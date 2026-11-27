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Allane Mobility Group wächst im Neunmonatszeitraum 2026 erneut



27.11.2026 / 09:10 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Allane Mobility Group wächst im Neunmonatszeitraum 2026 erneut

Konzernvertragsbestand steigt um 11,8 % auf 175.300 Verträge

Operativer Konzernumsatz erhöht sich um 18,8 % auf 501,2 Mio. Euro

EBT steigt um 10,6 % auf 19,4 Mio. Euro

Bestätigung der Umsatz- und Ertragsprognose für das Gesamtjahr

Garching bei München, 27. November 2026 – Die Allane Mobility Group („das Unternehmen“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat im Zeitraum von Januar bis September 2026 ein Wachstum verzeichnet. Der Konzernvertragsbestand erhöhte sich im Vergleich zum Jahresende 2025 um 11,8 % auf 175.300 Verträge (31. Dezember 2025: 156.800 Verträge). Der operative Konzernumsatz stieg um 18,8 % auf 501,2 Mio. Euro (9M 2025: 421,9 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich um 10,6 % auf 19,4 Mio. Euro (9M 2025: 17,5 Mio. Euro). Auf dieser Basis bestätigt der Vorstand der Allane SE die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026.

Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: „In den ersten neun Monaten 2026 haben wir eine erfreuliche Geschäftsentwicklung verzeichnet. Wir haben den positiven Trend der Vorquartale fortgesetzt und sind weiter gewachsen. Massgeblicher Treiber dieser Entwicklung ist das Geschäftssegment Captive Leasing. Für das Gesamtjahr bleiben wir optimistisch.“

Steigerung aller wesentlichen Steuerungskennzahlen im Neunmonatszeitraum 2026

Zum 30. September 2026 belief sich der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) auf 175.300 Verträge und lag damit 11,8 % über dem Niveau des Vorjahresstichtags (31. Dezember 2025: 156.800 Verträge). Treiber dieser Entwicklung ist vor allem das anhaltend starke Geschäft im Segment Captive Leasing – mit einem Anstieg des Vertragsbestands um 42,2 % auf 83.100 Verträge (31. Dezember 2025: 58.500 Verträge).

Der Konzernumsatz stieg im Neunmonatszeitraum 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21,9 % auf 767,1 Mio. Euro (9M 2025: 629,2 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 18,8 % auf 501,2 Mio. Euro (9M 2025: 421,9 Mio. Euro). Dieser Anstieg ist vor allem auf höhere Leasingerlöse infolge des gewachsenen Vertragsbestands sowie auf nutzungsabhängige Serviceerlöse im Geschäftsbereich Leasing zurückzuführen. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern sowie aus der Vermarktung von Kundenfahrzeugen aus dem Flottenmanagement erhöhten sich um 28,3 % auf 265,9 Mio. Euro (9M 2025: 207,3 Mio. Euro).

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Neunmonatszeitraum 2026 um 13,6 % auf 345,6 Mio. Euro (9M 2025: 304,4 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich im selben Zeitraum um 10,6 % auf 19,4 Mio. Euro (9M 2025: 17,5 Mio. Euro). Damit lag die operative Umsatzrendite (EBT/operativer Umsatz) bei 3,9 % (9M 2025: 4,1 %).

Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Zielwerte für operativen Umsatz und EBT bestätigt

Die Allane Mobility Group erwartet für das Geschäftsjahr 2026 eine positive Geschäftsentwicklung und bestätigt die im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose für Umsatz und Ergebnis. So soll der operative Konzernumsatz zwischen 670 und 720 Mio. Euro (2025: 574,7 Mio. Euro) liegen. Das EBT prognostiziert der Vorstand in einer Bandbreite von 25 bis 35 Mio. Euro (2025: 33,7 Mio. Euro). Aufgrund des Wegfalls eines grösseren Flottenkunden nach dem 30. September 2026 wird für den Konzernvertragsbestand zum 31. Dezember 2026 nunmehr ein leichtes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erwartet (zuvor prognostizierte Bandbreite: 170.000 bis 185.000 Verträge; 31. Dezember 2025: 156.800 Verträge).

Die vollständige Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 ist auf der Investor Relations Website des Unternehmens verfügbar.

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Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem grossen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 864 Millionen Euro.

Grösster Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com

Kontakt:

Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610

ir@allane.com