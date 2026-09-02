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Advanced Blockchain Aktie 4607708 / DE000A0M93V6

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02.09.2026 08:59:33

EQS-News: Advanced Blockchain AG: Mathias Roch zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

Advanced Blockchain
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EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalie
Advanced Blockchain AG: Mathias Roch zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

02.09.2026 / 08:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Advanced Blockchain AG: Mathias Roch zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

Berlin, 2. September 2026 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA, ISIN DE000A0M93V6) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft Mathias Roch zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt hat.

Mit der Wahl von Mathias Roch zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats erfolgt ein Wechsel innerhalb des Gremiums. Rüdiger Andreas Günther, der seit August 2023 den Vorsitz innehatte, übergibt das Amt und bleibt Mitglied des Gremiums. Mathias Roch ist seit September 2025 Mitglied des Aufsichtsrats.

Mathias Roch ist Unternehmer und Investor mit über 30 Jahren Führungserfahrung. Er hat die Roch Group zu einem europäischen Marktführer für nachhaltige Infrastruktur-Services aufgebaut. Seit 2013 ist er als Business Angel aktiv, mit Fokus auf Blockchain und digitale Vermögenswerte, insbesondere in Österreich. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied der German Federal Association for Street Lighting, Masts and Infrastructure, hält mehrere technische Patente und ist in verschiedenen Gremien tätig, unter anderem als Gründer und Aufsichtsrat bei der Blockchain Investor AG (Deutschland).

Zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Andreas Appelhagen gewählt. Andreas Appelhagen ist selbständiger Investor und bei der Advanced Blockchain AG sowohl Aktionär, Gläubiger als auch Projektpartner.

Diese personelle Veränderung erfolgt im Nachgang der jüngsten Hauptversammlung vom 27. August 2026. Im Rahmen der Hauptversammlung wurden alle Beschlüsse mit deutlicher Mehrheit von den Aktionären verabschiedet. Dazu zählte auch die Genehmigung sämtlicher Kapitalia.

Über Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA, ISIN DE000A0M93V6) ist ein Investor und Innovationspartner in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.

Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/.

Kontakt:
ir@advancedblockchain.com


02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Advanced Blockchain AG
Scharnhorststrasse 24
10115 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930403669510
Fax: +4930403669511
E-Mail: info@advancedblockchain.com
Internet: www.advancedblockchain.com
ISIN: DE000A0M93V6
WKN: A0M93V
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 485100003NGNIR3CO857
EQS News ID: 2392048

 
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2392048  02.09.2026 CET/CEST

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