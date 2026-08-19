Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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19.08.2026 15:39:13
EQS-News: APM Terminals und Hapag-Lloyd schliessen Partnerschaft für zukünftiges Wachstum am Terminal Maasvlakte II
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EQS-News: Hapag-Lloyd AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
APM Terminals und Hapag-Lloyd schliessen Partnerschaft für zukünftiges Wachstum am Terminal Maasvlakte II
Hapag-Lloyd hat mit APM Terminals eine Vereinbarung über den Erwerb einer 25%igen Beteiligung an APM Terminals Maasvlakte II B.V. unterzeichnet. Als Partner werden beide Unternehmen die weitere Entwicklung, den Kapazitätsausbau und die operative Leistungsfähigkeit des Terminals vorantreiben. Die Investition unterstreicht zugleich die Bedeutung von Maasvlakte II als wichtiges europäisches Drehkreuz der Gemini Cooperation von Hapag-Lloyd und A.P. Moller - Maersk.
APM Terminals Maasvlakte II ist seit 2015 in Betrieb und wird derzeit umfassend erweitert, um seine Rolle als wichtiges europäisches Gateway weiter zu stärken. Die Erweiterung umfasst zusätzliche 1.000 Meter Tiefwasserkaimauer, wodurch sich deren Gesamtlänge auf 2.000 Meter erhöht, sowie zusätzliche Stellplatzkapazitäten, vier weitere Bahngleise und den Einsatz von Automated Terminal Tractors (ATTs) und zusätzlichem automatisiertem Equipment. In der neuen Konfiguration soll die jährliche Umschlagskapazität des Terminals auf bis zu 5,4 Millionen TEU steigen. Damit werden die operative Widerstandsfähigkeit von Maasvlakte II und die Fähigkeit des Terminals, künftige Ladungsströme über Rotterdam abzuwickeln, weiter verbessert.
Die Parteien haben vereinbart, keine finanziellen Einzelheiten der Transaktion offenzulegen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden und Regulierungsstellen.
Pressekontakte
Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705
19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hapag-Lloyd AG
|Ballindamm 25
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 40 3001 – 3705
|E-Mail:
|ir@hlag.com
|Internet:
|www.hapag-lloyd.com
|ISIN:
|DE000HLAG475
|WKN:
|HLAG47
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|HD52L5PJVBXJUUX8I539
|EQS News ID:
|2385804
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385804 19.08.2026 CET/CEST
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