEC 27001 ist ein weltweit anerkannter Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS). Er legt Anforderungen für den systematischen Schutz von Informationen und den Umgang mit Sicherheitsrisiken fest. Ziel ist es, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten sicherzustellen. Die Zertifizierung von artec umfasst unter anderem die Entwicklung und Wartung von Systemen für Streaming-Technologien sowie das netzwerkgebundene Video- und Audio-Management einschliesslich Fernmonitoring, Datenauswertung und Analyse.
Nationalbibliothek von Wales setzt auf artec-Technologie
Welche Bedeutung hohe Standards bei der Informationssicherheit für das internationale Geschäft von artec haben, zeigt ein Auftrag aus Grossbritannien. artec hat eine öffentliche Ausschreibung der Nationalbibliothek von Wales (National Library of Wales) gewonnen. Eine Voraussetzung war der Nachweis entsprechender Standards bei der Cybersicherheit.
Im Rahmen des Auftrags stellt artec eine Systemlösung zur kontinuierlichen Aufzeichnung von Fernsehprogrammen bereit. Die Mitschnitte dienen der Dokumentation und langfristigen digitalen Archivierung von Medieninhalten. Aus den laufenden Aufzeichnungen werden relevante Sendungen ausgewählt und zusammen mit den zugehörigen Metadaten für die Weiterverarbeitung und dauerhafte Archivierung bereitgestellt. Damit unterstützt artec die Nationalbibliothek bei der Pflege ihres digitalen Medienarchivs.
Über die artec technologies AG
>> www.artec.de
Kontakt Presse und Investor Relations:
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|artec technologies AG
|Mühlenstr. 15-18
|49356 Diepholz
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5441 / 599 50
|Fax:
|+49 (0)5441 / 599 570
|E-Mail:
|investor.relations@artec.de
|Internet:
|www.artec.de
|ISIN:
|DE0005209589
|WKN:
|520958
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120071R60VADPVFW16
|EQS News ID:
|2433752
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433752 12.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu artec technologies AG
Analysen zu artec technologies AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.