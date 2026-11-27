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27.11.2026 08:00:03
EQS-News: Altersvorsorgedepot: BaFin erweitert Erlaubnis der mwb fairtrade
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EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Altersvorsorgedepot: BaFin erweitert Erlaubnis der mwb fairtrade
Gräfelfing, 27. November 2026 – Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG darf Kundendepots führen, Finanzportfolios verwalten und Darlehen für Wertpapiergeschäfte gewähren, an denen sie beteiligt ist. Für den Antrag auf Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen hat die BaFin der mwb zudem die Bescheinigung nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AltZertG ausgestellt. Sie bestätigt den Umfang der Erlaubnis und der Aufsicht sowie die Höhe des Anfangskapitals.
Die mwb baut eine Plattform für Banken, Fondsgesellschaften und Finanzvertriebe auf. Die Partner können darüber Altersvorsorgedepots unter eigener Marke anbieten. Der Produktgeber setzt sein Anlagekonzept um. Je nach Auftrag übernimmt die mwb Depotführung, Abwicklung und regulatorische Aufgaben.
„Mit der erweiterten Erlaubnis und der Bescheinigung der BaFin haben wir eine wichtige Voraussetzung für die Zertifizierung unseres Altersvorsorgedepots erfüllt. Produktgeber können darin künftig ihr eigenes Anlagekonzept abbilden. Mit den Sparraten fliesst regelmässig neues Kapital in ihre Produkte, oft über Jahrzehnte. Der Vertrieb tritt unter eigener Marke auf und bleibt für seine Kunden der Ansprechpartner. Unser Geschäft ist die Abwicklung“, sagt Kai Jordan, Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.
Die Frankfurter Kanzlei Waldeck Rechtsanwälte PartmbB hat die Erlaubniserweiterung im Auftrag der mwb bei der BaFin begleitet.
Zu mwb:
Disclaimer:
27.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
|Rottenbucher Strasse 28
|82166 Gräfelfing
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 858 52-305
|Fax:
|+49 (0)89 858 52-5 05
|E-Mail:
|investor-relations@mwbfairtrade.com
|Internet:
|www.mwbfairtrade.com
|ISIN:
|DE000A3EYLC7
|WKN:
|A3EYLC
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200ENQM9FRDEEWW40
|EQS News ID:
|2443108
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2443108 27.11.2026 CET/CEST
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