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30.09.2026 16:35:43

EQS-News: artec technologies AG erwartet starkes Jahresendgeschäft

artec technologies
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EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Prognose
artec technologies AG erwartet starkes Jahresendgeschäft

30.09.2026 / 16:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

artec technologies AG erwartet starkes Jahresendgeschäft

  • Operativer Cashflow positiv und deutlich über Vorjahreszeitraum
  • Starke Resonanz auf der IBC in Amsterdam mit konkreten Projektanfragen bis in den siebenstelligen Eurobereich
  • Neue MULTIEYE 4-Generation adressiert wachsenden Bedarf an KI-gestützter Videoanalyse und sicheren Übertragungslösungen
  • Steigende Auftragseingänge und Umsätze im Sicherheitsgeschäft (BOS) im vierten Quartal erwartet

Diepholz, 30. September 2026: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) blickt nach einem verhaltenen ersten Halbjahr zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte 2026. Der Umsatz von 1,2 Mio. EUR und das Nettoergebnis von -0,4 Mio. EUR lagen in den ersten sechs Monaten noch leicht unter dem Vorjahresniveau (H1 2025: 1,3 Mio. EUR; -0,3 Mio. EUR). Der operative Cashflow war im Berichtszeitraum bereits positiv und zeigte sich damit gegenüber den -0,5 Mio. EUR des ersten Halbjahres 2025 deutlich verbessert. Traditionell liegt der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit von artec in der zweiten Jahreshälfte. Vor dem Hintergrund eines erwarteten starken Jahresendgeschäfts sieht der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 das Potenzial, Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Positive Impulse erwartet artec sowohl aus dem Media- und Broadcastgeschäft als auch aus dem Sicherheitsbereich.

Besonders die Resonanz auf der IBC in Amsterdam im September 2026 stimmt das Technologieunternehmen zuversichtlich. Auf der internationalen Leitmesse für die Broadcast- und Medienbranche präsentierte artec unter anderem neue Anwendungen für den mobilen Zugriff, KI-gestützte Medienanalyse sowie Weiterentwicklungen der XENTAURIX-Plattform. Das Interesse war deutlich höher als im Vorjahr. Dabei ging es vielfach bereits um konkrete Projekte mit Volumina bis in den siebenstelligen Eurobereich.

Mit Blick auf die steigende Nachfrage hat artec seine MULTIEYE 4-Plattform technologisch umfassend weiterentwickelt. Die neue Generation verbindet unter anderem KI-basierte Videoanalyse, GPU-Beschleunigung, mobile Anwendungen mit Livestreaming sowie hoch verschlüsselte Übertragung und Aufzeichnung. Damit adressiert artec die steigenden Anforderungen an moderne Video- und Sicherheitslösungen für Industrie, öffentliche Einrichtungen und weitere zivile Anwender.

Im Geschäft mit Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) rechnet artec ebenfalls mit einer Belebung zum Jahresende. Erfahrungsgemäss werden im vierten Quartal noch verfügbare Budgets eingesetzt. Entsprechend erwartet das Unternehmen in den kommenden Monaten steigende Auftragseingänge und Umsätze.

„Auch über das laufende Geschäftsjahr hinaus sieht sich artec in attraktiven Wachstumsmärkten positioniert. Die Erfassung, Aufzeichnung und intelligente Analyse grosser Datenmengen gewinnt sowohl im Medienbereich als auch bei Sicherheitsanwendungen weiter an Bedeutung. Mit den technologieoffenen Plattformen XENTAURIX und MULTIEYE verfügt artec über Lösungen, mit denen sich audiovisuelle Informationen automatisiert erfassen, auswerten und für unterschiedliche Einsatzbereiche nutzbar machen lassen“, sagt Thomas Hoffmann, Vorstand der artec technologies AG.

Der Halbjahresbericht 2026 steht auf artec.de zum Download zur Verfügung. 

Über die artec technologies AG
Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

>> www.artec.de
>> www.xentaurix.com

Kontakt Presse und Investor Relations:
artec technologies AG
Fabian Lorenz
E-Mail: investor.relations@artec.de
Tel.: +49 5441 599516
 


30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: artec technologies AG
Mühlenstr. 15-18
49356 Diepholz
Deutschland
Telefon: +49 (0)5441 / 599 50
Fax: +49 (0)5441 / 599 570
E-Mail: investor.relations@artec.de
Internet: www.artec.de
ISIN: DE0005209589
WKN: 520958
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120071R60VADPVFW16
EQS News ID: 2408182

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2408182  30.09.2026 CET/CEST

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