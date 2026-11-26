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Arbitrage Investment AG berichtet auf der Hauptversammlung über die operative Geschäftsentwicklung 2026



26.11.2026 / 14:53 CET/CEST

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Arbitrage Investment AG berichtet auf der Hauptversammlung über die operative Geschäftsentwicklung 2026

Köln, 26. November 2026. Die Arbitrage Investment AG (ISIN DE000A3E5A26, WKN A3E5A2) hat auf ihrer ordentlichen Hauptversammlung im RheinEnergieSTADION über das operative Geschäft berichtet. Es entwickelt sich weiterhin positiv und im Rahmen der Erwartungen des Vorstands. Für die operativ tätigen Tochtergesellschaften rechnet der Vorstand im Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz von rund 14 Mio. Euro. Gegenüber dem im April 2026 als vorläufig gemeldeten, nicht konsolidierten Gruppenumsatz von 10,6 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2025 entspricht das einem erwarteten Plus von rund 32 %.

Umsatz und operative Kennzahlen bis zum 30. Oktober

Bis zum 30. Oktober 2026 summierten sich die Einzelumsätze der drei operativ tätigen Tochtergesellschaften auf rund 12,12 Mio. Euro (nicht konsolidiert).

Bei der advanced tech GmbH stieg die Zahl der Kundenkonten mit Rechnung im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum von 2.681 auf 5.236 (+95,3 %). Die Nennkapazität der fakturierten Batteriespeicher nahm von 13,502 auf 21,132 MWh zu (+56,5 %).

Mehr Beschaffungskanäle und eigene KI-Anwendungen

Die Gruppe hat 2026 ihren digitalen Ankauf von Batterien, Elektronik und Lagerbeständen ausgebaut. Über ihre vier Ankaufsportale gehen nach interner Erfassung mehr als 20 Anfragen pro Woche ein. Externe Techniker prüfen gebrauchte Batterien und bereiten geeignete Systeme mit möglichst geringem Aufwand für die weitere Nutzung auf.

Eigene KI-Anwendungen unterstützen das Team bei der Kalkulation, der Aufbereitung von Produktdaten und der Veröffentlichung von Angeboten. So können die operativen Gesellschaften neue Artikel schneller in ihre Vertriebskanäle aufnehmen.

„Wir haben unser Handelsgeschäft neu ausgerichtet und in den vergangenen Jahren ausgebaut. Jetzt kommt es darauf an, aus dem höheren Geschäftsvolumen auch mehr Ertrag zu erzielen“, sagte Alexander Schneider, Vorstand der Arbitrage Investment AG.

Investor Relations

David Bolat · Arbitrage Investment AG

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