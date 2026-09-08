Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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08.09.2026 09:00:04
EQS-News: ANDRITZ modernisiert Wasserkraftwerk Gabcíkovo in der Slowakei
|
EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
GRAZ/WIEN, 8. SEPTEMBER 2026. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ wurde gemeinsam mit dem slowakischen Engineering-Unternehmen VUJE von VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA mit der umfassenden Modernisierung des Wasserkraftwerks Gabcíkovo an der Donau beauftragt. Das Wasserkraftwerk Gabcíkovo ist die grösste Wasserkraftanlage der Slowakei, ein zentraler Bestandteil der nationalen Energieinfrastruktur und erzeugt rund 10% der slowakischen Stromproduktion.
08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Strasse 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|EQS News ID:
|2395118
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395118 08.09.2026 CET/CEST
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