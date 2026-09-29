Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.0%  SPI 19’759 -0.1%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’374 -0.1%  Euro 0.9466 0.1%  EStoxx50 6’301 0.0%  Gold 4’141 0.6%  Bitcoin 69’873 0.6%  Dollar 0.8330 0.1%  Öl 106.9 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Julius-Bär-Aktie: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Möglicher Aktienrückkauf
Novo Nordisk-Aktie: Wegovy-Hersteller rüstet mit Hengrui-Deal im Adipositas-Rennen auf
Unicredit-Aktie: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
EVOTEC-Aktie unter Druck: Suche nach neuem Chief Scientific Officer beginnt
Stadler Rail-Aktie: Jetzt übernimmt ein langjähriger Insider das Ruder
Suche...

A.F.Y.R.E.N. Aktie 113722499 / FR0014005AC9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 07:50:03

EQS-News: AFYREN und Terrial erneuern ihre Partnerschaft für Kalidüngemittel aus französischer Produktion

A.F.Y.R.E.N.
2.63 EUR 2.94%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: AFYREN SAS / Schlagwort(e): Kooperation
AFYREN und Terrial erneuern ihre Partnerschaft für Kalidüngemittel aus französischer Produktion

29.09.2026 / 07:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 AFYREN und Terrial erneuern ihre Partnerschaft für Kalidüngemittel aus französischer Produktion

  • AFYREN und Terrial geben heute mit der Unterzeichnung eines neuen mehrjährigen Vertrags über die Lieferung von Düngemitteln im Wert von mehreren zehn Millionen Euro die Erneuerung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt
  • Dieser langfristige Vertrag bekräftigt das Engagement beider Unternehmen, die französische Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und ihre Abhängigkeit von den internationalen Düngemittelmärkten zu verringern

Clermont-Ferrand/Lyon, 29. September 2026, 07:45 Uhr MESZ – AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, und Terrial, ein führendes französisches Unternehmen im Bereich organischer und biobasierter Düngemittel und Tochtergesellschaft von Avril, geben die Verlängerung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt.

AFYREN, bekannt für seine biobasierten Säuren, stellt in Frankreich zudem einen Dünger her, der besonders reich an Kalium ist. Dieser Dünger wird von Terrial weiterverarbeitet und zur Herstellung von hochwertigen Düngemitteln unter der Marke FORTI K+ verwendet. Er eignet sich für eine grosse Bandbreite an Kulturpflanzen, insbesondere für den Obst- und Gemüseanbau, den Weinbau sowie für wichtige Ackerkulturen. FORTI K+ bietet eine nachhaltige, regionale Kaliumquelle. Es trägt dazu bei, die Versorgungssicherheit und die Autonomie landwirtschaftlicher Akteure in verschiedenen Regionen Frankreichs zu stärken.

AFYREN arbeitet seit 2021 mit Terrial zusammen, einem führenden Anbieter biologischer und nachhaltiger Düngemittel in Frankreich. Der AFYREN-Dünger, der als Teil des Sortiments innovativer Formulierungen von Terrial vermarktet wird, wurde weiterentwickelt, um den Anforderungen des Marktes noch besser gerecht zu werden. Seine verdichtete Form eignet sich hervorragend für die verschiedenen Ausbringungssysteme, die in landwirtschaftlichen Betrieben zum Einsatz kommen.

Die Verlängerung der Partnerschaft durch die Unterzeichnung eines neuen mehrjährigen Vertrags mit einem Gesamtwert von mehreren zehn Millionen Euro markiert einen neuen Meilenstein in dieser Zusammenarbeit. Der Vertrag deckt einen erheblichen Anteil der im Werk AFYREN NEOXY produzierten Düngemittelmengen ab, für die Terrial die exklusiven Vertriebsrechte auf französischem Gebiet besitzt.

Dies spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, den französischen Agrarsektor nachhaltiger zu gestalten und seine Abhängigkeit von internationalen Märkten zu verringern. Bei voller Kapazität könnte der im Rahmen dieses Vertrags gelieferte Dünger fast ein Viertel des französischen Bedarfs an Kaliumsulfat für die Landwirtschaft decken und so einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssouveränität des Landes leisten.

