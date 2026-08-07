Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Suche...
Plus500 Depot

ABO Energy Aktie 19648300 / DE0005760029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 19:15:03

EQS-News: ABO Energy vereinbart Verkauf der polnischen und ungarischen Tochtergesellschaften

ABO Energy
3.55 EUR -3.66%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vereinbarung/Verkauf
ABO Energy vereinbart Verkauf der polnischen und ungarischen Tochtergesellschaften

07.08.2026 / 19:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ABO Energy hat plangemäss den Verkauf ihrer ungarischen und polnischen Landesgesellschaften vereinbart. Das griechische Unternehmen PPC, der führende integrierte Energiekonzern Südosteuropas, übernimmt die Landesgesellschaften mit allen 38 ABO Energy-Mitarbeitenden in den beiden Ländern, eine Pipeline aus Projekten in der Entwicklung mit einer Gesamtleistung von rund zwei Gigawatt sowie fünf bereits in Betrieb befindliche Solarparks mit einer Gesamtleistung von 82 Megawatt und einen 17 Megawatt-Solarpark kurz vor Inbetriebnahme.

Der Verkauf hat keinen Einfluss auf die Entwicklung des erforderlichen Sanierungs- und Finanzierungskonzepts von ABO Energy.

„Nach den Verkäufen unserer griechischen Tochtergesellschaft und eines Grossteils der finnischen Windkraftpipeline ist der Verkauf der ungarischen und polnischen Tochtergesellschaften ein weiterer Schritt auf dem Weg, uns auf die Länder zu konzentrieren, in denen wir wirtschaftlich langfristig erfolgreich sein können“, sagte Geschäftsführer Dr. Karsten Schlageter. „Wir freuen uns, dass wir damit eine gute Lösung sowohl für ABO Energy als auch für die betroffenen Mitarbeitenden gefunden haben.“ Der Vollzug der Vereinbarung wird – sofern die notwendige regulatorische Freigabe erfolgt – bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Seit 2019 war ABO Energy in Polen und Ungarn als Entwickler tätig und hat seither in beiden Ländern Erneuerbare-Energie-Projekte umgesetzt und veräussert sowie eine substanzielle Entwicklungspipeline aufgebaut. Unverändertes Ziel für ABO Energy bleibt es, in den nächsten Wochen und Monaten eine nachhaltige Sanierungs- und Finanzierungslösung für das Unternehmen zu vereinbaren.


07.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 26 765 0
Fax: +49 (0)611 26 765 5199
E-Mail: presse@aboenergy.com
Internet: https://www.aboenergy.com/
ISIN: DE0005760029, DE000A3829F5
WKN: 576002, A3829F
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BCUIZZOY4FXQ88
EQS News ID: 2379556

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2379556  07.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABO Energy

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten