|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.10.2026 13:26:03
EQS-News: Algene Holding SE veröffentlicht positive Zwischenergebnisse aus Studie mit TU München und positioniert sich im Wachstumsmarkt Aquakultur
|
EQS-News: Algene Holding SE
/ Schlagwort(e): Studienergebnisse
Algene Holding SE veröffentlicht positive Zwischenergebnisse aus Studie mit TU München und positioniert sich im Wachstumsmarkt Aquakultur
Düsseldorf, 22. Oktober 2026 – Die Algene Holding SE („Algene“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A41YGK5) berichtet über erste Erfolge ihres Spirulina-Produkts für Aquakultur-Anwendungen. Eine wissenschaftliche Studie mit dem Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie der TU München unter Leitung von Prof. Dr. Jürgen Geist zur Wirkung der Algene-Mikroalgen als Futtermittelbestandteil in der Garnelenzucht hat positive Zwischenergebnisse geliefert. Bereits nach wenigen Versuchstagen zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede bei den Frassraten der Zuchtgarnelen zwischen der Kontrollgruppe ohne Spirulina und der Futtervariante mit 100 %-iger Spirulina-Anreicherung. Die Zwischenergebnisse der Studie sind ein Indiz dafür, dass das Algene-Produkt einen positiven Einfluss auf das Garnelenwachstum hat. Bei Bestätigung der Zwischenergebnisse im weiteren Verlauf der Studie können die Spirulina-Mikroalgen als hochreiner, vollständig natürlicher Futterbestandteil deutlich positive wirtschaftliche Effekte für Produzenten in der Aquakultur generieren. Der Abschluss der Studie soll noch im November erfolgen.
Der globale Aquakulturmarkt wird laut Marktstudien voraussichtlich von 653,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 auf 1,2 Bio. US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,3 % im Prognosezeitraum entspricht. Zum Aquakultur-Markt zählen u.a. die Zucht, Aufzucht und Ernte verschiedener Fischarten, Schalentiere und anderer Wasserpflanzen.
Die Bestätigung der positiven Zwischenergebnisse durch entsprechende abschliessende Ergebnisse würde einen Proof of Concept für den Einsatz von Spirulina-Mikroalgen darstellen. Die Studie mit der TU München ist entsprechend geeignet, den erfolgreichen Markteintritt von Algene im Markt für Aquakultur wirkungsvoll zu flankieren und zu beschleunigen. Aktuell führt Algene bereits fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Kunden aus diesem dynamisch wachsenden Marktumfeld.
Kai Maximilian Keller, CEO der Algene Holding SE: „Die Zwischenergebnisse aus der Studie sind extrem vielversprechend. Sie indizieren, dass unser Spirulina-Mikroalgen-Produkt das Potenzial hat, erhebliche positive wirtschaftliche Effekte in der Aquakultur zu generieren. Mit der TU München haben wir einen starken Partner aus der Wissenschaft an der Seite, durch den wir neue Wachstumsmärkte, wie hier den Aquakultur-Bereich, erschliessen können – ein erfolgreicher Studienabschluss in wenigen Wochen soll hierfür eine starke Unterstützung bilden. Die fortgeschrittenen Gespräche mit potenziellen Kunden sind ein weiterer Beleg, dass Algen-Produkte stark nachgefragt sind.“
Kontakt Investor und Media Relations
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Algene Holding SE
|Bockenheimer Landstrasse 2-4
|60306 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@algene-holding.com
|Internet:
|www.algene-holding.com
|ISIN:
|DE000A3E5C81
|WKN:
|A3E5C8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|529900KCE9L6VTRXYB08
|EQS News ID:
|2420404
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2420404 22.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Algene Holding SE Inhaber-Akt
Analysen zu Algene Holding SE Inhaber-Akt
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.