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27.08.2026 08:00:04

EQS-News: Adler Group S.A. mit solider Performance im Vermietungsgeschäft im ersten Halbjahr

ADLER
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EQS-News: ADLER Group S.A. / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresbericht
Adler Group S.A. mit solider Performance im Vermietungsgeschäft im ersten Halbjahr

27.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Adler Group S.A. mit solider Performance im Vermietungsgeschäft im ersten Halbjahr

  • Adler stärkt die operative Performance seines Immobilienbestands
  • Rückzahlung in Höhe von 201 Mio. EUR seit Jahresanfang
  • Berliner Mietportfolio mit einem flächenbereinigten Mietwachstum von 3,0 %
  • Sehr geringe Leerstandsquote von 0,9 %

Luxemburg, 27. August 2026 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) gibt heute ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt.

Bestandsportfolio – Fokus auf C02–Reduktion und Prozessoptimierung

Die Adler Group stärkt die operative Performance ihres Immobilienbestand in Berlin mit einem Bündel von Massnahmen: Adler verbessert die direkte Kommunikation mit den Mieterinnen und Mietern, digitalisiert das Immobilienmanagement, verkürzt die Bearbeitungszeit für Reparaturmassnahmen und investiert in klimafreundliche Wärmeversorgung. Die Fortschritte in diesen Segmenten beruhen auf einer zuvor geschaffenen optimierten IT-Infrastruktur und starken Partnerschaften.

Rückzahlungen und Verkäufe

Im bisherigen Jahresverlauf wurden Nettoerlöse aus Verkäufen in Höhe von 201 Mio. EUR zur weiteren Reduzierung der Verschuldung und dabei vorrangig für Teilrückzahlungen der 1L New Money Facility verwendet.

Vermietungsgeschäft – solide Performance in H1 2026

Das flächenbereinigte Mietwachstum der verbliebenen Einheiten belief sich auf 3,0 %. Die operative Leerstandsquote ging auf ein sehr niedriges Niveau von 0,9% zurück. Die durchschnittliche Wohnungsmiete stieg von 8,45 EUR/qm/Monat im Juni 2025 auf 8,68 EUR/qm/Monat im Juni 2026. Zum 30. Juni 2026 umfasst das Mietportfolio 17.465 Einheiten, davon 17.416 Einheiten im Raum Berlin. Der Wert des Mietportfolios beträgt 3,5 Mrd. EUR.

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Portfolioveräusserungen 2025 und weiterer Verkäufe im ersten Halbjahr 2026 sanken die Nettomieteinnahmen in den ersten sechs Monaten 2026 von 68 Mio. EUR im Vorjahr auf 63 Mio. EUR. Die Adler Group bestätigt ihre Prognose für die Nettomieteinnahmen für das Gesamtjahr 2026 in einer Bandbreite von 124 bis 129 Mio. EUR.

Ertragssituation – geringere Mieteinnahmen und EBITDA aufgrund eines kleineren Portfolios

Das Ergebnis aus operativer Tätigkeit belief sich in den ersten sechs Monaten 2026 auf minus 6 Mio. EUR (Vorjahr: minus 215 Mio. EUR). Dies stellt eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar. Wichtige Treiber sind geringere Abschreibungen und Anpassungen der Organisationsstruktur an das verkleinerte Portfolio. Das Adj. EBITDA aus Vermietungsaktivitäten belief sich auf 37 Mio. EUR und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert.

Das Nettoergebnis von minus 160 Mio. EUR (Vorjahr: minus 381 Mio. EUR) wurde massgeblich durch Zinsaufwendungen negativ beeinflusst.

Kapitalstruktur – solide Basis nach Rückzahlungen

Dem Unternehmen stehen bis Ende 2028 keine Fälligkeiten von Kapitalmarktverbindlichkeiten bevor; 97 % der gesamten Finanzschulden werden 2028 oder später fällig. Der Loan-to-Value (LTV) des Unternehmens lag im Juni 2026 bei 79,2 %. Zum Ende des ersten Halbjahres 2026 verfügte die Adler Group über liquide Mittel in Höhe von 155 Mio. EUR. Die Adler Group konzentriert sich weiterhin auf die weitere Stärkung ihrer Kapitalstruktur.

Definitionen der Alternative Performance Measures finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf den Seiten 12–13 und 15–18 des Finanzberichts für die ersten sechs Monate 2026, der auf der Website des Unternehmens verfügbar ist:

https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse

Webcast

Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute, am 27. August 2026, um 10:00 Uhr MEZ / 09:00 Uhr GMT statt. Der Webcast ist unter dem folgenden Link verfügbar:

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=P4h2pH6s

Kontakt

Investor Relations:
T +352 203 342 10

E investorrelations@adler-group.com

 


27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adler Group S.A.
55 Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: investorrelations@adler-group.com
Internet: www.adler-group.com
ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Börse Luxemburg
LEI Code: 391200OYYFJ3DWAMEC69
EQS News ID: 2389202

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389202  27.08.2026 CET/CEST

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