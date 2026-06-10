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ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

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10.06.2026 13:25:23

EQS-News: ams-OSRAM AG: Alle Abstimmungspunkte der Tagesordnung auf der ordentlichen Hauptversammlung der ams-OSRAM AG mit deutlicher Mehrheit angenommen

ams-OSRAM
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EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
ams-OSRAM AG: Alle Abstimmungspunkte der Tagesordnung auf der ordentlichen Hauptversammlung der ams-OSRAM AG mit deutlicher Mehrheit angenommen

10.06.2026 / 13:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Alle Abstimmungspunkte der Tagesordnung auf der ordentlichen Hauptversammlung der ams-OSRAM AG mit deutlicher Mehrheit angenommen

Premstätten, Österreich (10. Juni 2026) -- Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der ams-OSRAM AG (SIX: AMS) sind alle Abstimmungspunkte der Tagesordnung mit deutlicher Mehrheit angenommen worden. Die Aufsichtsratsmitglieder Andreas Gerstenmayer und Arunjai Mittal wurden für eine neue Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2030 gewählt.

 

In der Hauptversammlung wurden alle Abstimmungspunkte der Tagesordnung mit Mehrheiten der abgegebenen Stimmen von 83,65 Prozent bis 100 Prozent angenommen.

Gemäss den Beschlüssen wurden sowohl Andreas Gerstenmayer als auch Arunjai Mittal als Mitglieder des Aufsichtsrats für eine neue Amtszeit bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2030 wiedergewählt.

 

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.

"Sense the power of light" – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com

ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams -OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Für weitere Informationen  
Investor Relations
ams-OSRAM AG
Dr. Jürgen Rebel
Senior Vice President
Investor Relations
T: +43 3136 500-0
investor@ams-osram.com		 Media Relations
ams-OSRAM AG
Bernd Hops
Senior Vice President
Corporate Communications
T: +43 3136 500-0
press@ams-osram.com
     

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10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ams-OSRAM AG
Tobelbader Strasse 30
8141 Premstaetten
Österreich
Telefon: +43 3136 500-0
E-Mail: investor@ams-osram.com
Internet: https://ams-osram.com/
ISIN: AT0000A3EPA4
WKN: A118Z8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, SIX, Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2343418

 
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