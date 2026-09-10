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10.09.2026 08:56:23

EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 deutlich und erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr

ALBIS Leasing
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EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 deutlich und erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr

10.09.2026 / 08:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Ergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 um 45 % auf 3,9 Mio. EUR gesteigert
  • Eigenkapitalausstattung von 16,8 % unterstreicht finanzielle Stabilität
  • Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 5,75 bis 6,75 Mio. EUR erhöht

Hamburg, 10. September 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat im ersten Halbjahr 2026 ein Konzernergebnis vor Steuern von 3,9 Mio. EUR erzielt (H1 2025: 2,7 Mio. EUR). Damit konnte das Ergebnis um 45 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Wesentliche Treiber der positiven Ergebnisentwicklung waren der weitere Anstieg des profitablen Neugeschäfts, eine schlankere Kostenbasis und eine attraktive Refinanzierungsstruktur. Gleichzeitig spiegelt sich erwartungsgemäss die weitere Zunahme der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland auch im Leasingportfolio der ALBIS wider. Die Risikolage zeigt sich insgesamt dennoch stabil.

Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, sagt: „Im ersten Halbjahr 2026 hat die ALBIS eine sehr gute Geschäftsentwicklung verzeichnet. Wir haben die Profitabilität unseres Neugeschäfts weiter gesteigert und ein spürbares Ergebniswachstum erreicht. Entsprechend hat sich unser Geschäftsmodell erneut als robust, skalierbar und zukunftsfähig erwiesen. Mit unserer strategischen Ausrichtung auf das profitable Small-Ticket-Geschäft und das Kernsegment Handel/Hersteller sind wir weiterhin auf dem richtigen Weg.“

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 plant die ALBIS, wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 1. September 2026 kommuniziert und erläutert wurde, nun mit einem Konzernergebnis vor Steuern von 5,75 bis 6,75 Mio. EUR. Die ursprünglich im April 2026 ausgegebene Ergebnisprognose von 4,75 bis 5,75 Mio. EUR wurde somit nach oben angepasst. Hinsichtlich der Neugeschäftsprognose für das Gesamtjahr 2026 rechnet die ALBIS unverändert mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 und 107,5 Mio. EUR und einer leicht steigenden Marge über dem Niveau des Vorjahres. Damit wird die Neugeschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt.

Aufgrund des geplanten Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2026 wird die ALBIS voraussichtlich auch im Jahr 2027 wieder eine attraktive Dividende auszahlen können. Sascha Lerchl betont: „Seit unserer strategischen Neuausrichtung profitieren unsere Aktionäre von einer verlässlichen Dividendenzahlung. Auch künftig werden wir eine kontinuierliche Dividendenpolitik verfolgen, um die Partizipation der Aktionäre am Geschäftserfolg der ALBIS zu bekräftigen.“

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 ist unter https://www.albis-leasing.de/investoren/news-publikationen verfügbar.


Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
ALBIS Leasing Gruppe
Stefanie Wallis
Ifflandstrasse 4
22087 Hamburg
T +49 (0) 40 808100 129
Stefanie.Wallis@albis-leasing.de


10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALBIS Leasing AG
Ifflandstrasse 4
22087 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40-808 100-100
Fax: +49 (0) 40-808 100-179
E-Mail: ir@albis-leasing.de
Internet: www.albis-leasing.de
ISIN: DE0006569403
WKN: 656940
Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart
LEI Code: 391200M6IPHYFEVUUC36
EQS News ID: 2397094

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 90 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u. a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.
 
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2397094  10.09.2026 CET/CEST

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