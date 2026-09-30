artec technologies Aktie 2595089 / DE0005209589
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30.09.2026 16:35:43
EQS-News: artec technologies AG erwartet starkes Jahresendgeschäft
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EQS-News: artec technologies AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Prognose
artec technologies AG erwartet starkes Jahresendgeschäft
Diepholz, 30. September 2026: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) blickt nach einem verhaltenen ersten Halbjahr zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte 2026. Der Umsatz von 1,2 Mio. EUR und das Nettoergebnis von -0,4 Mio. EUR lagen in den ersten sechs Monaten noch leicht unter dem Vorjahresniveau (H1 2025: 1,3 Mio. EUR; -0,3 Mio. EUR). Der operative Cashflow war im Berichtszeitraum bereits positiv und zeigte sich damit gegenüber den -0,5 Mio. EUR des ersten Halbjahres 2025 deutlich verbessert. Traditionell liegt der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit von artec in der zweiten Jahreshälfte. Vor dem Hintergrund eines erwarteten starken Jahresendgeschäfts sieht der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 das Potenzial, Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Positive Impulse erwartet artec sowohl aus dem Media- und Broadcastgeschäft als auch aus dem Sicherheitsbereich.
Besonders die Resonanz auf der IBC in Amsterdam im September 2026 stimmt das Technologieunternehmen zuversichtlich. Auf der internationalen Leitmesse für die Broadcast- und Medienbranche präsentierte artec unter anderem neue Anwendungen für den mobilen Zugriff, KI-gestützte Medienanalyse sowie Weiterentwicklungen der XENTAURIX-Plattform. Das Interesse war deutlich höher als im Vorjahr. Dabei ging es vielfach bereits um konkrete Projekte mit Volumina bis in den siebenstelligen Eurobereich.
Mit Blick auf die steigende Nachfrage hat artec seine MULTIEYE 4-Plattform technologisch umfassend weiterentwickelt. Die neue Generation verbindet unter anderem KI-basierte Videoanalyse, GPU-Beschleunigung, mobile Anwendungen mit Livestreaming sowie hoch verschlüsselte Übertragung und Aufzeichnung. Damit adressiert artec die steigenden Anforderungen an moderne Video- und Sicherheitslösungen für Industrie, öffentliche Einrichtungen und weitere zivile Anwender.
Im Geschäft mit Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) rechnet artec ebenfalls mit einer Belebung zum Jahresende. Erfahrungsgemäss werden im vierten Quartal noch verfügbare Budgets eingesetzt. Entsprechend erwartet das Unternehmen in den kommenden Monaten steigende Auftragseingänge und Umsätze.
„Auch über das laufende Geschäftsjahr hinaus sieht sich artec in attraktiven Wachstumsmärkten positioniert. Die Erfassung, Aufzeichnung und intelligente Analyse grosser Datenmengen gewinnt sowohl im Medienbereich als auch bei Sicherheitsanwendungen weiter an Bedeutung. Mit den technologieoffenen Plattformen XENTAURIX und MULTIEYE verfügt artec über Lösungen, mit denen sich audiovisuelle Informationen automatisiert erfassen, auswerten und für unterschiedliche Einsatzbereiche nutzbar machen lassen“, sagt Thomas Hoffmann, Vorstand der artec technologies AG.
Der Halbjahresbericht 2026 steht auf artec.de zum Download zur Verfügung.
Über die artec technologies AG
>> www.artec.de
Kontakt Presse und Investor Relations:
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|artec technologies AG
|Mühlenstr. 15-18
|49356 Diepholz
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5441 / 599 50
|Fax:
|+49 (0)5441 / 599 570
|E-Mail:
|investor.relations@artec.de
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|www.artec.de
|ISIN:
|DE0005209589
|WKN:
|520958
|Börsen:
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|LEI Code:
|39120071R60VADPVFW16
|EQS News ID:
|2408182
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2408182 30.09.2026 CET/CEST
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