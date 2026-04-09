EQS-News: ANDRITZ books record order intake of 3.6 billion euros

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ANDRITZ books record order intake of 3.6 billion euros



09.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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GRAZ, APRIL 9, 2026. International technology group ANDRITZ expects to achieve an order intake of 3.6 billion euros in the first quarter of 2026, exceeding the level of the first quarter of 2025 by 54%. This exceptionally high order intake resulted from the cumulated booking of several mid-sized orders in the quarter and should therefore not be extrapolated to the coming quarters.



The record order intake was mainly driven by strong bookings in the Hydropower business area.



ANDRITZ confirms the full-year guidance for revenue and comparable EBITA in 2026, despite the exceptionally strong order intake in Q1. Detailed financial figures for Q1 2026 will be published on April 29, 2026.



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As a global leader in technology and innovation, ANDRITZ is committed to fostering progress that benefits customers, partners, employees, society, and the environment. The company’s growth is driven by sustainable solutions enabling the green transition, advanced digitalization for highest industrial performance, and comprehensive services that maximize the value of customers’ plants over their entire life cycle. ANDRITZ. FOR GROWTH THAT MATTERS.