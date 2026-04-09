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09.04.2026 09:05:23

EQS-News: ALBIS Leasing AG mit starker Neugeschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 – Kerngeschäft bleibt Wachstumsmotor

ALBIS Leasing
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EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
ALBIS Leasing AG mit starker Neugeschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 – Kerngeschäft bleibt Wachstumsmotor

09.04.2026 / 09:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Neugeschäftsvolumen wächst im ersten Quartal 2026 um 5 Prozent auf 24,7 Mio. EUR (Q1 2025: 23,5 Mio. EUR)
  • Prozentuale Marge steigt auf 20,0 Prozent (Q1 2025: 18,8 Prozent)
  • Kerngeschäft prägt positive Neugeschäfts- und Margenentwicklung

Hamburg, 9. April 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) ist mit einer starken Neugeschäftsentwicklung in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal 2026 wuchs das Neugeschäftsvolumen um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 24,7 Mio. EUR (Q1 2025: 23,5 Mio. EUR). Damit knüpfte die ALBIS zum Jahresstart 2026 nahtlos an das deutliche Wachstum im Schlussquartal 2025 an (Q4 2025: 24,2 Mio. EUR) und erreichte für den Zeitraum von Anfang Januar bis Ende März den bislang höchsten Wert der Unternehmensgeschichte.

Neben dem Neugeschäftsvolumen verzeichnete die ALBIS in den ersten drei Monaten 2026 auch bei der Neugeschäftsmarge eine erneut sehr gute Entwicklung. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die prozentuale Marge um 1,2 Prozentpunkte auf 20,0 Prozent und die absolute Marge um 12,1 Prozent auf 4,9 Mio. EUR (Q1 2025: 18,8 Prozent bzw. 4,4 Mio. EUR). Somit konnte die ALBIS die Profitabilität des Neugeschäfts im ersten Quartal 2026 weiter erhöhen. Wesentlicher Treiber der positiven Volumen- und Margenentwicklung war vor allem die strategische Fokussierung auf das Kernsegment Handel/Hersteller. In diesem Segment konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowohl das Volumen als auch die Marge deutlich gesteigert werden. Damit überkompensierte das Kernsegment den schwächeren Jahresstart der beiden anderen Segmente – E-Bike-Vermittler und EDEKA-Kaufleute –, wobei dieser im E-Bike-Vermittler-Geschäft insbesondere auf die lange Kälteperiode zu Jahresbeginn und eine gedämpfte Nachfrage zurückzuführen war. Insgesamt führte dies zu einem veränderten Portfoliomix zugunsten des Kerngeschäfts und in der Folge zu einer deutlich höheren prozentualen Marge.

Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, erläutert: „Trotz des anhaltend schwierigen makroökonomischen Umfelds und der andauernden Investitionszurückhaltung in der deutschen Wirtschaft ist die ALBIS erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Dies zeigt, dass wir mit unserem strategischen Fokus auf das profitable Small-Ticket-Geschäft sowie das Kerngeschäft auf dem richtigen Weg sind. Durch die Konzentration auf das kleinteilige Finanzierungsgeschäft und ein klar definiertes, vielversprechendes Wachstumsfeld verfügt die ALBIS über ein robustes Geschäftsmodell mit attraktiven Margen.“

Vor dem Hintergrund eines weiterhin anspruchsvollen und volatilen makroökonomischen Umfelds, das die Entwicklung beeinflussen kann und intensiv beobachtet wird, erwartet die ALBIS für Neugeschäft und Margen in den verbleibenden drei Quartalen 2026 derzeit ein insgesamt stabiles Niveau auf Höhe der Vorjahreswerte. 

Im Hinblick auf das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025 geht die ALBIS unverändert davon aus, dass das Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 4,5 Mio. EUR bis 5,75 Mio. EUR liegen wird. Die testierten Zahlen der ALBIS für das Geschäftsjahr 2025 werden voraussichtlich bis Anfang Mai 2026 veröffentlicht.


Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe
Stefanie Wallis
Ifflandstrasse 4
22087 Hamburg
T +49 (0) 40 808100 129
Stefanie.Wallis@albis-leasing.de


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALBIS Leasing AG
Ifflandstrasse 4
22087 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40-808 100-100
Fax: +49 (0) 40-808 100-179
E-Mail: ir@albis-leasing.de
Internet: www.albis-leasing.de
ISIN: DE0006569403
WKN: 656940
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2305504

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 95 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.
 
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2305504  09.04.2026 CET/CEST

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