Advanced Blockchain Aktie 4607708 / DE000A0M93V6
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30.09.2026 18:39:33
EQS-News: Advanced Blockchain AG Publishes 2026 Half-Year Report and Advances ABAG 2.0 Strategy
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EQS-News: Advanced Blockchain AG
/ Key word(s): Half Year Report
Advanced Blockchain AG Publishes 2026 Half-Year Report and Advances ABAG 2.0 Strategy
Berlin, 30 September 2026 – Advanced Blockchain AG (“ABAG”, Scale Frankfurt, Primary Market Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), a leading venture builder and investor in the blockchain sector, today publishes its 2026 half-year report.
30.09.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Advanced Blockchain AG
|Scharnhorststrasse 24
|10115 Berlin
|Germany
|Phone:
|+4930403669510
|Fax:
|+4930403669511
|E-mail:
|info@advancedblockchain.com
|Internet:
|www.advancedblockchain.com
|ISIN:
|DE000A0M93V6
|WKN:
|A0M93V
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|485100003NGNIR3CO857
|EQS News ID:
|2408008
|End of News
|EQS News Service
|
2408008 30.09.2026 CET/CEST
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