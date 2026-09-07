Advanced Blockchain Aktie 4607708 / DE000A0M93V6
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07.09.2026 10:22:33
EQS-News: Advanced Blockchain AG: Portfolio company Silencio signs record voice-data contract as AI labs turn to low-resource languages
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EQS-News: Advanced Blockchain AG
/ Key word(s): Miscellaneous
Advanced Blockchain AG: Portfolio company Silencio signs record voice-data contract as AI labs turn to low-resource languages
Berlin, 7 September 2026 - Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primary Market Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), a leading incubator and investor in the blockchain industry, announces continued commercial momentum at its portfolio company Silencio, a global voice data network that supplies AI developers with speech data in the languages that cannot be sourced from the open web.
07.09.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Advanced Blockchain AG
|Scharnhorststrasse 24
|10115 Berlin
|Germany
|Phone:
|+4930403669510
|Fax:
|+4930403669511
|E-mail:
|info@advancedblockchain.com
|Internet:
|www.advancedblockchain.com
|ISIN:
|DE000A0M93V6
|WKN:
|A0M93V
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|485100003NGNIR3CO857
|EQS News ID:
|2394906
|End of News
|EQS News Service
|
2394906 07.09.2026 CET/CEST
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