Nicolas SORDET, CEO von AFYREN, erklärte: „Unser hochwertiger Dünger ist ein wichtiger Bestandteil unseres Kreislaufmodells und verbindet wirtschaftliche Wertschöpfung mit der Unterstützung eines unverzichtbaren Sektors: der Landwirtschaft. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Terrial, Frankreichs führendem Anbieter organischer Düngemittel, zu erneuern.“

Ollivier PEAN, CEO von Terrial, sagte: „Wir sind stolz darauf, Landwirten und der Agrarbranche im Rahmen dieser Partnerschaft neue, nachhaltige Düngemittellösungen anbieten zu können, die auf alle Marktsegmente abgestimmt und in ganz Frankreich erhältlich sind. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, indem wir Lösungen bereitstellen, die Bodengesundheit, Ertragsleistung und Nachhaltigkeit in Einklang bringen.“

***

Über Terrial

Als Tochtergesellschaft der Avril-Gruppe unterstützt Terrial seit 30 Jahren die Agrarwirtschaft mit anerkanntem Fachwissen in den Bereichen nachhaltige Düngung, Verwertung von Bioressourcen und Kreislaufwirtschaft. Als führendes Unternehmen in diesem Bereich in Frankreich – mit einer Verwertungsmenge von fast 800.000 Tonnen und einem Umsatz von 55 Millionen Euro – produziert und vertreibt das Unternehmen Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel für den Ackerbau, den Weinbau, den Obstbau und den Gemüseanbau.

Das Unternehmen stützt sich auf drei grundlegende Säulen: sein gut etabliertes Netzwerk in Frankreich zur Beschaffung nachwachsender Rohstoffe, seine beiden Werke zur Herstellung von Fertigdüngern sowie sein landesweites Vertriebsnetz, das durch ein Netzwerk lokaler Kompostierungsanlagen unterstützt wird.

Unsere Mission: hochwertige, sichere Lösungen für die französische Landwirtschaft zu erschliessen, zu entwickeln und bereitzustellen. Über ihren landwirtschaftlichen Wert hinaus bieten unsere Produkte dem französischen Agrarsektor wichtige Instrumente, um die Herausforderungen der Dekarbonisierung (weniger Rohstoffgewinnung, weniger Transport und Produktion in Frankreich), der Bodengesundheit, der Kohlenstoffspeicherung und des Wassermanagements zu bewältigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.terrial.fr und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über AFYREN

AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern.

Die erste Industrieanlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, befindet sich in der französischen Region Grand-Est und bedient in erster Linie den europäischen Markt. AFYREN plant zudem, im Rahmen künftiger Expansionen seine Präsenz auf internationalen Märkten weiter auszubauen, insbesondere in Asien und Amerika.

Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen.

AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).
Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontakte

AFYREN
Director for ESG, Communications and Public Affairs
Caroline Petigny
caroline.petigny@afyren.com
 
Investor Relations
Mark Reinhard
invest@afyren.com
 
 		 NewCap
 
Investor Relations 
Théo Martin / Mathilde Bohin
Tel: +33 1 44 71 94 94
afyren@newcap.eu
 
Media Relations 
Nicolas Mérigeau / Gaëlle Fromaigeat
Tel: +33 1 44 71 94 98
afyren@newcap.eu
 		 MC Services AG (international)
 
Investor Relations 
Bettina Ellinghorst
 
Media Relations 
Shaun Brown, Dr. Johanna Kobler

Tel: +49 89 210 228 0
afyren@mc-services.eu

29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2406564  29.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu A.F.Y.R.E.N.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu A.F.Y.R.E.N.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

08:30 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 14‘000er-Marke im Blick
28.09.26 Logo WHS BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?
28.09.26 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
28.09.26 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
28.09.26 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.64 S6BWWU
Short 14’845.85 13.95 SXBVXU
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Burckhardt-Aktie stabil: Konzern liefert Kompressoren für Gasturbinen-Prüfstand

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.