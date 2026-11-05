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05.11.2026 07:50:03

EQS-News: AFYREN und MINASOLVE schliessen Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung wichtiger biobasierter Moleküle für die industrielle Anwendung in der Duftstoffindustrie

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EQS-News: AFYREN SAS / Schlagwort(e): Kooperation
AFYREN und MINASOLVE schliessen Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung wichtiger biobasierter Moleküle für die industrielle Anwendung in der Duftstoffindustrie

05.11.2026 / 07:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AFYREN und MINASOLVE schliessen Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung wichtiger biobasierter Moleküle für die industrielle Anwendung in der Duftstoffindustrie

  • AFYREN und MINASOLVE starten Zusammenarbeit, um ausgewählte biobasierte Moleküle für die Aromen- und Duftstoffindustrie auf den Markt zu bringen
  • Eine kapitaleffiziente Wachstumschance, die auf der Bioraffinerie-Plattform von AFYREN aufbaut und den Zugang zu Märkten für hochwertige Derivate eröffnet

Clermont-Ferrand/Lyon, 5. November 2026, 07:45 Uhr CET - AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, gibt heute eine Partnerschaft zur Vermarktung ausgewählter biobasierter Moleküle mit MINASOLVE bekannt, dem Geschäftsbereich für grüne Chemie der Minafin-Gruppe und führenden Anbieter von biobasierten Lösungsmitteln, Spezialzwischenprodukten und Inhaltsstoffen für verschiedene Industriezweige.

Erfüllung hoher Markterwartungen

Die in der Duftstoffindustrie eingesetzten Inhaltsstoffe sind komplexe Moleküle mit einem breiten Spektrum an olfaktorischen Eigenschaften. Besonders hervorzuheben ist ihre Fähigkeit, die Düfte natürlicher Blumen und Pflanzen im industriellen Massstab nachzubilden und häufig sogar zu verstärken, und zwar bei gleichbleibenden Eigenschaften und verlässlicher Kostenbasis. Bis heute werden diese Moleküle jedoch häufig aus Erdöl gewonnen, was den Kundenerwartungen an natürliche, verantwortungsvoll gewonnene Produkte mit einem geringeren ökologischen Fussabdruck nicht gerecht wird.

Führende Unternehmen der Kosmetik- und Beautybranche suchen aktiv nach biobasierten Alternativen. Durch die Bündelung ihres Fachwissens wollen AFYREN und MINASOLVE eine ausgewählte Anzahl wichtiger biobasierter Moleküle auf den Markt bringen, die den Qualitätsanforderungen der anspruchsvollsten Märkte gerecht werden. Diese verbinden eine natürliche und vollständig rückverfolgbare Herkunft mit einem deutlich geringeren CO2-Fussabdruck als ihre petrochemischen Äquivalente und gewährleisten gleichzeitig stabile und planbare Kosten.

Eine schrittweise Partnerschaft – von der Entwicklung bis zur Vermarktung

Nach mehrmonatiger Forschungsarbeit im Labor hat AFYREN einen Produktionsweg für ein entscheidendes Zwischenprodukt validiert, das aus einer bereits zum Portfolio gehörenden Carbonsäure gewonnen wird. Damit ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Herstellung des fertigen Inhaltsstoffs getan. In den kommenden Monaten werden AFYREN und MINASOLVE ihre Expertise in den Bereichen Biotechnologie und grüne Chemie bündeln, um schrittweise ein wichtiges komplexes Molekül für die Duftstoffindustrie zu entwickeln.

Im Anschluss wird sich die Partnerschaft auf die Industrialisierung des am besten geeigneten Herstellungsverfahrens konzentrieren, mit dem Ziel, innerhalb von zwei Jahren in die Produktions- und Vermarktungsphase einzutreten.

