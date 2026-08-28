EQS-News: Allane Mobility Group verbessert alle wesentlichen Steuerungskennzahlen im ersten Halbjahr 2026

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Allane Mobility Group verbessert alle wesentlichen Steuerungskennzahlen im ersten Halbjahr 2026



28.08.2026 / 09:07 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Allane Mobility Group verbessert alle wesentlichen Steuerungskennzahlen im ersten Halbjahr 2026

Operativer Konzernumsatz steigt um 19,0 % auf 324,3 Mio. Euro

Konzernvertragsbestand erhöht sich um 10,2 % auf 172.900 Verträge

Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr

Garching bei München, 28. August 2026 – Die Allane Mobility Group („das Unternehmen“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, ist im ersten Halbjahr 2026 erneut deutlich gewachsen. Der Konzernvertragsbestand erhöhte sich im Vergleich zum Jahresende 2025 um 10,2 % auf 172.900 Verträge (31. Dezember 2025: 156.800 Verträge). Der operative Konzernumsatz stieg um 19,0 % auf 324,3 Mio. Euro (H1 2025: 272,6 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich deutlich auf 13,4 Mio. Euro (H1 2025: 5,2 Mio. Euro). Auf dieser Basis bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2026.

Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: „Wir haben unsere positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt und alle wesentlichen Steuerungskennzahlen deutlich verbessert. Besonders erfreulich ist das anhaltende Vertragswachstum im Captive Leasing, das massgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen hat. Damit liegen wir auf Kurs und halten an unserer Prognose für das Gesamtjahr fest.“

Positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026

Zum 30. Juni 2026 belief sich der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) auf 172.900 Verträge und lag damit 10,2 % über dem Niveau des Vorjahresstichtags (31. Dezember 2025: 156.800 Verträge). Diese Entwicklung geht insbesondere auf die anhaltend positive Geschäftsentwicklung im Geschäftssegment Captive Leasing zurück – mit einem Anstieg des Vertragsbestands um 30,8 % auf 76.500 Verträge (31. Dezember 2025: 58.500 Verträge).

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23,4 % auf 488,8 Mio. Euro (H1 2025: 396,1 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 19,0 % auf 324,3 Mio. Euro (H1 2025: 272,6 Mio. Euro). Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus der mit dem Wachstum des Vertragsbestands verbundenen Erhöhung der Leasingerlöse sowie den nutzungsbedingten Serviceerlösen im Geschäftsbereich Leasing. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern und der Vermarktung von Kundenfahrzeugen aus dem Flottenmanagement erhöhten sich um 33,2 % auf 164,5 Mio. Euro (H1 2025: 123,5 Mio. Euro).

Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im ersten Halbjahr 2026 um 15,9 % auf 226,9 Mio. Euro (H1 2025: 195,7 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich im selben Zeitraum auf 13,4 Mio. Euro (H1 2025: 5,2 Mio. Euro). Damit lag die operative Umsatzrendite (EBT/operativer Umsatz) bei 4,1 % (H1 2025: 1,9 %).

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Die Allane Mobility Group bestätigt die im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose und erwartet für das Geschäftsjahr 2026 eine positive Geschäftsentwicklung. So soll der Vertragsbestand in einer Bandbreite von 170.000 bis 185.000 Verträgen (2025: 156.800 Verträge) und der operative Konzernumsatz zwischen 670 und 720 Mio. Euro (2025: 574,7 Mio. Euro) liegen. Für das EBT geht der Vorstand von einer Bandbreite von 25 bis 35 Mio. Euro (2025: 33,7 Mio. Euro) aus.

Die vollständige Quartalsmitteilung zum 30. Juni 2026 ist auf der Investor Relations Website des Unternehmens verfügbar.

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Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem grossen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 864 Millionen Euro.

Grösster Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com

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