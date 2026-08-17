Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’302 -0.6%  SPI 20’181 -0.6%  Dow 53’570 -0.3%  DAX 26’370 -0.3%  Euro 0.9384 -0.1%  EStoxx50 6’539 0.0%  Gold 4’427 1.2%  Bitcoin 51’864 1.6%  Dollar 0.8099 -0.4%  Öl 88.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HSBC beruhigt: Sektorrotation bei KI-Aktien nur vorübergehende Gewinnmitnahme
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
Suche...
Plus500 Depot

ARI Motors Industries Aktie 128231019 / DE000A3D6Q45

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 17:51:34

EQS-News: ARI Motors Industries SE: SAB-Finanzierung über 450.000 EUR wird Wachstum und Umsatzentwicklung beschleunigen

ARI Motors Industries
0.07 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmassnahme
ARI Motors Industries SE: SAB-Finanzierung über 450.000 EUR wird Wachstum und Umsatzentwicklung beschleunigen

17.08.2026 / 17:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

 

SAB-Finanzierung über 450.000 EUR wird Wachstum und Umsatzentwicklung beschleunigen

 

Borna, 17. August 2026 – Die ARI Motors GmbH, 100-prozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten ARI Motors Industries SE, hat von der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB) einen Kredit in Höhe von 450.000 EUR erhalten. Die Finanzierung mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027 und einer Verzinsung von 6,69 Prozent steht der Gesellschaft zur Verfügung.

 

Die Finanzierung hat für ARI Motors eine besondere operative Bedeutung, da die zusätzlichen Mittel unmittelbar zur Vorfinanzierung von Fahrzeugen eingesetzt werden können, für die bereits Kundenbestellungen vorliegen. Die Geschäftsführung erwartet daher, dass sich die zusätzliche Liquidität zeitnah in Umsätze umsetzen lässt.

 

Finanzierung stärkt Working Capital für bestehenden Auftragsbestand

Das Geschäftsmodell von ARI Motors erfordert eine Vorfinanzierung eines Teils der Fahrzeuge beziehungsweise Fahrgestelle. Diese werden überwiegend aus China bezogen und anschliessend an den ARI-Standorten in Borna sowie in der zur Unternehmensgruppe gehörenden Manufaktur in Rícany bei Prag veredelt und an die Anforderungen des europäischen Marktes angepasst. Nach Fertigstellung und Auslieferung erfolgt die Zahlung des Kaufpreises durch den Kunden beziehungsweise – bei bereits geleisteten Anzahlungen – die Zahlung des verbleibenden Kaufpreises.

 

Die daraus zurückfliessende Liquidität kann anschliessend erneut zur Finanzierung weiterer bereits bestellter Fahrzeuge eingesetzt werden. Die Geschäftsführung hält es bis zum Ende der Kreditlaufzeit für realistisch, das zur Verfügung gestellte Kreditvolumen auf diese Weise mehrfach einzusetzen und insgesamt bis zu fünfmal umzuschlagen.

 

Auf dieser Grundlage erwartet die Geschäftsführung aus der zusätzlichen Finanzierung einen Umsatzimpuls von rund 0,5 Mio. EUR bereits im laufenden Geschäftsjahr 2026 und von rund 1,6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2027. Darüber hinaus wird aus den zusätzlich ermöglichten Fahrzeugauslieferungen ein entsprechend positiver Ergebnisbeitrag erwartet.

 

„Für uns ist nicht allein die Höhe des Kredits entscheidend, sondern die Möglichkeit, das Kapital mehrfach einzusetzen. Wir verfügen über konkrete Kundenbestellungen, für deren Umsetzung wir Fahrzeuge und Fahrgestelle vorfinanzieren müssen. Nach der Auslieferung fliesst das eingesetzte Kapital zurück und kann unmittelbar für die nächsten Bestellungen verwendet werden. Die SAB-Finanzierung stärkt damit genau den Teil unseres Working Capitals, der unmittelbar mit der Realisierung von Umsatz verbunden ist“, erklärt Thomas Kuwatsch, geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE.

