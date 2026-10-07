EQS-News: ALBIS Leasing AG bestätigt hohes Neugeschäftsniveau in den ersten neun Monaten 2026

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ALBIS Leasing AG bestätigt hohes Neugeschäftsniveau in den ersten neun Monaten 2026



07.10.2026 / 09:18 CET/CEST

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Neugeschäftsvolumen in 9M 2026 mit 81,8 Mio. EUR leicht über Vorjahr (9M 2025: 81,4 Mio. EUR)

Profitabilität des Neugeschäfts auf Niveau des starken Vorjahreszeitraums

Neugeschäfts- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Hamburg, 7. Oktober 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat in den ersten neun Monaten 2026 eine plangemässe Neugeschäftsentwicklung verzeichnet und an das starke Vorjahr angeknüpft. Im Zeitraum Januar bis September 2026 lag das Neugeschäftsvolumen mit 81,8 Mio. EUR leicht über dem Vorjahreswert (9M 2025: 81,4 Mio. EUR). Wesentlicher Treiber der Entwicklung war erneut das Händler- und Herstellergeschäft. Damit erweist sich der strategische Fokus auf dieses Wachstumssegment auch im bisherigen Jahresverlauf als erfolgreich.

Die Profitabilität des Neugeschäfts entwickelte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf hohem Niveau insgesamt stabil. Demnach lag die absolute Neugeschäftsmarge von Januar bis September 2026 bei 15,3 Mio. EUR (9M 2025: 15,3 Mio. EUR). Die prozentuale Neugeschäftsmarge betrug im entsprechenden Neunmonatszeitraum 18,6 Prozent (9M 2025: 18,8 Prozent). Nach dem spürbaren Anstieg in den vergangenen Jahren bewegte sich die Profitabilität des Neugeschäfts im bisherigen Jahresverlauf somit insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres.

Im dritten Quartal 2026 gewann die Neugeschäftsentwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an Dynamik. Das Neugeschäftsvolumen wuchs gegenüber dem Vorjahresquartal um 5 Prozent auf 28,4 Mio. EUR (Q3 2025: 27,1 Mio. EUR). Während sich das Neugeschäft in den Segmenten E-Bike-Vermittler und EDEKA -Kaufleute leicht rückläufig entwickelte, verzeichnete das Segment Handel/Hersteller einen deutlichen Volumenanstieg.

„Unsere Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 bestätigt die Wirksamkeit unserer strategischen Ausrichtung. Gerade das Händler- und Herstellergeschäft entwickelt sich weiterhin wie geplant und bildet unverändert das Fundament unseres profitablen Wachstums. Zugleich ist es uns gelungen, die hohe Profitabilität unseres Neugeschäfts zu sichern. Damit sehen wir uns auf einem guten Weg, unsere Ziele für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen“, so Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS.

Auf Gesamtjahressicht plant die ALBIS weiterhin mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 Mio. EUR und 107,5 Mio. EUR und hält damit an ihrer Neugeschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2026 fest. Angesichts des gestiegenen Zinsniveaus wird die weitere Margenentwicklung eng beobachtet. Für das Gesamtjahr erwartet die Gesellschaft eine Neugeschäftsmarge weitgehend auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Mit Blick auf den bisherigen Geschäftsverlauf bestätigt die ALBIS ausserdem die zuletzt angehobene Prognose für ein Ergebnis vor Steuern von 5,75 Mio. EUR bis 6,75 Mio. EUR.

