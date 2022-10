EQS-News: All for One Group ab 1. November 2022 mit Doppelspitze

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Personalie

All for One Group ab 1. November 2022 mit Doppelspitze



28.10.2022 / 07:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





All for One Group ab 1. November 2022 mit Doppelspitze

Erstmalig Doppelspitze: Ernennung von Lars Landwehrkamp und Michael Zitz als Co-CEOs und Sprecher des Vorstands

Gruppenweite Verantwortung für Ralf Linha als Chief Regional Delivery Officer (CRDO) ab 1. November 2022

Verstärkung von außen: Carsten Lange wird neuer Chief Sales Officer (CSO)

Filderstadt, 28. Oktober 2022 Die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe aus Filderstadt, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. November 2022 Lars Landwehrkamp und Michael Zitz als Co-CEOs und Sprecher des Vorstands ernannt hat und somit erstmalig eine Doppelspitze zur Führung der Gruppe etabliert.

»Der Vorstand hat es in den letzten 2,5 Jahren unter der Führung von Vorstandssprecher Lars Landwehrkamp geschafft, die All for One Group erfolgreich weiterzuentwickeln und stabil auf Kurs zu halten trotz erschwerter Bedingungen durch die COVID-19-Pandemie sowie der internen erforderlichen Neustrukturierung des SAP-Geschäftsbereichs«, sagt Josef Blazicek, Aufsichtsratsvorsitzender der All for One Group. »Im nächsten Schritt gilt es, nun den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Wir freuen uns außerordentlich, dass Lars Landwehrkamp (63 J.), Michael Zitz (42 J.) und Stefan Land (55 J.) sich bereit erklärt haben, die All for One Group in den nächsten Jahren auch weiterhin als Vorstände zu führen.«

Stabwechsel: Tandem-Führung auf Zeit

Nach seinem geplanten Ausscheiden aus dem Vorstand zum Ende des Geschäftsjahres 2023/24 wird Lars Landwehrkamp der Gruppe als Berater weiterhin zur Seite stehen. »Mit der Ernennung von Lars Landwehrkamp und Michael Zitz zu Co-CEOs und Sprecher des Vorstands läuten wir den Stabwechsel hinsichtlich des zukünftigen CEO-Postens schon jetzt ein. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit dem Vorstand in dieser Konstellation hervorragend aufgestellt sind, um die Gruppe auf einen verstärkt profitablen Wachstumskurs zu führen und damit einen nachhaltigen Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen«, so Josef Blazicek weiter.

»Sowohl die Entscheidung zur Doppelspitze mit Michael Zitz als auch den gewählten Zeitpunkt halte ich für die Entwicklung der All for One Group für ideal. Ich begrüße diesen Schritt sehr, zumal ich die gemeinsame Vorstandsarbeit mit Michael in den letzten 1,5 Jahren als sehr vorausschauend und zielführend empfunden habe. Dass wir dabei auf dasselbe Unternehmer-Mindset und Verständnis für Führung und Kultur zurückgreifen, ist sicherlich die Basis unserer sehr guten Zusammenarbeit«, kommentiert Vorstandssprecher Lars Landwehrkamp.

Chief-Posten mit gruppenweiter Verantwortung

Mit Ralf Linha und Carsten Lange werden ab 1. November 2022 zudem die Positionen Chief Regional Delivery Officer (CRDO) und Chief Sales Officer (CSO) in gruppenweiter Verantwortung besetzt. In seiner Funktion als CRDO zeichnet sich der langjährige All for One Group Manager Linha für den Ausbau der Regional Delivery Center der All for One Group verantwortlich. Mit Carsten Lange konnte die Gruppe einen international erfahrenen Manager gewinnen, der ab 1. November 2022 als CSO den Vertrieb gruppenweit verantworten wird. Carsten Lange leitete zuletzt bei Fujitsu erfolgreich den Geschäftsbereich Business Application Consulting & Services, bestehend aus den Centers of Excellence für SAP, Microsoft und ServiceNow.

»Wir freuen uns mit Ralf Linha und Carsten Lange zwei erfahrene Top-Manager in gruppenweiter Verantwortung zu wissen, die sich auf ihr Business bestens verstehen und gemeinsam mit dem Vorstand den nachhaltig profitablen Wachstumskurs der All for One Group weiter voranbringen werden«, so Michael Zitz, künftiger Co-CEO von All for One Group.

Über die All for One Group SE:

Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt.

Dafür vereint die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und Technologie-Know How in Kombination mit IT-Beratung und Services unter einem Dach und orchestriert mit 2.700 Expertinnen und Experten und der Umsetzungspower führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und dem intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende Consulting- und IT-Gruppe begleitet und unterstützt dabei mehr als 3.000 Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation.

Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte die All for One Group einen Umsatz in Höhe von 373 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

Kontakt:All for One Group SE, Nicole Besemer, Head of Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com