Jérémy Pessiot, CTO und Mitgründer von AFYREN, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Minasolve, einem anerkannten führenden Anbieter biobasierter Inhaltsstoffe. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Expansion in die Märkte für höherwertige Folgeprodukte zu beschleunigen – ein zentraler Pfeiler unserer Wachstumsstrategie. Während unsere Bioraffinerie ihre Produktion hochfährt, bauen wir bereits unsere Präsenz in angrenzenden, kapitaleffizienten Geschäftsbereichen aus, die uns näher an die Endmärkte bringen.“

Frédéric Marmousez, CEO der Minafin-Gruppe, erklärte: „Eine zentrale Priorität für unseren Geschäftsbereich ‚Green Chemistry and Specialty‘ ist es, nachhaltige Drop-in-Lösungen auf den Markt zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf die Zusammenarbeit mit Partnern, die unsere Vision teilen. Als einer der führenden Akteure der Bioökonomie teilt AFYREN unser Bestreben, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir unser Wertversprechen stärken und unsere Marktposition in ausgewählten Anwendungsbereichen ausbauen.“

Ein Beispiel für AFYRENs innovatives Geschäftsmodell

Die Entwicklung spezifischer Derivate auf Basis bestehender Säuren ist eine strategische Priorität für AFYREN. Dieser Ansatz sichert eine wiederkehrende Nachfrage nach bereits im Portfolio enthaltenen Produkten und erweitert gleichzeitig das Angebot an Lösungen für die Kunden bei kontrollierten Investitionskosten. Angesichts des aktuellen Entwicklungsstands sieht das Unternehmen Möglichkeiten, ein ausgelagertes „Tolling-Modell“ zu nutzen und Partnerschaften mit Industrieunternehmen einzugehen, um seine Primärprodukte bei Bedarf weiterzuverarbeiten. Ein solch flexibler und effizienter Ansatz würde den Investitionsbedarf senken und die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt AFYREN auf kleine, funktionsübergreifende Teams, die Fachwissen aus den Bereichen Biologie, Prozesschemie und Geschäftsentwicklung bündeln. Gemeinsam arbeiten sie an innovativen Lösungen, die sich auf drei zentrale Säulen stützen: die Qualifizierung neuer Ausgangsstoffe, die Optimierung bestehender Technologien sowie die Entwicklung von Derivaten und neuen Lösungen. Bis heute hat AFYREN ein Portfolio von einem Dutzend innovativer Projekte in unterschiedlichen Reifestadien aufgebaut.

 

Über Minasolve

Minasolve, ein Unternehmen der Minafin-Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung biobasierter Plattformen, darunter unter anderem Furfural und Furfuralderivate. Minasolve ist in Memphis, Tennessee, tätig und bedient Märkte weltweit mit starker Präsenz in verschiedenen Branchen, darunter unter anderem die Pharma-, Aromen- und Duftstoff-, sowie die Polymerindustrie. Minascent, eine Tochtergesellschaft der Minafin-Gruppe, verfügt über Kompetenzen in der mehrstufigen chemischen Synthese sowie im Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien und spezialisierten chemischen Reaktionen im Rahmen einer Vielzahl anspruchsvoller Qualitätssicherungsprogramme.

Beide Unternehmen sind Teil des Geschäftsbereichs „Green Chemistry and Specialty“ der Minafin-Gruppe und durch ein gemeinsames Ziel vereint: unseren Kunden robuste, nachhaltige Lösungen zu liefern. Durch die Nutzung unserer globalen industriellen Präsenz und unserer langjährigen Expertise im Bereich der grünen Chemie schaffen wir Mehrwert in verschiedenen Märkten und tragen dazu bei, sich wandelnde gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen und den Übergang zu nachhaltigeren Praktiken zu fördern.

Über AFYREN

AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern.

Die erste Industrieanlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, befindet sich in der französischen Region Grand-Est und bedient in erster Linie den europäischen Markt. AFYREN plant zudem, im Rahmen künftiger Expansionen seine Präsenz auf internationalen Märkten weiter auszubauen, insbesondere in Asien und Amerika.

Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen.

AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth® in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).

Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontakte

AFYREN
 
Director for ESG, Communications and Public Affairs
Caroline Petigny
caroline.petigny@afyren.com
 
Investor Relations
Mark Reinhard
invest@afyren.com
 
 		 NewCap
 
Investor Relations 
Théo Martin / Mathilde Bohin
Tel: +33 1 44 71 94 94
afyren@newcap.eu
 
Media Relations 
Nicolas Mérigeau / Gaëlle Fromaigeat
Tel: +33 1 44 71 94 98
afyren@newcap.eu		 MC Services AG (international)
 
Investor Relations 
Bettina Ellinghorst
 
Media Relations 
Shaun Brown, Dr. Johanna Kobler

Tel: +49 89 210 228 0
afyren@mc-services.eu

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