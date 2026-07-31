Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.3%  SPI 20’161 -0.4%  Dow 52’398 0.4%  DAX 25’631 0.1%  Euro 0.9311 0.3%  EStoxx50 6’355 0.2%  Gold 4’044 -1.4%  Bitcoin 50’652 -2.9%  Dollar 0.8086 0.4%  Öl 89.9 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Sika41879292Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Analysten sehen für BP-Aktie Luft nach oben
TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten
Juli 2026: So schätzen Experten die TRATON-Aktie ein
Experten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial
Suche...

Accentro Real Estate Aktie 150560138 / DE000A40ZVK3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.07.2026 18:00:44

EQS-News: Anleihegläubiger der Reinstated 2026 Senior Notes beschliessen Änderungen der Anleihebedingungen mit grosser Mehrheit

Accentro Real Estate
42.60 EUR -1.39%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
Anleihegläubiger der Reinstated 2026 Senior Notes beschliessen Änderungen der Anleihebedingungen mit grosser Mehrheit

31.07.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anleihegläubiger der Reinstated 2026 Senior Notes beschliessen Änderungen der Anleihebedingungen mit grosser Mehrheit

  • Anleihegläubiger beschliessen mit grosser Mehrheit die Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2026 Senior Notes
  • Änderungen der weiteren von der ACCENTRO-Gruppe begebenen Anleihen erfolgt parallel

Berlin, 31. Juli 2026 – Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG („ACCENTRO“ oder „Gesellschaft“) teilt mit, dass die Gläubiger der Reinstated 2026 Senior Notes (ISIN: DE000A254YS5) im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung mit grosser Mehrheit beschlossen haben, die Anleihebedingungen entsprechend des Beschlussvorschlags der am 8. Juli 2026 veröffentlichten Einladung zu einer Abstimmung ohne Versammlung zu ändern. An der Abstimmung nahmen 84,84 % des Nennwerts der Anleihe teil. Die Anleihegläubiger haben den Beschlussvorschlag mit 99,57 % der abgegebenen Stimmen, und damit mit der erforderlichen Mehrheit, angenommen.

Parallel befindet sich die Gesellschaft in Abstimmung mit den jeweiligen Anleihegläubigern in der Vorbereitung und Umsetzung der entsprechenden Änderungen (i) der Reinstated 2029 Senior Notes (ISIN: DE000A3H3D51), (ii) der Super Senior Notes (ISIN: DE000A4DFWD1) und (iii) der von der ACCENTRO East Holding GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, begebenen East Refinancing Notes (ISIN: DE000A4DFNY6).

Der Vorstand geht davon aus, dass die Umsetzung der Änderungen aller vier Anleihen bis Mitte September 2026 abgeschlossen sein wird.

Katja Bielecke: „Wir danken den Anleihegläubigern der Reinstated 2026 Senior Notes für die grossartige Unterstützung der Gesellschaft und das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen, die sich in der hohen Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen widerspiegeln. Der hierdurch gewonnene Spielraum ermöglicht es dem Vorstand, den eingeschlagenen Restrukturierungsweg konsequent weiterzugehen und die Hebung der Werte der ACCENTRO und ihrer Gruppengesellschaften umzusetzen.“


Über die ACCENTRO Real Estate AG

Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst drei Kernbereiche: mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind teilweise im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). Weitere Aktien sind nicht börsennotiert (WKN: A40ZWH, ISIN: DE000A40ZWH7). www.accentro.de


Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeitsarbeit:

Theresa Walz
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstrasse 44/45
10625 Berlin
Email: walz@accentro.de
Tel. +49 (0)30 88 71 81 572


Ansprechpartner für Investor Relations:

Thomas Eisenlohr
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstrasse 44/45
10625 Berlin
Email: eisenlohr@accentro.de
Tel. +49 (0)30 88 71 81 272

 


31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0
Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11
E-Mail: info@accentro.ag
Internet: www.accentro.ag
ISIN: DE000A40ZVK3
WKN: A40ZVK
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200VKLY50XNAFCM46
EQS News ID: 2375734

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2375734  31.07.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Accentro Real Estate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?