 

Bestelleingang zeigt seit dem zweiten Quartal positive Entwicklung

Die zusätzliche Finanzierung trifft nach Einschätzung der Geschäftsführung auf ein sich verbesserndes operatives Umfeld. Nachdem die Neubestellungen im vergangenen Geschäftsjahr und zu Beginn des laufenden Jahres rückläufig waren, ist seit dem zweiten Quartal 2026 wieder eine positive Entwicklung erkennbar.

 

Von Januar bis Juli 2026 verzeichnete ARI Motors insgesamt 96 Fahrzeugbestellungen. Auf 9 Bestellungen im Januar, 8 im Februar und 13 im März folgten 12 im April, 14 im Mai sowie jeweils 20 Bestellungen im Juni und Juli. Damit lagen die Bestellungen in den Monaten Juni und Juli jeweils doppelt so hoch wie der durchschnittliche monatliche Bestelleingang des ersten Quartals.

 

Parallel entwickelt sich auch das Service- und Ersatzteilgeschäft positiv. Hier erzielt ARI Motors inzwischen Umsätze von rund 20.000 EUR pro Monat.

 

„Wir sehen seit dem zweiten Quartal eine erfreuliche Belebung der Nachfrage. Das absolute Bestellniveau ist noch nicht dort, wo wir es langfristig sehen wollen, aber die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt klar in die richtige Richtung. Entscheidend ist jetzt, vorhandene Kundenaufträge möglichst schnell in Auslieferungen und damit in Umsatz umzusetzen. Genau dabei verschafft uns die neue Finanzierung zusätzlichen Handlungsspielraum“, so Kuwatsch weiter.

 

Finanzierung unterstützt operative Erholung

Die Bedeutung der zusätzlichen Finanzierung ist auch vor dem Hintergrund der Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres zu sehen. Rückläufige Umsätze hatten zu einer Verringerung der für die laufende Fahrzeugvorfinanzierung verfügbaren eigenen Mittel geführt. Dadurch reduzierte sich zugleich die Möglichkeit, das im operativen Geschäft gebundene Kapital durch wiederkehrende Bestellungen und Auslieferungen kontinuierlich umzuschlagen.

Parallel eingeleitete Massnahmen zur Anpassung der Kostenstruktur – unter anderem im Personalbereich – entfalten aufgrund der damit verbundenen zeitlichen Vorläufe ihre volle Ergebniswirkung erst sukzessive.

Die nun zur Verfügung stehende Finanzierung verbessert die Möglichkeit von ARI Motors, die wieder anziehenden Kundenbestellungen zeitnah abzuarbeiten und den operativen Kreislauf aus Fahrzeugbestellung, Veredelung, Auslieferung, Zahlungseingang und erneuter Bestellung zu beschleunigen.

 

Vor diesem Hintergrund ist die Geschäftsführung zuversichtlich, Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr signifikant verbessern zu können.

 

Über ARI Motors Industries SE

Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf nachhaltige Mobilitätslösungen. Über ihre operative Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH entwickelt und vertreibt sie elektrische Nutzfahrzeuge für den urbanen Einsatz. Darüber hinaus arbeitet die Unternehmensgruppe am Aufbau weiterer Geschäftsfelder im Bereich innovativer Mobilitäts- und Logistiklösungen.

 


17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ARI Motors Industries SE
Lausicker Str. 20
04552 Borna
Deutschland
Telefon: 0341/97856933
E-Mail: Invest@ari-motors.com
Internet: www.ari-motors.com
ISIN: DE000A3D6Q45
WKN: A3D6Q4
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Tradegate BSX
LEI Code: 89450094KEXKHW5G8K93
EQS News ID: 2384298

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2384298  17.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS DAX am Rekord – Nebius explodiert 47 %: Geht die Rallye jetzt erst richtig los?
11:30 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekorde mit Warnsignalen
10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’893.70 19.45 SL4BRU
Short 15’204.82 13.71 SMYBKU
Short 15’752.08 8.99 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’302.39 17.08.2026 17:31:39
Long 13’738.34 19.99 SYB31U
Long 13’429.84 13.97 SHB7NU
Long 12’838.33 8.88 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.