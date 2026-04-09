Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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09.04.2026 08:00:04
EQS-News: ANDRITZ books record order intake of 3.6 billion euros
|
EQS-News: Andritz AG
/ Key word(s): Miscellaneous
GRAZ, APRIL 9, 2026. International technology group ANDRITZ expects to achieve an order intake of 3.6 billion euros in the first quarter of 2026, exceeding the level of the first quarter of 2025 by 54%. This exceptionally high order intake resulted from the cumulated booking of several mid-sized orders in the quarter and should therefore not be extrapolated to the coming quarters.
09.04.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Andritz AG
|Stattegger Strasse 18
|8045 Graz
|Austria
|Phone:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indices:
|ATX
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2305480
|End of News
|EQS News Service
|
2305480 09.04.2026 CET/CEST
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