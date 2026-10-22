Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’290 -1.1%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9239 0.4%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 4’001 -0.6%  Bitcoin 67’168 0.8%  Dollar 0.8253 0.5%  Öl 116.6 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Galderma133539272Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen
Anthropic-IPO im Blick: Neue KI-Sicherheitswarnungen rücken Bewertung und Risiken in den Fokus
Britische Frasers baut Position bei Hugo Boss auf über 50 Prozent aus
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Suche...

Algene Aktie 150715703 / DE000A3E5C81

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2026 13:26:03

EQS-News: Algene Holding SE veröffentlicht positive Zwischenergebnisse aus Studie mit TU München und positioniert sich im Wachstumsmarkt Aquakultur

Algene
3.50 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Algene Holding SE / Schlagwort(e): Studienergebnisse
Algene Holding SE veröffentlicht positive Zwischenergebnisse aus Studie mit TU München und positioniert sich im Wachstumsmarkt Aquakultur

22.10.2026 / 13:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Algene Holding SE veröffentlicht positive Zwischenergebnisse aus Studie mit TU München und positioniert sich im Wachstumsmarkt Aquakultur 

  • Studie untersucht Wirkung von Spirulina-Mikroalgen als Futterbestandteil in der industriellen Garnelenzucht
  • Erste Ergebnisse zeigen hohe Futterakzeptanz und signifikant höhere Frassraten bei Futter mit Spirulina-Mikroalgen
  • Deutlich positive wirtschaftliche Effekte für die Garnelenzucht durch Spirulina-Mikroalgen als Futterbestandteil auf vollständig natürlicher Basis mit hoher Reinheit erwartet
  • Endergebnis der Studie als Proof of Concept für den Ansatz von Algene im Bereich Aquakultur soll im November vorliegen

Düsseldorf, 22. Oktober 2026 – Die Algene Holding SE („Algene“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A41YGK5) berichtet über erste Erfolge ihres Spirulina-Produkts für Aquakultur-Anwendungen. Eine wissenschaftliche Studie mit dem Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie der TU München unter Leitung von Prof. Dr. Jürgen Geist zur Wirkung der Algene-Mikroalgen als Futtermittelbestandteil in der Garnelenzucht hat positive Zwischenergebnisse geliefert. Bereits nach wenigen Versuchstagen zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede bei den Frassraten der Zuchtgarnelen zwischen der Kontrollgruppe ohne Spirulina und der Futtervariante mit 100 %-iger Spirulina-Anreicherung. Die Zwischenergebnisse der Studie sind ein Indiz dafür, dass das Algene-Produkt einen positiven Einfluss auf das Garnelenwachstum hat. Bei Bestätigung der Zwischenergebnisse im weiteren Verlauf der Studie können die Spirulina-Mikroalgen als hochreiner, vollständig natürlicher Futterbestandteil deutlich positive wirtschaftliche Effekte für Produzenten in der Aquakultur generieren. Der Abschluss der Studie soll noch im November erfolgen.

Der globale Aquakulturmarkt wird laut Marktstudien voraussichtlich von 653,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 auf 1,2 Bio. US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,3 % im Prognosezeitraum entspricht. Zum Aquakultur-Markt zählen u.a. die Zucht, Aufzucht und Ernte verschiedener Fischarten, Schalentiere und anderer Wasserpflanzen.

Die Bestätigung der positiven Zwischenergebnisse durch entsprechende abschliessende Ergebnisse würde einen Proof of Concept für den Einsatz von Spirulina-Mikroalgen darstellen. Die Studie mit der TU München ist entsprechend geeignet, den erfolgreichen Markteintritt von Algene im Markt für Aquakultur wirkungsvoll zu flankieren und zu beschleunigen. Aktuell führt Algene bereits fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Kunden aus diesem dynamisch wachsenden Marktumfeld.

Kai Maximilian Keller, CEO der Algene Holding SE: „Die Zwischenergebnisse aus der Studie sind extrem vielversprechend. Sie indizieren, dass unser Spirulina-Mikroalgen-Produkt das Potenzial hat, erhebliche positive wirtschaftliche Effekte in der Aquakultur zu generieren. Mit der TU München haben wir einen starken Partner aus der Wissenschaft an der Seite, durch den wir neue Wachstumsmärkte, wie hier den Aquakultur-Bereich, erschliessen können – ein erfolgreicher Studienabschluss in wenigen Wochen soll hierfür eine starke Unterstützung bilden. Die fortgeschrittenen Gespräche mit potenziellen Kunden sind ein weiterer Beleg, dass Algen-Produkte stark nachgefragt sind.“

Kontakt Investor und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50

Algene@edicto.de

 


22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Algene Holding SE
Bockenheimer Landstrasse 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@algene-holding.com
Internet: www.algene-holding.com
ISIN: DE000A3E5C81
WKN: A3E5C8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 529900KCE9L6VTRXYB08
EQS News ID: 2420404

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2420404  22.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Algene Holding SE Inhaber-Akt

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Algene Holding SE Inhaber-Akt

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Tesla: Roadster fliegt, Gewinn bricht ein – was nun?
09:16 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
08:54 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.53 SKUBAU
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.95 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 43/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.