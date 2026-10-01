EQS-News: Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Polymer überschreitet USD 3,7 Milliarden an Cross-Chain-Transfers, während sich das monatliche Volumen vervierfacht

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Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Polymer überschreitet USD 3,7 Milliarden an Cross-Chain-Transfers, während sich das monatliche Volumen vervierfacht



01.10.2026 / 09:51 CET/CEST

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Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Polymer überschreitet USD 3,7 Milliarden an Cross-Chain-Transfers, während sich das monatliche Volumen vervierfacht



Berlin, 1. Oktober 2026 - Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Branche, gibt die anhaltend positive Entwicklung ihres Portfoliounternehmens Polymer bekannt. Polymer ist ein Interoperabilitätsprotokoll: Es ermöglicht verschiedenen Blockchains, die Aktivitäten anderer Blockchains in Echtzeit zu verifizieren, sodass Geld und Daten schnell, kostengünstig und ohne vertrauenswürdigen Intermediär zwischen ihnen übertragen werden können. Transfers, die auf der Infrastruktur von Polymer basieren, haben inzwischen einen kumulierten Wert von USD 3,74 Milliarden erreicht. Das monatliche Volumen hat sich seit Dezember 2025 mehr als vervierfacht.



Das Wachstum erfolgt in einer Phase tiefgreifender Veränderungen im Zahlungsverkehr. Stablecoins, also digitale Token, die den Wert einer Währung wie des US-Dollars abbilden, erreichten Mitte August 2026 ein Gesamtangebot von rund USD 308 Milliarden. Gleichzeitig bringen etablierte Finanzunternehmen eigene Blockchains auf den Markt, darunter Robinhood Chain im Juli und Circle’s Arc im September 2026. Jedes neue Netzwerk schafft zusätzliche Kapazität, fragmentiert Liquidität jedoch in separate Pools, da ein Dollar auf einer Blockchain nicht ohne Weiteres auf einer anderen Blockchain ausgegeben werden kann. Diese Netzwerke schnell und sicher miteinander zu verbinden, ist zu einer der zentralen Infrastrukturherausforderungen der Branche geworden und genau für die Lösung dieses Problems wurde Polymer entwickelt.



Die meisten bestehenden Bridges verlassen sich auf ein externes Komitee, das bestätigt, dass ein Transfer stattgefunden hat. Dieses Modell hat Bridges zu einem der am häufigsten angegriffenen Bereiche der Blockchain-Infrastruktur gemacht. Polymer verfolgt einen anderen Ansatz: Jede Transaktion wird anhand eines kryptografischen Nachweises verifiziert, der direkt aus den Aufzeichnungen der Quell-Blockchain stammt – vergleichbar mit einem Wirtschaftsprüfer, der einen Eintrag direkt im Originalbuch prüft, statt sich auf eine Kopie zu verlassen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, einem Intermediär zu vertrauen, ohne dabei Geschwindigkeit einzubüssen. Nach Angaben von Polymer wird eine Cross-Chain-Aktion in der Regel innerhalb von eineinhalb Sekunden abgeschlossen.



Laut dem öffentlichen Dashboard von Polymer (https://dashboard.polymerlabs.org/analytics) ist der monatlich transferierte Wert seit Dezember 2025 nahezu ununterbrochen gestiegen – von rund USD 100 Millionen auf mehr als USD 450 Millionen im August 2026, dem höchsten Monatswert der vergangenen zwölf Monate. Im September 2026 erreichte er mehr als USD 500 Millionen, den höchsten Monatswert der vergangenen zwölf Monate. Während Ethereum und seine grössten Skalierungsnetzwerke den grössten Anteil am kumulierten Wert ausmachen, verzeichneten Solana und Monad jeweils mehr als USD 125 Millionen. Dies unterstreicht die Reichweite von Polymer über das Ethereum-Ökosystem hinaus.



Die Technologie von Polymer ist bereits in weit verbreiteter Krypto-Infrastruktur integriert. Im Februar 2026 starteten Polymer und der Cross-Chain-Liquiditätsaggregator LI.FI eine USDC-Bridge ohne Slippage über die Jumper-Exchange-Oberfläche, die USDC eins zu eins über 16 Blockchains hinweg transferiert: Ein Nutzer, der USD 10.000 sendet, erhält auf der anderen Seite exakt USD 10.000. Während einer Stealth-Launch-Phase bewegte die Bridge USD 1 Million zwischen Base und Ethereum ohne Verluste. Eine schnellere Route wickelt Transaktionen in rund sechs bis zehn Sekunden zu Kosten von etwa 0,02 Prozent ab. Eco, ein Stablecoin-Routing-Netzwerk, zu dessen Investoren unter anderem a16z crypto, Founders Fund und Pantera gehören, bietet Polymer als eine seiner Optionen zur Settlement-Verifizierung neben Chainlink CCIP, LayerZero, Hyperlane und Circle’s CCTP an. Eco berichtet, dass Polymer die Gas-Kosten im Vergleich zu Ansätzen, die allein auf Storage Proofs basieren, um etwa das Dreizehnfache senkt. Auch das intent-basierte Handelssystem von LI.FI unterstützt Polymer als Oracle im Mainnet.



Das Netzwerk von Polymer umfasst inzwischen mehr als 45 produktive Blockchains – von Ethereum und seinen grössten Skalierungsnetzwerken bis hin zu Solana, Tron, BNB Chain und Avalanche. Polymer bedient bereits mehrere der neuen Netzwerke, die für Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte entwickelt wurden, darunter Circle’s Arc, Plasma und Stable sowie Robinhood Chain. Für Robinhood Chain generiert Polymer derzeit Nachweise in durchschnittlich weniger als einer halben Sekunde. Das Netzwerk verbindet ausserdem peaq, die Blockchain für Roboter und andere Maschinen, die ebenfalls Teil des ABAG-Portfolios ist. Zu den Investoren von Polymer zählen unter anderem Blockchain Capital, Maven 11, Distributed Global und Coinbase Ventures.



ABAG hält zudem ein SAFE (Simple Agreement for Future Equity) an Polymer, das im Rahmen einer künftigen Eigenkapitalfinanzierung in Aktien umgewandelt wird, sowie eine Token-Allokation, die nach dem öffentlichen Launch des Tokens einer mehrjährigen Lock-up-Periode unterliegt.

Über Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA, ISIN DE000A0M93V6) ist ein Investor und Innovationspartner in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/.



Kontakt:

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