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26.11.2026 08:00:04
EQS-News: Adler Group S.A. mit solider Performance in Q3 2026
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EQS-News: ADLER Group S.A.
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Adler Group S.A. mit solider Performance in Q3 2026
Luxemburg, 26. November 2026 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) gibt heute ihre Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum bis September 2026 bekannt.
Vermietungsgeschäft – solide Performance in Q3 2026
Das flächenbereinigte Mietwachstum belief sich auf 3,5 %. Die operative Leerstandsquote blieb mit 1,1 % auf einem niedrigen Niveau. Die durchschnittliche Wohnungsmiete stieg von 8,52 EUR/qm/Monat im September 2025 auf 8,78 EUR/qm/Monat im September 2026. Zum 30. September 2026 umfasst das Mietportfolio 17.460 Einheiten, davon 17.411 Einheiten im Raum Berlin. Der Wert des Mietportfolios beträgt unverändert 3,5 Mrd. EUR.
Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Portfolioveräusserungen im Jahr 2025 und weiterer Verkäufe im Jahr 2026 sanken die Nettomieteinnahmen in den ersten neun Monaten 2026 von 101 Mio. EUR im Vorjahr auf 96 Mio. EUR. Die Adler Group bestätigt ihre Prognose für die Nettomieteinnahmen für das Gesamtjahr 2026 in einer Bandbreite von 124 bis 129 Mio. EUR.
Ertragssituation – geringere Mieteinnahmen und Erträge aufgrund eines kleineren Portfolios
Das Ergebnis aus operativer Tätigkeit belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf minus 13 Mio. EUR (Vorjahr: minus 238 Mio. EUR). Dies stellt eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar. Das Adj. EBITDA aus Vermietungsaktivitäten belief sich auf 53 Mio. EUR.
Das Nettoergebnis von minus 243 Mio. EUR (Vorjahr: minus 496 Mio. EUR) wurde massgeblich durch Zinsaufwendungen negativ beeinflusst.
Kapitalstruktur – solide Basis nach Refinanzierungen
Nach Abschluss der Refinanzierung eines Kredits in Höhe von 12 Mio. EUR stehen dem Unternehmen bis Jahresmitte 2027 keine Fälligkeiten bevor; 97 % der gesamten Finanzschulden werden 2028 oder später fällig. Der Loan-to-Value (LTV) des Unternehmens lag im September 2026 bei 81,2 %. Zum Ende des dritten Quartals 2026 verfügte die Adler Group über liquide Mittel in Höhe von 133 Mio. EUR. Die Adler Group hat seit Jahresbeginn Schuldenrückzahlungen in Höhe von 213 Mio. EUR vorgenommen.
Definitionen der Alternative Performance Measures finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf den Seiten 12–13 und 15–18 des Finanzberichts für die ersten neun Monate 2026, der auf der Website des Unternehmens verfügbar ist:
https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse
Webcast
Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute, am 26. November 2026, um 10:00 Uhr MEZ / 09:00 Uhr GMT statt. Der Webcast ist unter dem folgenden Link verfügbar:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=4AKOxM2L
Kontakt
Investor Relations:
E investorrelations@adler-group.com
26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adler Group S.A.
|55 Allée Scheffer
|2520 Luxemburg
|Luxemburg
|Telefon:
|+352 278 456 710
|Fax:
|+352 203 015 00
|E-Mail:
|investorrelations@adler-group.com
|Internet:
|www.adler-group.com
|ISIN:
|LU1250154413
|WKN:
|A14U78
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Börse Luxemburg
|LEI Code:
|391200OYYFJ3DWAMEC69
|EQS News ID:
|2442014
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2442014 26.11.2026 CET/CEST
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