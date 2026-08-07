EQS-News: ABO Energy vereinbart Verkauf der polnischen und ungarischen Tochtergesellschaften

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vereinbarung/Verkauf

ABO Energy vereinbart Verkauf der polnischen und ungarischen Tochtergesellschaften



07.08.2026 / 19:15 CET/CEST

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ABO Energy hat plangemäss den Verkauf ihrer ungarischen und polnischen Landesgesellschaften vereinbart. Das griechische Unternehmen PPC, der führende integrierte Energiekonzern Südosteuropas, übernimmt die Landesgesellschaften mit allen 38 ABO Energy-Mitarbeitenden in den beiden Ländern, eine Pipeline aus Projekten in der Entwicklung mit einer Gesamtleistung von rund zwei Gigawatt sowie fünf bereits in Betrieb befindliche Solarparks mit einer Gesamtleistung von 82 Megawatt und einen 17 Megawatt-Solarpark kurz vor Inbetriebnahme. Der Verkauf hat keinen Einfluss auf die Entwicklung des erforderlichen Sanierungs- und Finanzierungskonzepts von ABO Energy. „Nach den Verkäufen unserer griechischen Tochtergesellschaft und eines Grossteils der finnischen Windkraftpipeline ist der Verkauf der ungarischen und polnischen Tochtergesellschaften ein weiterer Schritt auf dem Weg, uns auf die Länder zu konzentrieren, in denen wir wirtschaftlich langfristig erfolgreich sein können“, sagte Geschäftsführer Dr. Karsten Schlageter. „Wir freuen uns, dass wir damit eine gute Lösung sowohl für ABO Energy als auch für die betroffenen Mitarbeitenden gefunden haben.“ Der Vollzug der Vereinbarung wird – sofern die notwendige regulatorische Freigabe erfolgt – bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Seit 2019 war ABO Energy in Polen und Ungarn als Entwickler tätig und hat seither in beiden Ländern Erneuerbare-Energie-Projekte umgesetzt und veräussert sowie eine substanzielle Entwicklungspipeline aufgebaut. Unverändertes Ziel für ABO Energy bleibt es, in den nächsten Wochen und Monaten eine nachhaltige Sanierungs- und Finanzierungslösung für das Unternehmen zu vereinbaren.

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