EQS-News: ANDRITZ verzeichnet Rekordauftragseingang von 3,6 Milliarden Euro

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ANDRITZ verzeichnet Rekordauftragseingang von 3,6 Milliarden Euro



09.04.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GRAZ, 09. APRIL 2026. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ rechnet für das erste Quartal 2026 mit einem Auftragseingang von 3,6 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 54 % gegenüber dem ersten Quartal 2025. Der aussergewöhnlich hohe Auftragseingang resultiert aus der kumulierten Verbuchung mehrerer mittelgrosser Aufträge im 1. Quartal und ist daher nicht auf die verbleibenden Quartale des Jahres zu extrapolieren.



Der Rekordauftragseingang wurde hauptsächlich durch starke Auftragseingänge im Geschäftsbereich Hydropower getrieben.



ANDRITZ bestätigt die Gesamtjahresprognose für Umsatz und vergleichbares EBITA im Jahr 2026 trotz des aussergewöhnlich starken Auftragseingangs im ersten Quartal. Detaillierte Finanzzahlen für das erste Quartal 2026 werden am 29. April 2026 veröffentlicht.



– Ende –



DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION

Die Presse-Information können Sie unter andritz.com/news-de auf der ANDRITZ-Website herunterladen.



FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:



Niklas Jelinek

External Communications Lead/Media Relations

press@press.andritz.com

andritz.com



Matthias Pfeifenberger

Head of Investor Relations

investors@andritz.com

andritz.com



ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedenste Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft, Umwelt. Die 1852 gegründete, börsennotierte Gruppe mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.



Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.