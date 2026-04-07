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07.04.2026 13:00:04

EQS-News: Adler Group verkauft Berliner Büroimmobilie „Kornversuchsspeicher“ an die BAL Gruppe – Lübke Kelber war exklusiv beratend tätig

ADLER
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EQS-News: ADLER Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf
Adler Group verkauft Berliner Büroimmobilie „Kornversuchsspeicher“ an die BAL Gruppe – Lübke Kelber war exklusiv beratend tätig

07.04.2026 / 13:00 CET/CEST
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Adler Group verkauft Berliner Büroimmobilie „Kornversuchsspeicher“ an die BAL Gruppe – Lübke Kelber war exklusiv beratend tätig
 

  • 2.330 Quadratmeter Nutzfläche
  • Denkmalgeschützes revitalisiertes Gebäude
  • Wasserlage in Berliner Europacity


Frankfurt a. M./Berlin, 07. April 2026 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) hat heute den Verkauf der Büroimmobilie „Kornversuchsspeicher“ an den Berliner Baumanagementspezialisten BAL bekannt gegeben. Lübke Kelber hat die Adler Group bei dem Verkauf exklusiv beraten. Bei dem 2.330 Quadratmeter grossen Objekt handelt es sich um die einzige historische Immobilie in der Europacity. In Kombination mit der umfassenden gestalterischen Transformation stellt der „Kornversuchsspeicher“ als frühes Beispiel für einen Stahlbeton-Skelettbau, eine denkmalgeschützte und zugleich moderne Landmarkimmobilie dar.

„Mit dem Verkauf des Kornversuchsspeichers übergeben wir ein architekto nisch prägnantes und mehrfach prämiertes Objekt in der Berliner Europacity. Das 2023 beim Deutschen Architekturpreis ausgezeichnete Gebäude ist für die städtebauliche Entwicklung dieses neu entwickelten Stadtteils Berlins als einziges erhaltenes Bestandsgebäude in der Europacity von grosser Bedeutung“ sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group. „Diese Transaktion ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, uns künftig vollständig auf unser Mietportfolio im attraktiven Berliner Markt zu konzentrieren und dieses weiterzuentwickeln.“

„Der Verkauf des ‚Kornversuchsspeichers‘ verdeutlicht, dass es trotz des aktuell herausfordernden Büroinvestmentmarktes eine Nachfrage nach solch einzigartigen Gebäudetypen gibt. Entscheidend dafür war in diesem Fall die Kombination aus zentraler Lage, moderner Ausstattung und dem architektonisch hochwertigen historischen Erscheinungsbild“, sagt Benno Fischer, Head of Transaction Berlin bei Lübke Kelber.

Der Kornversuchsspeicher befindet sich in unmittelbarer Wasserlage am Westhafenkanal, welcher am Ende der Europacity in die Spree mündet. Bei der Modernisierung mit Aufstockung wurde konzeptionell grosser Wert auf nachhaltige Material- und Oberflächenbearbeitung gelegt, um Bestand und bauliche Hinzufügung gestalterisch zu verbinden. Gleichzeitig wurde so ein umfassendes ESG-Konzept umgesetzt, welches unter anderem die Wiederverwendung von Baumaterialien in den Mittelpunkt stellt.
Kontakt
Investor Relations: 
T +352 203 342 10
E investorrelations@adler-group.com


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Unternehmen: Adler Group S.A.
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