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22.09.2026 07:30:04

EQS-News: ANDRITZ: Änderung im Vorstand

Andritz
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EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Personalie
ANDRITZ: Änderung im Vorstand

22.09.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GRAZ, 22. SEPTEMBER 2026.  Dietmar Heinisser ist von seiner Funktion als Mitglied des Vorstands der ANDRITZ AG mit Wirkung zum 21. September 2026 aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Er war für den Geschäftsbereich Environment & Energy sowie für Group Manufacturing Management verantwortlich.

Dietmar Heinisser trat 1997 in das Unternehmen ein und hatte in seinen fast 30 Jahren bei ANDRITZ verschiedene Führungspositionen in Österreich, Deutschland und den USA inne. In dieser Zeit war er massgeblich am Aufbau und starken Wachstum des Geschäftsfelds Paper Service beteiligt. 2023 wurde er in den Vorstand berufen.

„Ich bedaure das Ausscheiden von Dietmar Heinisser und danke ihm im Namen von ANDRITZ für sein grosses Engagement und seinen wertvollen Beitrag während seiner langjährigen Tätigkeit im Unternehmen und seiner Zeit im Vorstand. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von ANDRITZ.

Bis auf Weiteres übernimmt Joachim Schönbeck die bisher von Dietmar Heinisser wahrgenommenen Vorstandsagenden.

– Ende –

DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION
Die Presse-Information steht unter andritz.com/news-de zum Download zur Verfügung.

BEI RÜCKFRAGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE
Susan Trast
VP Group Communications & Sustainability
susan.trast@andritz.com
andritz.com

ANDRITZ-GRUPPE
Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert hochentwickelte Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedene Industrien und Bereiche, darunter Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft und Umwelt. Das 1852 gegründete, börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.

Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.


22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Strasse 18
8045 Graz
Österreich
Telefon: +43 (0)316 6902-0
Fax: +43 (0)316 6902-415
E-Mail: welcome@andritz.com
Internet: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 549300VZKC61IR5U8G96
EQS News ID: 2402690

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2402690  22.09.2026 CET/CEST

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