Accentro Real Estate Aktie 150560138 / DE000A40ZVK3
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25.09.2026 17:17:23
EQS-News: Änderungen der Anleihebedingungen sind vollzogen
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EQS-News: Accentro Real Estate AG
/ Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
Änderungen der Anleihebedingungen sind vollzogen
Berlin, 25. September 2026 – Die Anleihebedingungen der folgenden Anleihen der ACCENTRO Real Estate AG („ACCENTRO“ oder „Gesellschaft“) bzw. ihrer Tochtergesellschaft sind geändert worden (die „Änderungen“): (i) die „Reinstated 2026 Senior Notes“ (ISIN: DE000A254YS5), (ii) die „Reinstated 2029 Senior Notes“ (ISIN: DE000A3H3D51), (iii) die „Super Senior Notes“ (ISIN: DE000A4DFWD1) sowie (iv) die von der ACCENTRO East Holding GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, begebenen „East Refinancing Notes“ (ISIN: DE000A4DFNY6) (zusammen die „Anleihen“).
Die Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2029 Senior Notes, der Super Senior Notes und der East Refinancing Notes sind im Wege der konsensualen Einigung mit sämtlichen jeweiligen Anleihegläubigern umgesetzt worden. Die Änderungen der Reinstated 2026 Senior Notes sind im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger gemäss den Vorschriften des Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) durchgeführt worden (vgl. Pressemitteilung vom 31. Juli 2026).
Die Änderungen sind durch Beifügung zur jeweiligen Globalurkunde wirksam geworden.
Zu den erfolgreichen Änderungen der Anleihen erklärte Katja Bielecke, Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft:
„Die durch den erfolgreichen Abschluss der Anleiheänderungen gewonnene zusätzliche Zeit und finanzielle Flexibilität hat der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, Marktverschiebungen sowohl in der eigenen Kapitalstruktur als auch in den zugrunde liegenden Investitionsmärkten zu nutzen.
Wir danken den Anleihegläubigern aller vier Anleihen für die grosse Unterstützung der ACCENTRO-Gruppe und das dem neuen Vorstand entgegengebrachte Vertrauen. Beides ist die wichtige Grundlage dafür, dass der neue Vorstand die wertsteigende Neuausrichtung von ACCENTRO erfolgreich fortsetzen kann.“
Die Änderungen der Anleihebedingungen umfassen insbesondere die folgenden wesentlichen Punkte (vgl. dazu bereits Ad-hoc-Mitteilung vom 8. Juli 2026):
Neben den Änderungen der Anleihebedingungen ist auch das Intercreditor Agreement geändert worden. Es sieht nunmehr unter anderem vor, dass die Gesellschaft für die Reinstated 2026 Senior Notes über eine Rückkaufskapazität (Repurchase Basket Capacity) von bis zu EUR 10.000.000 zum Marktwert (Market Value) verfügt.
Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein Wohninvestor mit Fokus auf die Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst drei Kernbereiche: mieternaher Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind teilweise im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). Weitere Aktien sind nicht börsennotiert (WKN: A40ZWH, ISIN: DE000A40ZWH7). www.accentro.de
Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeitsarbeit:
Theresa Walz
Ansprechpartner für Investor Relations:
Thomas Eisenlohr
25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 - 887 181 - 0
|Fax:
|+49 (0)30 - 887 181 - 11
|E-Mail:
|info@accentro.ag
|Internet:
|www.accentro.ag
|ISIN:
|DE000A40ZVK3
|WKN:
|A40ZVK
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200VKLY50XNAFCM46
|EQS News ID:
|2405804
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2405804 25.09.2026 CET/CEST
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