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07.10.2026 09:18:43

EQS-News: ALBIS Leasing AG bestätigt hohes Neugeschäftsniveau in den ersten neun Monaten 2026

ALBIS Leasing
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EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
ALBIS Leasing AG bestätigt hohes Neugeschäftsniveau in den ersten neun Monaten 2026

07.10.2026 / 09:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Neugeschäftsvolumen in 9M 2026 mit 81,8 Mio. EUR leicht über Vorjahr (9M 2025: 81,4 Mio. EUR)
  • Profitabilität des Neugeschäfts auf Niveau des starken Vorjahreszeitraums
  • Neugeschäfts- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Hamburg, 7. Oktober 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat in den ersten neun Monaten 2026 eine plangemässe Neugeschäftsentwicklung verzeichnet und an das starke Vorjahr angeknüpft. Im Zeitraum Januar bis September 2026 lag das Neugeschäftsvolumen mit 81,8 Mio. EUR leicht über dem Vorjahreswert (9M 2025: 81,4 Mio. EUR). Wesentlicher Treiber der Entwicklung war erneut das Händler- und Herstellergeschäft. Damit erweist sich der strategische Fokus auf dieses Wachstumssegment auch im bisherigen Jahresverlauf als erfolgreich.

Die Profitabilität des Neugeschäfts entwickelte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf hohem Niveau insgesamt stabil. Demnach lag die absolute Neugeschäftsmarge von Januar bis September 2026 bei 15,3 Mio. EUR (9M 2025: 15,3 Mio. EUR). Die prozentuale Neugeschäftsmarge betrug im entsprechenden Neunmonatszeitraum 18,6 Prozent (9M 2025: 18,8 Prozent). Nach dem spürbaren Anstieg in den vergangenen Jahren bewegte sich die Profitabilität des Neugeschäfts im bisherigen Jahresverlauf somit insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres.

Im dritten Quartal 2026 gewann die Neugeschäftsentwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an Dynamik. Das Neugeschäftsvolumen wuchs gegenüber dem Vorjahresquartal um 5 Prozent auf 28,4 Mio. EUR (Q3 2025: 27,1 Mio. EUR). Während sich das Neugeschäft in den Segmenten E-Bike-Vermittler und EDEKA-Kaufleute leicht rückläufig entwickelte, verzeichnete das Segment Handel/Hersteller einen deutlichen Volumenanstieg.

„Unsere Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 bestätigt die Wirksamkeit unserer strategischen Ausrichtung. Gerade das Händler- und Herstellergeschäft entwickelt sich weiterhin wie geplant und bildet unverändert das Fundament unseres profitablen Wachstums. Zugleich ist es uns gelungen, die hohe Profitabilität unseres Neugeschäfts zu sichern. Damit sehen wir uns auf einem guten Weg, unsere Ziele für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen“, so Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS.

Auf Gesamtjahressicht plant die ALBIS weiterhin mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 Mio. EUR und 107,5 Mio. EUR und hält damit an ihrer Neugeschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2026 fest. Angesichts des gestiegenen Zinsniveaus wird die weitere Margenentwicklung eng beobachtet. Für das Gesamtjahr erwartet die Gesellschaft eine Neugeschäftsmarge weitgehend auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Mit Blick auf den bisherigen Geschäftsverlauf bestätigt die ALBIS ausserdem die zuletzt angehobene Prognose für ein Ergebnis vor Steuern von 5,75 Mio. EUR bis 6,75 Mio. EUR.
 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
ALBIS Leasing Gruppe
Stefanie Wallis
Ifflandstrasse 4
22087 Hamburg
T +49 (0) 40 808100 129
Stefanie.Wallis@albis-leasing.de

 

 

 


07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALBIS Leasing AG
Ifflandstrasse 4
22087 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40-808 100-100
Fax: +49 (0) 40-808 100-179
E-Mail: ir@albis-leasing.de
Internet: www.albis-leasing.de
ISIN: DE0006569403
WKN: 656940
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200M6IPHYFEVUUC36
EQS News ID: 2411522

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 90 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u. a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

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